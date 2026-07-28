Johnson & Johnson muốn chi tới 5,5 tỷ US dàn xếp các vụ kiện phấn rôm trẻ em gây ung thư

Thỏa thuận dàn xếp mang tính bước ngoặt này nhằm chấm dứt cuộc chiến pháp lý kéo dài nhiều năm đã đè nặng lên tập đoàn chăm sóc sức khỏe có trụ sở tại bang New Jersey.

J&J luôn bác bỏ cáo buộc rằng các sản phẩm chứa bột talc của mình gây ung thư và đã thay đổi công thức của dòng phấn rôm trẻ em được sử dụng rộng rãi.

Phó Chủ tịch phụ trách kiện tụng của J&J, Erik Haas, cho biết hôm thứ Hai 27/7 rằng các cáo buộc là "không có cơ sở", song công ty vẫn sẵn sàng dàn xếp để khép lại hoàn toàn vụ việc.

J&J cho biết thỏa thuận sẽ bao gồm khoảng 76.000 vụ kiện, chiếm phần lớn số khiếu kiện còn lại liên quan đến bột talc. Công ty dự kiến chi tối đa 3 tỷ USD vào năm tới, trong khi sẽ không có khoản thanh toán bổ sung nào trước năm 2028.

Theo J&J, đề xuất này chỉ có thể được hoàn tất nếu các hãng luật đại diện cho 95% số nguyên đơn trong các vụ kiện về ung thư buồng trứng tại các tòa án bang và liên bang chấp thuận.

Trong một tuyên bố, ông Haas khẳng định công ty tin tưởng rằng nếu tiếp tục theo đuổi các vụ kiện, J&J "cuối cùng sẽ giành chiến thắng", giống như trong phần lớn các vụ việc đã được xét xử cho đến nay.

Ông cũng cho rằng thỏa thuận được đề xuất sẽ "giúp công ty khép lại vấn đề này", qua đó cho phép J&J tiếp tục tập trung vào sứ mệnh phát triển các loại thuốc và thiết bị y tế cứu người.

Mảng kinh doanh chăm sóc sức khỏe người tiêu dùng trước đây của J&J là Kenvue hiện chịu trách nhiệm pháp lý đối với sản phẩm phấn rôm Johnson's Baby bên ngoài khu vực Bắc Mỹ.

Kenvue – doanh nghiệp sở hữu nhiều thương hiệu nổi tiếng như Band-Aid, Listerine và Calpol – đã được tách khỏi J&J vào năm 2022.

Các vụ kiện chống lại J&J liên quan đến phấn rôm chứa bột talc bắt đầu xuất hiện từ năm 2009.

Đầu tháng 7 năm nay, một tòa án liên bang đã mang lại một thắng lợi cho J&J khi đặt nghi vấn về khả năng các nguyên đơn có thể chứng minh rằng bột talc là nguyên nhân trực tiếp gây ra bệnh ung thư buồng trứng của họ.

Bột talc là một khoáng chất tự nhiên, được cấu tạo từ magiê, silic, oxy và hydro, có đặc tính mềm mịn như xà phòng và thường được sử dụng trong phấn rôm trẻ em.

J&J đã phải đối mặt với nhiều vụ kiện từ người tiêu dùng và thân nhân của họ, với cáo buộc rằng các sản phẩm chứa bột talc của hãng gây ung thư do bị nhiễm amiăng (asbestos).

Bột talc được khai thác từ lòng đất và thường nằm trong các vỉa khoáng gần với amiăng - một loại vật liệu đã được xác định có khả năng gây ung thư.

J&J nhiều lần bác bỏ các cáo buộc. Trong thông báo mới nhất, công ty khẳng định: "Các nghiên cứu cho thấy bột talc an toàn, không chứa amiăng và không gây ung thư".

Năm 2022, J&J thông báo sẽ ngừng sản xuất và kinh doanh phấn rôm trẻ em chứa bột talc trên toàn thế giới.

Thông báo này được đưa ra hơn hai năm sau khi công ty chấm dứt việc bán sản phẩm này tại thị trường Mỹ.

Khi đó, J&J cho biết: "Trong khuôn khổ đánh giá danh mục sản phẩm trên phạm vi toàn cầu, chúng tôi đã đưa ra quyết định thương mại chuyển toàn bộ danh mục phấn rôm trẻ em sang công thức sử dụng bột ngô (cornstarch)".