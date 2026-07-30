Hưng Yên: Công an xã đề nghị nhân dân không theo dõi, chia sẻ nội dung từ các trang có dấu hiệu phản động

Cụ thể, Công an xã Bắc Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên cho biết, thời gian gần đây, trên không gian mạng xuất hiện nhiều trang, kênh và tài khoản thường xuyên đăng tải thông tin sai sự thật, xuyên tạc chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.

Công an xã Bắc Đông Hưng đề nghị Nhân dân không truy cập, theo dõi, thích (Like), bình luận (Comment), chia sẻ (Share) hoặc phát tán nội dung từ các trang, kênh có dấu hiệu phản động, chống phá Nhà nước, đưa tin sai sự thật.

Công an xã Bắc Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên đề nghị Nhân dân không truy cập, bình luận, phát tán các thông tin từ các trang mạng xã hội nêu trên. Ảnh: CA xã Bắc Đông Hưng

Nhà chức trách đề nghị người dân chủ động tiếp cận thông tin từ các cơ quan báo chí chính thống và các trang thông tin chính thức của cơ quan nhà nước.

Khi phát hiện các tài khoản, hội nhóm, bài viết có nội dung xuyên tạc, kích động hoặc vi phạm pháp luật, đề nghị lưu lại thông tin và thông báo cho Công an xã Bắc Đông Hưng để kịp thời xử lý theo quy định.

Công an xã Bắc Đông Hưng khuyến cáo, mỗi lượt xem, chia sẻ hoặc tương tác đều có thể góp phần làm lan truyền các thông tin xấu, độc. Mỗi người dân hãy tỉnh táo kiểm chứng thông tin, không tiếp tay cho các hoạt động chống phá trên không gian mạng.

Công an xã Bắc Đông Hưng cũng liệt kê danh sách các trang thông tin có nội dung xấu, độc, có dấu hiệu phản động, chống phá Nhà nước.

Các trang này gồm: Việt Tân, Bàn Tròn Chính Trị Việt Nam, RFA Tiếng Việt, BBC Tiếng Việt, Lê Trung Khoa, Huệ Như, Hoàng Dũng, Luật khoa tạp chí, Chân trời mới Media, Nhật ký yêu nước, Thời báo, Nguyễn Văn Đài, Minh Ohio, Mạnh Đặng, Tracy Nguyễn, Thanh Tâm…