Huawei và Xiaomi chớp cơ hội ra mắt mẫu điện thoại mới trước Apple

Điện thoại Mate XT2 của Huawei. Ảnh: CD.

Dòng sản phẩm Mate XT2 mới của Huawei có thể gập đôi thành màn hình kích thước máy tính bảng, được trang bị chip Kirin 9050 Pro, bản lề được thiết kế lại, khả năng chống nước được cải thiện và màn hình bảo mật giúp ngăn người xung quanh nhìn thấy màn hình.

Các thiết bị này có giá từ 19.999 nhân dân tệ (2.980 USD), phiên bản cao cấp nhất có giá 24.999 nhân dân tệ (3.725 USD). Hàng được bán ra bắt đầu từ ngày 12/9.

"Việc định giá hiện nay thực sự là một thách thức, bởi vì chi phí bộ nhớ đã tăng mạnh. Chúng tôi đã áp dụng rất nhiều công nghệ mới, và áp lực về chi phí là rất lớn" - Giám đốc điều hành Huawei Richard Yu nói.

Huawei cho biết thiết kế chip mới mang lại sức mạnh tính toán lớn hơn trong khi tiêu thụ ít điện năng hơn. Kiến trúc này, được gọi là LogicFolding, là một phần của nguyên tắc "Định luật tỷ lệ Tau" được công bố vào tháng 5 khi Huawei tìm cách vượt qua các hạn chế của Mỹ đối với việc tiếp cận công nghệ tiên tiến.

Xiaomi nhằm mục tiêu vào Apple

Tại một sự kiện ra mắt riêng biệt, Xiaomi đã giới thiệu chiếc điện thoại cao cấp nhất của hãng cho đến nay, Xiaomi 18 Fold. Thiết bị này sử dụng cái mà Xiaomi gọi là "giải pháp gập cỡ trung bình", vẫn giữ kích thước như hộ chiếu khi gập lại trong khi hỗ trợ ba ứng dụng cạnh nhau khi mở ra.

CEO của Xiaomi Lei Jun cho biết thiết bị này có một số ưu điểm vượt trội so với các sản phẩm của Apple. Ông nói rằng, với trọng lượng 219 gram và độ dày 5,02 mm khi mở ra, điện thoại này nhẹ hơn cả iPhone Pro Max của Apple.

Chiếc điện thoại này sử dụng bộ xử lý AI XRing O3 do Xiaomi tự phát triển, mà theo Lei cho biết có hiệu năng phản hồi vượt trội hơn so với A19 Pro của Apple. Nó cũng sử dụng chip nhớ DRAM do nhà sản xuất chip nhớ Trung Quốc CXMT (688825.SS) cung cấp.

Xiaomi 18 Fold có giá từ 10.999 nhân dân tệ (1.540 USD) đến 14.999 nhân dân tệ (2.100 USD).

"Hiện nay, bộ nhớ rất, rất đắt. Chúng tôi không nói nó rẻ, nhưng nó xứng đáng với số tiền bỏ ra" - Lei nói.

Samsung dẫn đầu trong lĩnh vực máy tính gập

Các sản phẩm này được ra mắt trước khi Apple công bố dòng iPhone mới nhất vào thứ Tư, với nhiều kỳ vọng rằng hãng cũng có thể giới thiệu một chiếc điện thoại màn hình gập.

Hiện tại, Huawei là thương hiệu lớn duy nhất bán điện thoại có thiết kế gập ba. Gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc bị cấm bán sản phẩm tại Mỹ, nơi Washington coi đây là mối đe dọa an ninh quốc gia.

Samsung Electronics của Hàn Quốc nhà cung cấp điện thoại thông minh màn hình gập lớn nhất thế giới, đã ra mắt một thiết bị màn hình gập ba vào tháng 12 nhưng được cho là đã ngừng bán sau 3 tháng. Vào tháng 7, hãng đã mở rộng dòng sản phẩm màn hình gập của mình để bao gồm một chiếc điện thoại màn hình gập kích thước bằng hộ chiếu.

Theo công ty tư vấn IDC, Huawei dẫn đầu thị trường điện thoại thông minh Trung Quốc với 22,6% thị phần trong quý 2, vượt xa Apple với 18,1%. Xiaomi nắm giữ 12,4% thị phần.

Theo công ty nghiên cứu Smart Analytics Global có trụ sở tại Mỹ, Huawei thậm chí còn chiếm ưu thế hơn trong lĩnh vực điện thoại gập, chiếm 68% lượng hàng xuất xưởng tại Trung Quốc trong quý thứ hai.