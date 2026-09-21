Hưng Yên lập đường dây nóng, siết “lạm thu” và ép học sinh học thêm
Nguyễn Hoà
21/09/2026 5:57 PM (GMT+7)
Xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên phát đi thông điệp nói không với lạm thu và ép học sinh học thêm. Với xã Tân Thuận, chính quyền xã công khai số điện thoại của Phó Chủ tịch UBND xã để người dân có địa chỉ phản ánh các thông tin liên quan.
UBND xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên vừa có những chỉ đạo quyết liệt nhằm siết chặt kỷ cương, quy định thu chi đầu năm học và hoạt động dạy thêm, học thêm trên toàn địa bàn xã này.
Theo đó, để hướng tới môi trường giáo dục minh bạch, lành mạnh và không áp lực, UBND xã Vũ Thư yêu cầu công khai đường dây nóng tại các cơ sở giáo dục.
Cụ thể, tất cả các trường học trực thuộc phải lập và niêm yết công khai số điện thoại đường dây nóng, đầu mối tiếp nhận phản ánh về thu chi và dạy thêm tại trụ sở cũng như trên các kênh truyền thông chính thức.
Chính quyền xã Vũ Thư cũng phát đi thông điệp “Nói không với lạm thu và ép học sinh học thêm”.
UBND xã Vũ Thư yêu cầu các đơn vị liên quan rà soát toàn bộ các khoản thu; nghiêm cấm tự đặt ra các khoản thu trái quy định hoặc lợi dụng Ban đại diện cha mẹ học sinh để tổ chức "lạm thu".
Đồng thời nghiêm cấm ép buộc học sinh học thêm. Giáo viên không được dạy thêm có thu tiền ngoài nhà trường đối với chính học sinh mà mình đang được phân công dạy chính khóa.
Các trường lập danh sách cán bộ, giáo viên dạy thêm ngoài nhà trường gửi về UBND xã trước ngày 22/9/2026.
Với các trưởng thôn trong địa bàn xã, chính quyền xã Vũ Thư yêu cầu chủ động nắm tình hình, rà soát các địa điểm, nhóm học, nhà riêng có dấu hiệu dạy thêm ngoài nhà trường; gửi báo cáo trước ngày 22/9/2026.
Các đơn vị như Công an xã, Phòng Văn hóa - Xã hội được yêu cầu phối hợp chặt chẽ, chủ trì xác minh, kiểm tra đột xuất và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.
UBND xã Vũ Thư đề nghị phụ huynh học sinh và Nhân dân chủ động phối hợp, phản ánh kịp thời các hành vi có dấu hiệu vi phạm về lạm thu, dạy thêm không đúng quy định. Mọi ý kiến đóng góp và phản ánh xin gửi về UBND xã Vũ Thư (qua Phòng Văn hóa - Xã hội) hoặc đường dây nóng chính thức của các cơ sở giáo dục trên địa bàn.
Với xã Tân Thuận, UBND xã này cũng công khai số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin, kiến nghị về lạm thu, hoạt động dạy thêm, học thêm không đúng quy định trên địa bàn xã.
Địa chỉ tiếp nhận trực tiếp là phòng Văn hoá xã hội, UBND xã Tân Thuận. Còn số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin, UBND xã Tân Thuận công khai 2 số điện thoại của Phó Chủ tịch UBND xã và Trưởng phòng Văn hoá xã hội xã.
Cụ thể, số điện thoại của Phó Chủ tịch UBND xã Tân Thuận là: 0904116478; số điện thoại của Trưởng phòng Văn hoá xã hội xã Tân Thuận là: 0946058235.
Trong giờ hành chính, chính quyền xã sẽ tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị vào các ngày làm việc trong tuần; ngoài giờ hành chính, xã Tân Thuận sẽ tiếp nhận đối với những thông tin cấp bách, quan trọng cần được xem xét, xử lý kịp thời.
Đối với những nội dung cần có thời gian xác minh, làm rõ hoặc thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị khác, người cung cấp thông tin được hướng dẫn hoặc thông tin về việc tiếp nhận, chuyển xử lý theo quy định.
Những nội dung phản ánh gồm: Việc thu, vận động đóng góp các khoản không đúng quy định; tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục; việc ép buộc học sinh học thêm dưới mọi hình thức; việc tổ chức dạy thêm, học thêm không đúng quy định; các nội dung liên quan công tác quản lý thu, chi và tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của UBND xã Tân Thuận.
Xã Tân Thuạn đề nghị cán bộ, giáo viên, nhân viên, người học, cha mẹ học sinh và nhân dân phản ánh trung thực, khách quan, đúng sự việc, góp phần tăng cường công khai, minh bạch và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về giáo dục trên địa bàn xã.
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