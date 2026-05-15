"Huyền thoại Phố Wall" Warren Buffett tiết lộ những bài học đầu tư quý hơn vàng
Phương Đăng (theo The Wall Street 24/7)
15/05/2026 7:30 AM (GMT+7)
Ở tuổi 95, Warren Buffett – Chủ tịch Berkshire Hathaway, tập đoàn vừa vượt mốc vốn hóa 1.000 tỷ USD – vẫn được xem là một trong những bộ óc đầu tư có ảnh hưởng lớn nhất thế giới. Dù đã rời vị trí CEO, “Nhà tiên tri xứ Omaha” vẫn tiếp tục để lại những bài học được giới tài chính xem là “giá trị hơn vàng” trong bối cảnh thị trường 2026 đầy biến động.
Không chỉ nổi tiếng vì khả năng tạo ra khối tài sản khổng lồ, ông Buffett còn gây ấn tượng bởi lối sống giản dị, triết lý dài hạn và khoản từ thiện lên tới khoảng 60 tỷ USD trong suốt cuộc đời. Đặc biệt, phần lớn tài sản của ông lại được tạo ra sau tuổi 65 – điều khiến nhiều nhà đầu tư phải nhìn lại cách họ tiếp cận thành công và tuổi tác.
Đầu tư vào chất lượng, không phải số lượng
Một trong những nguyên tắc cốt lõi của ông Buffett là: “Thà mua một doanh nghiệp tuyệt vời với giá hợp lý, còn hơn mua một doanh nghiệp tầm thường với giá rẻ".
Theo ông, trong đầu tư, việc sở hữu một vài doanh nghiệp chất lượng cao, có lợi thế cạnh tranh bền vững quan trọng hơn rất nhiều so với việc phân tán vào hàng chục khoản đầu tư rủi ro.
Kiên nhẫn – lợi thế lớn nhất của nhà đầu tư lớn tuổi
Huyền thoại Phố Wall nhiều lần nhấn mạnh rằng thị trường ngày nay dễ biến thành “sòng bạc” khi nhà đầu tư chạy theo biến động ngắn hạn.
Trong khi đó, ông cho rằng sức mạnh thật sự nằm ở sự kiên nhẫn: không phải lúc nào cũng cần hành động, và đôi khi “đứng yên” lại là quyết định thông minh nhất.
Danh tiếng và kỷ luật quan trọng hơn lợi nhuận
Theo ông Buffett, danh tiếng có thể mất đi chỉ trong vài phút nhưng cần hàng chục năm để xây dựng.
Vì vậy, ông luôn nhấn mạnh việc giữ kỷ luật trong cả đầu tư lẫn cuộc sống, bởi uy tín chính là tài sản không thể thay thế – đặc biệt trong giai đoạn về sau của đời người.
Thành công không nằm ở tiền bạc, mà ở con người
Một trong những câu nói nổi tiếng của ông Buffett là: “Thước đo thành công cuối cùng là bạn được bao nhiêu người yêu quý”.
Với ông, tài sản lớn nhất không phải là cổ phiếu hay tiền mặt, mà là các mối quan hệ bền vững với gia đình, bạn bè và cộng đồng.
Học hỏi suốt đời – chìa khóa giữ trí tuệ sắc bén
Ngay cả ở tuổi 95, ông Buffett vẫn dành phần lớn thời gian để đọc sách và cập nhật kiến thức.
Ông tin rằng học tập không bao giờ kết thúc, và chính sự tò mò giúp con người duy trì khả năng tư duy sắc bén, bất kể tuổi tác.
Sống đơn giản để giữ tự do tài chính
Dù là một trong những người giàu nhất thế giới, ông Buffett vẫn sống trong căn nhà mua từ năm 1958 và duy trì lối sống tiết kiệm.
Triết lý của ông rất rõ ràng: không chi tiêu vượt khả năng, bởi sự đơn giản chính là nền tảng của tự do.
Theo The Wall Street 24/7, Những bài học của huyền thoại Phố Wall Warren Buffett không chỉ dành cho giới đầu tư, mà còn là kim chỉ nam cho cách sống ở giai đoạn trưởng thành của cuộc đời.
Trong một thế giới tài chính ngày càng biến động, triết lý của ông vẫn giữ nguyên giá trị: tập trung vào chất lượng, kiên nhẫn, kỷ luật và những điều thực sự quan trọng trong cuộc sống.
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"Huyền thoại Phố Wall" Warren Buffett tiết lộ những bài học đầu tư quý hơn vàng
Ở tuổi 95, Warren Buffett – Chủ tịch Berkshire Hathaway, tập đoàn vừa vượt mốc vốn hóa 1.000 tỷ USD – vẫn được xem là một trong những bộ óc đầu tư có ảnh hưởng lớn nhất thế giới. Dù đã rời vị trí CEO, “Nhà tiên tri xứ Omaha” vẫn tiếp tục để lại những bài học được giới tài chính xem là “giá trị hơn vàng” trong bối cảnh thị trường 2026 đầy biến động.
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"Huyền thoại Phố Wall" Warren Buffett tiết lộ những bài học đầu tư quý hơn vàng
Ở tuổi 95, Warren Buffett – Chủ tịch Berkshire Hathaway, tập đoàn vừa vượt mốc vốn hóa 1.000 tỷ USD – vẫn được xem là một trong những bộ óc đầu tư có ảnh hưởng lớn nhất thế giới. Dù đã rời vị trí CEO, “Nhà tiên tri xứ Omaha” vẫn tiếp tục để lại những bài học được giới tài chính xem là “giá trị hơn vàng” trong bối cảnh thị trường 2026 đầy biến động.