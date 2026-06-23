Hông Kông bất ngờ ồ ạt thu mua lượng vàng thỏi cực lớn

Ảnh minh họa: Bloomberg

Theo các nguồn tin thân cận, một số ngân hàng thanh toán bù trừ đã yêu cầu các nhà giao dịch chuyển vàng thỏi loại 400 ounce vào Hồng Kông. Đây là loại vàng đáp ứng tiêu chuẩn London Good Delivery, chuẩn vàng thỏi được chấp nhận giao dịch toàn cầu

Động thái này cho thấy Hồng Kông đang tích cực chuẩn bị cho việc vận hành một trung tâm giao dịch và thanh toán vàng mới, trong bối cảnh thành phố muốn củng cố vị thế là trung tâm vàng vật chất hàng đầu châu Á.

Các thỏi vàng 400 ounce có giá trị rất lớn, mỗi thỏi hiện trị giá hơn 1,3 triệu USD theo giá vàng hiện nay. Đây là loại vàng thường được các ngân hàng trung ương, quỹ đầu tư lớn và các tổ chức tài chính sử dụng trong giao dịch quốc tế.

Việc các ngân hàng đồng loạt nhập vàng trước thời điểm khai trương hệ thống mới cho thấy nhu cầu dự trữ kim loại quý đang gia tăng, đồng thời phản ánh kỳ vọng rằng cơ chế thanh toán mới sẽ giúp tăng thanh khoản và thu hút thêm dòng vốn giao dịch vàng vào Hồng Kông.

Sáng kiến này được xem là một phần trong chiến lược rộng lớn hơn của Hồng Kông nhằm tận dụng nhu cầu vàng ngày càng tăng từ Trung Quốc và khu vực châu Á. Trong những năm gần đây, dòng vốn đầu tư vào vàng đã tăng mạnh do lo ngại về lạm phát, căng thẳng địa chính trị và xu hướng đa dạng hóa tài sản dự trữ.

Hệ thống thanh toán bù trừ mới được kỳ vọng sẽ giúp giảm chi phí giao dịch, rút ngắn thời gian thanh toán và tăng tính minh bạch của thị trường vàng vật chất. Điều này có thể giúp Hồng Kông cạnh tranh hiệu quả hơn với các trung tâm giao dịch vàng lớn khác như London, Zurich và Singapore.

Động thái nhập khẩu vàng quy mô lớn diễn ra trong bối cảnh giá vàng toàn cầu đang dao động quanh các mức cao lịch sử. Nhiều tổ chức tài chính nhận định nhu cầu vàng từ ngân hàng trung ương và các nhà đầu tư tổ chức vẫn duy trì ở mức mạnh, đặc biệt khi thế giới tiếp tục đối mặt với những bất ổn về kinh tế và địa chính trị.

Các nhà giao dịch cho biết việc vận chuyển vàng thỏi sang Hồng Kông đang được triển khai khẩn trương để bảo đảm đủ nguồn cung khi hệ thống mới chính thức vận hành. Đây được xem là bước chuẩn bị quan trọng nhằm biến Hồng Kông thành một mắt xích quan trọng hơn trong mạng lưới giao dịch vàng toàn cầu.

Nếu thành công, hệ thống thanh toán bù trừ vàng mới có thể giúp Hồng Kông thu hút thêm hoạt động lưu trữ, giao dịch và luân chuyển vàng vật chất, đồng thời củng cố vai trò của đặc khu này như một trung tâm tài chính quốc tế giữa lúc cạnh tranh trong lĩnh vực kim loại quý ngày càng gay gắt.