Cụ thể, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Lê Quang Hoà vừa ký quyết định 2028 của UBND tỉnh Hưng Yên, về việc thành lập Trường Trung học phổ thông Nghĩa Trụ.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên quyết định, thành lập trường Trung học phổ thông Nghĩa Trụ, địa điểm trường tại xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên.

Theo quyết định, Trường Trung học phổ thông Nghĩa Trụ là cơ sở giáo dục phổ thông công lập thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên.

UBND tỉnh Hưng Yên quyết định thành lập Trường Trung học phổ thông Nghĩa Trụ, địa điểm trường tại xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên. Ảnh: Nguyễn Hoà

Trường Trung học phổ thông Nghĩa Trụ là cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, chịu sự quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên.

Trường có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản riêng; được giao tự chủ về tổ chức bộ máy, nhân sự, tài chính và cơ sở vật chất theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, hoạt động của trường Trung học phổ thông Nghĩa Trụ thực hiện theo Thông tư số 15/2026/TT-BGDĐT ngày 24/3/2026 của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học; các quy định hiện hành của Nhà nước và của tỉnh Hưng Yên có liên quan.

UBND tỉnh Hưng Yên Giao Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh này chỉ đạo trường Trung học phổ thông Nghĩa Trụ thực hiện thủ tục để được cho phép hoạt động giáo dục trước khi tuyển sinh và tổ chức dạy học đảm bảo các quy định hiện hành.

Theo Nghị quyết số 1666/NQ-UBTVQH15 sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Hưng Yên năm 2025, xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên được hình thành sau khi sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các xã Long Hưng, xã Vĩnh Khúc và xã Nghĩa Trụ trước đây.