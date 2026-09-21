Hưng Yên yêu cầu công an khẩn trương xác minh giao dịch nghi rửa tiền, tài trợ khủng bố

Ngày 21/9, thông tin từ UBND tỉnh Hưng Yên cho biết, ngày 11/9/2026, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 34/CT-TTg về công tác phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Theo UBND tỉnh Hưng Yên, Chỉ thị nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các cam kết của Chính phủ Việt Nam với Lực lượng đặc nhiệm tài chính (FATF), gắn với Kế hoạch hành động quốc gia ban hành kèm Quyết định số 1139/QĐ-TTg ngày 26/6/2026 của Thủ tướng Chính phủ.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động triển khai đầy đủ, kịp thời các nhiệm vụ thuộc phạm vi quản lý.

Giám sát giao dịch lớn, bất thường

Đối với các nhiệm vụ cấp bách, UBND tỉnh Hưng Yên yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 12 chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng và tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán trên địa bàn thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Các đơn vị được yêu cầu tăng cường nhận diện khách hàng, xác định chủ sở hữu hưởng lợi và đánh giá rủi ro; giám sát các tổ chức tín dụng trên cơ sở rủi ro.

Trong đó, cần chú trọng các giao dịch có giá trị lớn, giao dịch bất thường hoặc có dấu hiệu không phù hợp với hồ sơ khách hàng, hoạt động kinh doanh thực tế.

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 12 được yêu cầu chủ động phối hợp với Công an tỉnh Hưng Yên và các sở, ngành liên quan rà soát, phát hiện, xử lý các giao dịch, tổ chức, cá nhân có dấu hiệu rửa tiền, tài trợ khủng bố trên địa bàn; nâng cao chất lượng báo cáo giao dịch đáng ngờ gửi cơ quan có thẩm quyền.

Đơn vị này cũng được giao làm đầu mối tổng hợp thông tin, số liệu về công tác phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

UBND tỉnh Hưng Yên yêu cầu Công an tỉnh, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 12 cùng các đơn vị liên quan khẩn trương vào cuộc, triển khai các nội dung để bảo đảm thực hiện đầy đủ, kịp thời các nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao liên quan công tác phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Ảnh: Nguyễn Hoà

Công an tỉnh nắm tình hình các tài khoản, giao dịch nghi vấn

Đối với Công an tỉnh Hưng Yên, UBND tỉnh yêu cầu chủ trì, tăng cường nắm tình hình, thu thập và phân tích thông tin, tài liệu liên quan đến các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, tài khoản ngân hàng và giao dịch tài chính có dấu hiệu nghi vấn.

Việc rà soát tập trung vào các dấu hiệu liên quan đến hoạt động rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt để kịp thời phát hiện, xác minh và xử lý theo quy định.

Công an tỉnh Hưng Yên cũng được yêu cầu chủ động phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 12 và các cơ quan, đơn vị liên quan, tăng cường các biện pháp nghiệp vụ theo quy định nhằm phát hiện, điều tra, xử lý các vụ việc, vụ án có dấu hiệu tội phạm rửa tiền, tài trợ khủng bố và các tội phạm nguồn có liên quan trên địa bàn tỉnh.