HoREA đề xuất không cắt điện, nước với nhà sửa chữa sai phép đang có người ở

Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) vừa có văn bản gửi Thường trực HĐND và UBND TP.HCM góp ý về việc áp dụng biện pháp ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước đối với công trình vi phạm trên địa bàn.

Theo HoREA, tại kỳ họp thứ 5 ngày 21-22/9/2026, HĐND TP.HCM đã xem xét, thông qua 24 dự thảo nghị quyết cụ thể hóa Luật Phát triển đô thị 2026. Trong đó có dự thảo nghị quyết quy định việc áp dụng biện pháp ngừng cung cấp điện, nước đối với công trình, cơ sở sản xuất, kinh doanh.

HoREA kiến nghị TP.HCM không áp dụng biện pháp ngừng cung cấp điện, nước đối với nhà ở cải tạo, sửa chữa vi phạm xây dựng. Ảnh: Gia Linh

Điều 3 của dự thảo đưa ra 8 căn cứ áp dụng biện pháp ngừng cung cấp điện, nước. Tuy nhiên, HoREA đề nghị thành phố cân nhắc riêng đối với nhà ở được cải tạo, sửa chữa có vi phạm pháp luật xây dựng nhưng chủ sở hữu vẫn đang cư trú hợp pháp.

Theo Hiệp hội, cần phân biệt giữa nhà xây mới và nhà hiện hữu được sửa chữa, cải tạo. Với nhà ở xây dựng mới, chủ sở hữu thường chưa cư trú tại công trình nên HoREA cho rằng việc ngừng cung cấp điện, nước để xử lý vi phạm là hợp lý.

Ngược lại, đối với nhà ở được cải tạo, sửa chữa, phần lớn chủ sở hữu vẫn đang sinh sống tại đây. Việc cắt điện, nước trong trường hợp này có thể tác động trực tiếp đến điều kiện sinh hoạt của cả hộ gia đình.

Do đó, HoREA cho rằng áp dụng biện pháp ngừng cung cấp điện, nước với nhóm nhà ở này là “chưa thật phù hợp” trong việc bảo đảm điều kiện sinh hoạt cho người dân.

Kiến nghị của HoREA không nhằm loại bỏ biện pháp ngừng cung cấp điện, nước đối với mọi công trình nhà ở vi phạm. Thay vào đó, Hiệp hội đề xuất phân loại theo tình trạng thực tế của công trình và việc cư trú của chủ sở hữu.

Đề xuất này đặt ra yêu cầu cân bằng giữa xử lý nghiêm vi phạm trật tự xây dựng và bảo đảm nhu cầu sinh hoạt thiết yếu của người dân, đặc biệt đối với những căn nhà hiện hữu vừa là nơi ở, vừa đang được sửa chữa hoặc cải tạo.

HoREA đã gửi kiến nghị đến Thường trực HĐND và UBND TP.HCM xem xét, quyết định