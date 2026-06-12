Honda phải ráo riết triệu hồi hơn 880.000 xe vì lỗi hệ thống treo có thể gây tai nạn

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Theo thông báo của Cơ quan An toàn Giao thông Đường bộ Quốc gia Mỹ (NHTSA), đợt triệu hồi lần này liên quan đến tổng cộng 880.514 xe thuộc các dòng sau: Honda Pilot đời 2016 - 2022; Honda Ridgeline đời 2017 - 2023; Honda Passport đời 2019 - 2023; Acura MDX đời 2014 - 2020.

Các xe bị ảnh hưởng được bán tại 23 bang và Đặc khu Columbia, bao gồm Connecticut, Delaware, Illinois, Indiana, Iowa, Kentucky, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Missouri, New Hampshire, New Jersey, New York, Ohio, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont, Virginia, West Virginia, Wisconsin cùng Washington D.C.

Theo Honda, nguyên nhân dẫn đến đợt triệu hồi là do khung phụ phía sau của một số xe có thể bị ăn mòn theo thời gian. Tình trạng này có nguy cơ khiến các bộ phận của hệ thống treo phía sau bị hư hỏng hoặc gãy, làm suy giảm khả năng điều khiển xe, thậm chí khiến tài xế mất kiểm soát khi vận hành.

NHTSA cảnh báo rằng, lỗi kỹ thuật này có thể làm tăng nguy cơ xảy ra va chạm giao thông. Tuy nhiên, Honda ước tính chỉ khoảng 1% số xe trong diện triệu hồi thực sự gặp phải lỗi này.

Honda cho biết thư thông báo sẽ được gửi tới các chủ xe từ ngày 7/7/2026. Các đại lý ủy quyền sẽ tiến hành kiểm tra, sửa chữa hoặc thay thế miễn phí các bộ phận khung phụ phía sau bị ảnh hưởng.

Mã số đợt triệu hồi do NHTSA công bố là 26V365000.

Đây là một trong những đợt triệu hồi quy mô lớn nhất của Honda trong năm 2026, diễn ra trong bối cảnh các hãng xe trên toàn cầu đang tăng cường giám sát chất lượng và độ bền của các bộ phận liên quan đến an toàn vận hành.