Hưng Yên bầu bổ sung một đại tá quân đội làm Ủy viên UBND tỉnh

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Hưng Yên đã xem xét nhiều tờ trình, dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh Hưng Yên trình, tập trung vào các lĩnh vực an sinh xã hội, đầu tư công, đất đai, giáo dục, lao động - việc làm, quản lý nhà nước và phát triển kinh tế - xã hội.

Trong đó có các nghị quyết quy định định mức, thời hạn và lãi suất cho vay đối với người nghèo, các đối tượng chính sách từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội; chính sách hỗ trợ khuyến khích sử dụng dịch vụ hỏa táng giai đoạn 2026 - 2030; hỗ trợ học phí cho người học nghề. HĐND tỉnh cũng xem xét quy định chức danh, số lượng và chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách, người tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố.

Kỳ họp cũng xem xét, quyết nghị nhiều nội dung quan trọng về quản lý và sử dụng nguồn lực đầu tư công như quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2026 - 2030; điều chỉnh tạm giao số lượng người làm việc, lao động hợp đồng trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2027…

Quang cảnh Kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ảnh: T.Đạt

Đối với lĩnh vực đất đai và phát triển đô thị, HĐND tỉnh Hưng Yên xem xét thông qua các nội dung liên quan đến sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 812/2025/NQ-HĐND về bảng giá đất lần đầu áp dụng từ ngày 1/1/2026; danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất; bổ sung dự án vào danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh; mức chi cho hoạt động khuyến công; chính sách hỗ trợ kinh phí phá dỡ tàu cá, chuyển đổi nghề khai thác thủy sản và thay thế thiết bị giám sát hành trình…

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh Hưng Yên đã thực hiện quy trình bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với đại tá Trịnh Hồng Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên Trần Quốc Văn nhấn mạnh, trong bối cảnh mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã vận hành gần một năm, yêu cầu đặt ra hiện nay không chỉ là bảo đảm bộ máy hoạt động ổn định mà quan trọng hơn là chuyển mạnh từ giai đoạn kiện toàn tổ chức sang nâng cao chất lượng quản trị, chất lượng phục vụ và hiệu quả thực thi chính sách.

Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên đề nghị, đối với các chính sách an sinh xã hội, tập trung triển khai đồng bộ các nghị quyết về tín dụng chính sách xã hội, hỗ trợ học phí cho người học nghề, hỗ trợ chuyển đổi nghề trong lĩnh vực thủy sản, khuyến khích sử dụng dịch vụ hỏa táng và các chính sách hỗ trợ khác.

Các đại biểu HĐND tỉnh Hưng Yên bỏ phiếu bầu Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với đại tá Trịnh Hồng Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên. Ảnh: T.Đạt

Đối với các nghị quyết liên quan đến đất đai, vị lãnh đạo HĐND tỉnh Hưng Yên đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức thực hiện chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật; nâng cao chất lượng công tác lập, thẩm định và quản lý danh mục các dự án sử dụng đất…

Đối với Nghị quyết điều chỉnh tạm giao số lượng người làm việc, lao động hợp đồng trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2026, ông Văn đề nghị UBND tỉnh Hưng Yên chỉ đạo rà soát, sắp xếp, bố trí đội ngũ viên chức, người lao động phù hợp với vị trí việc làm và yêu cầu nhiệm vụ của từng đơn vị; gắn việc sử dụng nhân lực với nâng cao chất lượng dịch vụ công, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập và yêu cầu vận hành bộ máy chính quyền địa phương hai cấp theo hướng tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Đối với Nghị quyết quy định chức danh, số lượng và một số chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách, người tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố, Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên Trần Quốc Văn đề nghị UBND tỉnh sớm ban hành văn bản hướng dẫn, tổ chức triển khai đồng bộ; rà soát, sắp xếp, bố trí đội ngũ phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ ở từng địa bàn; bảo đảm thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách; tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở.