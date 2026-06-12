IPO quy mô vũ trụ: SpaceX huy động được 75 tỷ USD trước thềm đợt phát hành cổ phiếu lớn nhất thế giới
V.N (Theo BBC)
12/06/2026 4:40 PM (GMT+7)
Phiên giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán Nasdaq ngày 12/6 sẽ là một sự kiện lịch sử không chỉ đối với SpaceX mà còn đối với toàn bộ thị trường chứng khoán. Với việc niêm yết cổ phiếu của công ty vũ trụ của Elon Musk với mã chứng khoán SPCX, thế giới đang chứng kiến đợt IPO lớn nhất trong lịch sử.
SpaceX đã huy động được 75 tỷ USD từ các công ty tài chính trước khi chính thức trở thành công ty niêm yết công khai vào thứ Sáu, dự kiến sẽ là đợt phát hành cổ phiếu có giá trị cao nhất trong lịch sử.
Trong một hồ sơ gửi lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ, công ty thám hiểm không gian và trí tuệ nhân tạo (AI) này cho biết họ đã bán 75 tỷ USD cổ phiếu với giá 135 USD mỗi cổ phiếu.
Giá cổ phiếu trùng khớp với ước tính mà SpaceX đưa ra tuần trước, nâng giá trị vốn hóa thị trường ban đầu dự kiến của công ty lên gần 1,8 nghìn tỷ USD.
Với giá trị đó, giám đốc điều hành Elon Musk - người vốn đã là người giàu nhất thế giới - sẽ trở thành tỷ phú nghìn tỷ đầu tiên trên thế giới.
Khi cổ phiếu bắt đầu được giao dịch, giá trị của chúng có thể tăng hoặc giảm tùy thuộc vào số lượng cổ phiếu được chào bán trong đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) và nhu cầu đối với những cổ phiếu đó mạnh đến mức nào.
Nếu cổ phiếu của công ty được bán với giá từ 135 USD trở lên khi giao dịch mở cửa vào thứ Sáu, SpaceX sẽ ngay lập tức trở thành một trong những công ty đại chúng có giá trị nhất thế giới.
Tuy nhiên, việc các nhà đầu tư có cho rằng cổ phiếu đó đáng giá đến mức đó hay không là tùy thuộc vào quyết định của họ.
Dự kiến ngày càng nhiều quỹ đầu tư và cá nhân, thường được gọi là "nhà đầu tư nhỏ lẻ", sẽ quan tâm đến việc mua cổ phần của SpaceX .
Một số nhà phân tích tài chính đã đặt giá mục tiêu cho cổ phiếu cao hơn mức ước tính 135 đô la của SpaceX, trong đó có công ty môi giới toàn cầu Oppenheimer, công ty này cho biết hôm thứ Năm rằng họ kỳ vọng công ty sẽ đạt mức 190 USD một cổ phiếu.
Giá bán công khai của một cổ phiếu trong công ty cuối cùng được quyết định thông qua một hình thức về cơ bản là đấu giá trên thị trường chứng khoán mở.
Peta Cooper, 43 tuổi, một người viết quảng cáo sống ở Cornwall, là một trong những người đang lên kế hoạch mua cổ phiếu SpaceX.
Cooper lớn lên ở California và hiện đã sở hữu danh mục cổ phiếu chủ yếu trong các công ty công nghệ và tiền điện tử, dự định đầu tư khoảng 750 bảng Anh.
"Thật sự rất thú vị. Tôi rất yêu thích ngành công nghiệp vũ trụ. (SpaceX) đã có một thành tích rất tuyệt vời cho đến nay với các vụ phóng và những đổi mới của họ" - cô nói.
Mặc dù dự đoán giá cổ phiếu sẽ giảm vào một thời điểm nào đó, cô vẫn có kế hoạch nắm giữ cổ phiếu này trong dài hạn.
"Tôi dự định sẽ giữ nó trong danh mục đầu tư của mình và để nó sinh lời".
Việc niêm yết trên chỉ số Nasdaq tập trung vào công nghệ được một số người xem như một trường hợp thử nghiệm cho các công ty khác có giá trị định giá tư nhân gần 1 nghìn tỷ USD, bao gồm Anthropic và OpenAI.
Cả hai công ty đó gần đây đều tuyên bố đang chuẩn bị niêm yết cổ phiếu, có thể là trong năm nay.
SpaceX trở thành công ty đại chúng sẽ khiến hoạt động của nó bị giám sát chặt chẽ hơn, nhưng Musk vẫn sẽ duy trì quyền kiểm soát gần như tuyệt đối đối với công ty.
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