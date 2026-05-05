Ngày 5/5, Công an tỉnh Hưng Yên thông tin, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh vừa phối hợp Công an phường Mỹ Hào và Đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm thuộc Phòng nghiệp vụ Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Hưng Yên bắt giữ một đối tượng đặc biệt nguy hiểm, buôn bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn.

3 bánh ma tuý Heroine, hơn 3.000 viên ma tuý tổng hợp cùng 02 túi chứa ma tuý Ketamine, Methaphetamine thu giữ của Trương Văn Hải. Ảnh: Công An tỉnh Hưng Yên

Theo cơ quan công an, trước đó (ngày 17/4), Tổ công tác Đội phòng ngừa, điều tra tội phạm lĩnh vực mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy (Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Hưng Yên) phối hợp các đơn vị liên quan đã bắt quả tang Trương Văn Hải (SN 1974, trú tại tổ dân phố Bần, phường Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên) đang có hành vi cất giấu số lượng lớn ma túy tại nhà ở nhằm mục đích bán trái phép cho các đối tượng trên địa bàn phường Mỹ Hào và khu vực lân cận.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ tổng số 1.406,665g ma túy các loại, gồm: 3 bánh hình hộp chữ nhật chứa chất bột màu trắng dạng cục, qua giám định là heroin, khối lượng 988,1179g; 15 túi nilon chứa 3.000 viên nén, qua giám định là Methamphetamine, khối lượng 318,6035g; 1 túi nilon chứa chất tinh thể màu trắng là Ketamine, khối lượng 24,1335g; 1 túi nilon chứa chất tinh thể trong suốt là Methamphetamine (ma túy đá), khối lượng 67,5610g; cùng 1 túi nilon chứa 25 viên nén là MDMA, khối lượng 8,2491g.

Làm việc với cơ quan điều tra, Trương Văn Hải khai nhận do mới chấp hành xong án phạt tù, chưa có việc làm ổn định nên đã mua số ma túy trên từ Sơn La đưa về Hưng Yên để bán kiếm lời.

Đối tượng Trương Văn Hải bị cơ quan Công an bắt giữ. Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên

Đáng chú ý, trong quá trình khám xét, tổ công tác còn phát hiện tại tủ gỗ trong kho để đồ, đối diện phòng ngủ của Hải, 1 khẩu súng ngắn, 1 băng tiếp đạn và 7 viên đạn. Hải khai đã mua khẩu súng này từ tháng 1/2026 để sử dụng trong quá trình mua bán trái phép chất ma túy.

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, Trương Văn Hải là đối tượng đặc biệt nguy hiểm, có nhiều tiền án, gồm 2 tiền án về tội Cướp tài sản; 1 tiền án về tội Bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật; 2 tiền án về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Căn cứ tài liệu điều tra, ngày 22/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trương Văn Hải về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy theo quy định tại khoản 4 Điều 251 Bộ luật Hình sự.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.