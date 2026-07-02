Hơn 5.200 tỷ đồng được “giải cứu” nhờ SIMO, 100% tài khoản phát sinh giao dịch đã đối chiếu sinh trắc học

Đây là những thông tin ấn tượng được ông Hoàng Minh Tiến, Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin thuộc Ngân hàng Nhà nước, cung cấp sáng ngày 2/7 (tại họp báo của NHNN) về kết quả triển khai Đề án 06 và các giải pháp cấp bách thắt chặt an ninh hệ thống trước sự tấn công tinh vi của tội phạm công nghệ cao.

Đi sâu vào hiệu quả từ hệ thống bảo vệ dòng tiền mang tên SIMO, hay còn gọi là SIMO247, báo cáo từ ông Tiến cho biết đến hết ngày 29/6/2026, dịch vụ truy vấn trạng thái tài khoản thanh toán và ví điện tử có dấu hiệu nghi ngờ gian lận, lừa đảo, vi phạm pháp luật đã được triển khai sâu rộng đến khách hàng của 12 tổ chức tín dụng cùng 3 tổ chức trung gian thanh toán.

Họp báo sáng 2/7/2026 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Ảnh: NHNN

Thời gian qua, SIMO đã chủ động phát hiện và hỗ trợ phát đi cảnh báo đến khoảng 4,6 triệu lượt khách hàng. Nhờ những tín hiệu kịp thời đó, đã có hơn 1,5 triệu lượt khách hàng quyết định tạm dừng hoặc hủy bỏ hoàn toàn giao dịch ngay trước khi dòng tiền bị chuyển đi, giúp giải cứu thành công một lượng tài sản khổng lồ cho người dân với tổng số tiền tương ứng lên tới hơn 5,2 nghìn tỷ đồng.

Bên cạnh “lá chắn” SIMO, chiến dịch làm sạch dữ liệu và xác thực sinh trắc học cũng ghi nhận những con số kỷ lục nhằm chặn đứng nguy cơ sử dụng tài khoản rác cho mục đích bất hợp pháp.

Ông Tiến cho biết tính đến ngày 26/6/2026, toàn ngành ngân hàng đã có hơn 162,9 triệu hồ sơ khách hàng cá nhân và hơn 2,6 triệu hồ sơ khách hàng tổ chức được đối chiếu sinh trắc học qua thẻ căn cước công dân gắn chip hoặc ứng dụng VNeID, đạt tỷ lệ tuyệt đối 100% tổng lượng tài khoản phát sinh giao dịch trên kênh số.

Để đạt được kết quả này, Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo sát sao các đơn vị kết nối trực tiếp vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Hiện tại, hệ thống ghi nhận có 57 tổ chức tín dụng và 39 tổ chức trung gian thanh toán triển khai ứng dụng căn cước công dân gắn chip qua điện thoại, 64 tổ chức tín dụng triển khai thiết bị tại quầy và 22 tổ chức tín dụng cùng 7 trung gian thanh toán đã tích hợp chính thức ứng dụng VNeID.

Sự quyết liệt của cơ quan quản lý còn được thể hiện rõ nét qua việc liên tục cập nhật các rào cản kỹ thuật để đối phó với thực trạng tội phạm lợi dụng lỗ hổng thiết bị và công nghệ nhằm vượt qua cơ chế xác thực.

Theo tinh thần của Thông tư số 77/2025/TT-NHNN, kể từ ngày 1/7/2026, các tổ chức tín dụng bắt buộc phải bảo đảm giải pháp khớp đúng thông tin sinh trắc học có khả năng phát hiện tấn công giả mạo của vật thể sống, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế ISO 30107 Cấp độ 2.

Quy định nghiêm ngặt này nghĩa là các ngân hàng phải ngăn chặn triệt để hành vi giả mạo bằng hình ảnh, video hay mặt nạ 3D, đồng thời phải định kỳ kiểm thử hệ thống bằng các kịch bản mô phỏng tấn công bằng công nghệ Deepfake.

Tăng tốc thanh toán số, ngành ngân hàng tích cực chống gian lận trực tuyến và tăng cường tính an toàn cho các tài khoản. Ảnh minh họa

Trước đó, các điều khoản bảo vệ cài đặt trên thiết bị di động cũng đã chính thức có hiệu lực từ ngày 1/3/2026.

Theo đó, ứng dụng Mobile Banking của các ngân hàng bắt buộc phải tự động thoát hoặc dừng hoạt động khi phát hiện thiết bị của khách hàng có dấu hiệu bị can thiệp trái phép như bị bẻ khóa root, jailbreak, mở khóa cơ chế bảo vệ, hoặc môi trường đang chạy có trình gỡ lỗi, thiết bị giả lập. Ứng dụng cũng sẽ lập tức dừng hoạt động nếu phát hiện phần mềm bị chèn mã bên ngoài, theo dõi các hàm hay bị can thiệp đóng gói lại, đảm bảo an toàn tối đa cho dòng tiền của dòng khách hàng sử dụng dịch vụ trực tuyến.

Song song với các giải pháp bảo mật công nghệ, ngành ngân hàng cũng gặt hái nhiều quả ngọt trong công tác cải cách thủ tục hành chính và xây dựng hạ tầng dữ liệu.

Tính đến ngày 23/6/2026, Ngân hàng Nhà nước đã hoàn thành nâng cấp và triển khai Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tập trung, cung cấp 43 dịch vụ công trực tuyến toàn trình cho các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp và cá nhân trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, đạt tỷ lệ hoàn thành 100%.

Ngân hàng Nhà nước cũng đã thiết lập kết nối liên thông dữ liệu phục vụ tái cấu trúc quy trình, cắt giảm mạnh mẽ các thành phần hồ sơ rườm rà, đồng thời hoàn thành đồng bộ 4 cơ sở dữ liệu chuyên ngành lên Trung tâm dữ liệu quốc gia theo đúng tiêu chí dữ liệu phải đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất và dùng chung.

Trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước khẳng định sẽ tiếp tục nghiên cứu ban hành, cập nhật các văn bản pháp luật và chỉ đạo toàn ngành triển khai các giải pháp tăng cường an toàn bảo mật đáp ứng các tiêu chuẩn, thông lệ quốc tế tiên tiến nhất. Đặc biệt, để tối ưu hóa sức mạnh tổng hợp trong việc đẩy lùi vấn nạn tội phạm mạng, ngành ngân hàng đang tập trung phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an để hiện thực hóa các nội dung trong Kế hoạch phối hợp số 513/KHPH-BCA-NHNNVN vừa được ký kết vào ngày 23/6/2026.