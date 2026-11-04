Hơn 800 học sinh Phú Thọ học cách tự bảo vệ trước nguy cơ xâm hại trên mạng
Hoan Nguyễn
04/11/2026 7:54 AM (GMT+7)
Những nguy cơ lừa đảo, xâm hại trẻ em trên không gian mạng, Công an tỉnh Phú Thọ phát động chiến dịch “Không một mình”, giúp học sinh nhận diện rủi ro, biết cách xử lý khi gặp nguy hiểm…
Chiều 3/11, tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú THPT Hòa Bình, Công an tỉnh Phú Thọ tổ chức lễ phát động chiến dịch “Không một mình” năm 2026 với chủ đề “Phòng, chống xâm hại trực tuyến đối với trẻ em, thanh, thiếu niên”.
Chương trình thu hút hơn 800 học sinh cùng cán bộ, giáo viên nhà trường tham gia.
Internet mở ra nhiều cơ hội học tập, kết nối và giải trí, nhưng cũng tiềm ẩn không ít rủi ro đối với trẻ em, thanh thiếu niên. Đáng lo ngại, các hành vi lừa đảo, bắt nạt, dụ dỗ, thao túng tâm lý và xâm hại trực tuyến ngày càng đặt ra yêu cầu cấp thiết về trang bị kỹ năng tự bảo vệ cho học sinh.
Thay vì chỉ tuyên truyền bằng lý thuyết, chương trình lựa chọn cách tiếp cận gần gũi thông qua hoạt động giao lưu “5 phút cùng em” với tình huống thực tế để học sinh nhận biết các thủ đoạn tiếp cận, dụ dỗ và xâm hại trên mạng.
Các em được hướng dẫn cách bảo vệ thông tin cá nhân, nhận diện dấu hiệu bất thường khi giao tiếp trực tuyến, ứng phó với hành vi bắt nạt, quấy rối và chủ động tìm kiếm sự giúp đỡ khi gặp nguy hiểm.
Thông qua những câu chuyện, tình huống gần gũi với đời sống học đường, chương trình góp phần nâng cao nhận thức, giúp học sinh không chỉ biết sử dụng Internet mà còn biết tự bảo vệ mình trong môi trường số.
Với thông điệp “Kết nối không tổn thương”, chiến dịch “Không một mình” nhấn mạnh vai trò đồng hành của gia đình, nhà trường và cộng đồng trong bảo vệ trẻ em trên không gian mạng.
Bên cạnh trang bị kiến thức và kỹ năng phòng ngừa, chiến dịch hướng tới xây dựng môi trường an toàn, nơi trẻ em được lắng nghe, chia sẻ và hỗ trợ kịp thời khi đối mặt với những tình huống có nguy cơ gây tổn thương.
Hoạt động phát động tại Phú Thọ cũng góp phần lan tỏa thông điệp: Khi bị đe dọa, dụ dỗ hay xâm hại trực tuyến, trẻ em không nên im lặng hoặc tự mình đối phó mà cần tìm đến cha mẹ, thầy cô và cơ quan chức năng để được hỗ trợ.
Không một mình trước hiểm họa trên mạng không chỉ là thông điệp của chiến dịch, mà còn là lời kêu gọi trách nhiệm của toàn xã hội trong việc tạo dựng không gian số an toàn, lành mạnh cho thế hệ trẻ.
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