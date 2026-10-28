Chiều ngày 28/10, Đảng ủy UBND tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập và chỉ định nhân sự cấp ủy, ủy ban kiểm tra của các tổ chức đảng trực thuộc.

Theo đó, hội nghị đã công bố các quyết định của Ban Chấp hành Đảng bộ UBND tỉnh Hưng Yên về thành lập 7 đảng bộ trực thuộc Đảng bộ UBND tỉnh ở các đơn vị sự nghiệp vừa được sắp xếp.

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên trao quyết định, tặng hoa chúc mừng Đảng bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông. Ảnh: T.Đạt

7 đảng bộ gồm: Đảng bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông; Đảng bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp; Đảng bộ Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch; Đảng bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng; Đảng bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh; Đảng bộ Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình và Đảng bộ Trường Cao đẳng Hưng Yên.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Mạnh Quyền trao quyết định, tặng hoa chúc mừng Đảng bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp. Ảnh: T.Đạt

Cùng với đó, hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh Hưng Yên chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030 tại các đảng bộ mới thành lập.

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên trao quyết định cho Đảng bộ Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch. Ảnh: T.Đạt

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Mạnh Quyền cho biết, việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy nói chung, các đơn vị sự nghiệp nói riêng đã bảo đảm tinh gọn, đồng bộ, thống nhất một đầu mối, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đảng bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng nhận quyết định từ Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Mạnh Quyền. Ảnh: T.Đạt

Người đứng đầu UBND tỉnh Hưng Yên yêu cầu, bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, các đảng bộ mới thành lập thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, sớm ổn định tổ chức, bố trí cơ sở vật chất và điều kiện làm việc cho cán bộ, đảng viên, người lao động.

Cấp ủy các đảng bộ phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo, xây dựng tổ chức đảng đoàn kết, vững mạnh, nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên; góp phần xây dựng Đảng bộ UBND tỉnh ngày càng vững mạnh và thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của tỉnh.