Indonesia yêu cầu Lazada, Shopee và các nền tảng thương mại điện tử thu thuế từ người bán

Indonesia sẽ thu thuế thương mại điện tử sớm hơn dự kiến. Ảnh: JG.

Động thái này đảo ngược lệnh hoãn do cựu bộ trưởng tài chính ban hành và diễn ra sau một cuộc cải tổ cấp cao tại Bộ Tài chính trong tuần này.

Một số nền tảng lớn nhất hoạt động tại nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á ban đầu được cơ quan thuế giao nhiệm vụ bắt đầu thu thuế từ người bán từ tháng 8, nhưng Bộ trưởng Tài chính lúc bấy giờ là Purbaya Yudhi Sadewa đã ra lệnh hoãn vào ngày 5/8 do lo ngại điều này có thể tổn hại đến sức mua.

Hôm sau, cơ quan thuế cho biết chính sách này sẽ bị hoãn lại đến ngày 1/11 và cam kết sẽ hoàn trả các khoản thuế đã nộp.

Ông Purbaya đã bị cách chức trong tuần này và cấp phó của ông, nhà kỹ trị kỳ cựu Suahasil Nazara, được bổ nhiệm làm bộ trưởng tài chính thứ ba của Tổng thống Prabowo Subianto trong chưa đầy hai năm. Dưới thời bộ trưởng mới, cơ quan thuế thông báo sẽ đẩy sớm việc thu thuế người bán.

"Chúng tôi sẽ lập tức kích hoạt quy định và việc thực thi. Họ đã sẵn sàng, chúng tôi đã sẵn sàng" - người đứng đầu cục thuế thuộc Bộ Tài chính Bimo Wijayanto cho biết theo hãng tin CNBC Indonesia, đồng thời nói thêm rằng việc thu thuế sẽ bắt đầu vào ngày 1/10. "Không có gì phải kịch tính hóa cả".

Các nguồn tin nói với Reuters rằng ông Purbaya đã mâu thuẫn với các quan chức cấp cao trong bộ của ông trước khi bị cách chức, trong đó có Bimo, liên quan đến việc xáo trộn hàng trăm quan chức tại bộ này.

Tokopedia, do TikTok của ByteDance kiểm soát và một phần thuộc sở hữu của công ty công nghệ lớn nhất Indonesia GoTo cùng với Shopee của Sea Limited, Lazada được hậu thuẫn bởi Alibaba, và Blibli, trước đó đã được chỉ định làm đơn vị thu thuế.

Indonesia có ngành thương mại điện tử đang bùng nổ, với tổng giá trị hàng hóa ước tính đạt 71 tỷ USD vào năm 2025 và dự kiến sẽ tăng lên 140 tỷ USD vào năm 2030, theo một báo cáo của Google, quỹ đầu tư nhà nước Singapore Temasek và công ty tư vấn Bain & Co.