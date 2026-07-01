Hòn đảo xa nhất vịnh Nha Trang sở hữu "bí mật" gì khiến du khách lỡ để lại cả một phần thanh xuân?

Vịnh Nha Trang: Ốc đảo xanh giấu mình giữa đại dương

Vịnh Nha Trang sở hữu "bí mật" gì khiến du khách lỡ để lại cả một phần thanh xuân? (Ảnh: Kiều Phương)

Nằm tách biệt ở vị trí xa bờ nhất của xã đảo Vĩnh Nguyên, đảo Bích Đầm Nha Trang là hòn đảo lớn nhất trong cụm đảo Hòn Tre, thuộc vịnh Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Cách đất liền khoảng 15 km về phía Đông Nam, nơi đây được ví như một trong những điểm đến hoang sơ, yên bình hiếm hoi còn giữ trọn vẹn nét mộc mạc của vùng biển Nam Trung Bộ.

Đúng như tên gọi "Bích Đầm" – nghĩa là đầm nước màu xanh bích – hòn đảo chào đón những vị khách phương xa bằng một không gian thanh bình tuyệt đối, nơi bãi biển cát mịn trải dài hòa quyện cùng làn nước biển trong veo nhìn thấu đáy.

Bờ biển quanh đảo uốn cong nhẹ nhàng, điểm xuyết bởi các mỏm đá tự nhiên, tạo nên một khung cảnh vừa nên thơ vừa bình dị. (Ảnh: Kiều Phương)

Khác xa với tiếng nhạc sôi động hay vẻ nhộn nhịp thường thấy của các bãi tắm du lịch đại trà, Bích Đầm bao bọc tâm hồn kẻ lữ hành bằng tiếng sóng vỗ nhẹ nhàng và những con đường làng nhỏ len lỏi giữa hàng dừa xanh rì. Bờ biển quanh đảo uốn cong nhẹ nhàng, điểm xuyết bởi các mỏm đá tự nhiên, tạo nên một khung cảnh vừa nên thơ vừa bình dị. Đặc biệt khi hoàng hôn buông xuống, mặt biển được phủ một lớp ánh cam óng ánh, khiến không gian trở nên vô cùng lãng mạn và có sức hút mãnh liệt với những ai yêu thích sự tĩnh lặng của thiên nhiên.

Vịnh Nha Trang: Hành trình bóc mở "những chiếc hộp quà bí mật"

Bến tàu tại đảo Bích Đầm, Vịnh Nha Trang. (Ảnh: Kiều Phương)

Nữ du khách Kiều Phương, người vừa có trải nghiệm tại đảo Bích Đầm đã chia sẻ, nhiều người từng nghĩ Bích Đầm chỉ đơn thuần là một làng chài nhỏ nằm giữa biển khơi. Nhưng phải thực sự đặt chân đến đây, bạn mới ngỡ ngàng nhận ra hòn đảo này sở hữu những cung đường đẹp bất ngờ, những ngọn đồi xanh và những góc nhìn khiến người ta chỉ muốn đứng ngắm nhìn thật lâu.

Đảo Bích Đầm điểm đến cho những ai thích sự yên tĩnh, tránh xô bồ. (Ảnh: Kiều Phương)

“Cảm giác tuyệt vời nhất ở Bích Đầm với tôi là chạy xe chậm rãi giữa những con đường nhỏ quanh co, chẳng biết cuối đường sẽ dẫn tới đâu. Có đoạn đường đi xuyên giữa cây cối mát rượi, có đoạn lại bất ngờ mở ra biển xanh mênh mông, và có đoạn sẽ bắt gặp đàn bò đang thong dong gặm cỏ. Hành trình khám phá đảo giống như việc bạn đang lần lượt mở từng chiếc hộp quà bí mật:

Bãi Đế: Nơi sở hữu làn nước trong vắt cùng cung đường đi tới đẹp đến nghẹt thở.

Hải đăng Hòn Lớn: Ngọn hải đăng cổ kính mang đến phần thưởng xứng đáng là một tầm nhìn biển rộng đến ngợp mắt, thu trọn cả đại dương vào tầm cảnh sau khi bạn vượt qua một quãng đường khá dốc và quanh co.

Nữ du khách Kiều Phương đạp xe khám phá đảo Bích Đầm, Vịnh Nha Trang. (Ảnh: Kiều Phương)

Bãi đá Trứng & Bãi đá tự nhiên: Những khối đá độc đáo nằm rải rác ven bờ, nơi ánh nắng len lỏi qua từng kẽ đá, phản chiếu xuống mặt nước tạo nên một bức tranh thiên nhiên sinh động, lý tưởng cho các tín đồ đam mê nhiếp ảnh và "sống ảo".

Thung lũng Tình Yêu & Cổng vòm cây: Những tọa độ xanh mát, thơ mộng mang đậm hơi thở hoang sơ.

Cà phê Hoa Giấy: Điểm dừng chân bình yên để nhâm nhi một ly nước mát và ngắm nhìn ánh hoàng hôn dần buông xuống mặt biển”

Nơi ký ức tuổi thơ trỗi dậy từ nhịp sống chậm

Ngọn Hải Đăng, một trong những điểm check in tại đảo Bích Đầm, Vịnh Nha Trang. (Ảnh: Kiều Phương)

Theo nữ du khách Kiều Phương, Bích Đầm không phải là nơi khiến bạn phải "wow" lên ngay từ cái nhìn đầu tiên bởi những công trình nguy nga, nhưng càng ở lâu, hòn đảo này càng trở nên dễ thương và níu chân người.

Đảo hiện là nơi cư trú của một cộng đồng nhỏ ngư dân chân chất, sống chủ yếu bằng nghề đánh bắt thủy sản và nuôi trồng hải sản truyền thống. Những mái nhà lợp ngói đỏ, những chiếc thuyền thúng neo đậu sát bờ, cùng tiếng chài lưới rộn ràng vào mỗi sáng sớm tạo nên một bức tranh sinh động về cuộc sống làng chài ven biển.

Vịnh Nha Trang luôn là điểm đến được nhiều du khách yêu thích và lựa chọn. Tuy nhiên đảo Bích Đầm chưa được nhiều du khách biết đến và đến đây trải nghiệm. (Ảnh: Kiều Phương)

Đến đây, người ta không tìm kiếm sự tiện nghi. Đôi khi điện trên đảo còn chập chờn, nước ngọt phải dùng tiết kiệm, và khi đêm xuống, cả hòn đảo chìm vào bóng tối sớm hơn rất nhiều nơi khác. Nhưng chính sự thiếu thốn ấy lại mang đến một nhịp sống chậm rãi, bình dị và chân thật – thứ xa xỉ ở chốn thị thành.

Nó đưa du khách trở về những ngày tuổi thơ 12 tuổi: những ngày cả gia đình cùng đi biển, tối nằm trên chiếc giường cứng nghe tiếng quạt máy vù vù quay đều trong đêm nóng; những con đường nhỏ dẫn ra biển chưa bao giờ đủ ánh sáng nhưng lại đầy sự háo hức của tuổi trẻ.

Cổng tò vò bằng cây để du khách tha hồ check in tại đảo Bích Đầm, Vịnh Nha Trang. (Ảnh: Kiều Phương)

Tại đây, trẻ con vẫn í ới gọi nhau đi tắm biển mỗi chiều. Người dân địa phương vẫn giữ nguyên sự mộc mạc và hiếu khách, sẵn sàng mời bạn thưởng thức hải sản tươi sống ngay tại nhà hay hướng dẫn bạn trải nghiệm các hoạt động dân dã như đi câu cá, chèo thuyền thúng trên biển. Thiên nhiên và con người nơi đây vẫn đang sống cùng nhau một cách rất tự nhiên, gắn kết và đầy tình thương.

"Có lẽ Bích Đầm không phải nơi khiến bạn 'wow' ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng càng ở lâu, càng dễ thương. Đến lúc rời đi mới nhận ra... mình đã lỡ để một phần thanh xuân ở lại nơi này." – Nữ du khách Kiều Phương bồi hồi chia sẻ sau chuyến trải nghiệm.

Sổ tay di chuyển đến "Xứ sở bị lãng quên"

Những ngôi nhà nhỏ xen giữa các tán cây tại đảo Bích Đầm, Vịnh Nha Trang. (Ảnh: Kiều Phương)

Do nằm gần khu vực biển sâu và ít chịu ảnh hưởng bởi du lịch đại trà, đảo Bích Đầm vẫn giữ nguyên vẹn linh hồn mộc mạc của mình. Để thực hiện một chuyến "trốn chạy" khỏi sự ồn ào của thành phố và tìm về với biển cả trong lành, du khách có thể tham khảo lộ trình di chuyển sau:

Chặng 1 (Đất liền): Từ trung tâm thành phố Nha Trang, du khách gọi taxi để di chuyển đến cảng Cầu Đá (hoặc cảng Vĩnh Trường), quãng đường cách trung tâm khoảng 6 - 7 km.

Chặng 2 (Ra đảo): Tại cảng, du khách có thể lựa chọn hai phương tiện:

Tàu gỗ dân sinh: Mỗi ngày thường chỉ có một đến hai chuyến ra đảo, khởi hành vào buổi sáng (khoảng 9h - 10h) và quay về đất liền vào đầu giờ chiều. Thời gian di chuyển bằng tàu gỗ mất khoảng 1 tiếng đến 1,5 tiếng.

Cano: Nếu muốn chủ động thời gian hoặc đi theo nhóm, du khách có thể thuê cano riêng, thời gian di chuyển được rút ngắn chỉ còn khoảng 20 - 30 phút.

Đảo Bích Đầm tại Vịnh Nha Trang được nhìn từ trên cao xuống bãi biển xanh biêng biếc, một bức tranh tuyệt đẹp của thiên nhiên. (Ảnh: Kiều Phương)

Nếu du khách đang tìm kiếm một nơi để sống chậm lại, để chạm vào thiên nhiên và tìm lại những ký ức tuổi thơ đã bỏ quên đâu đó giữa bộn bề cuộc sống, đảo Bích Đầm chính là chiếc chìa khóa mở ra không gian yên bình đó.