Khắc phục hậu quả thiên tai và tầm nhìn phát triển nông nghiệp mới

Toàn thôn Đồng Lai có 70ha na thì 50ha bị ngập, 80ha lúa thì 70ha bị nước lũ nhấn chìm. Nước lũ cuốn trôi thành quả lao động và đặt ra những thách thức khổng lồ cho sinh kế.

Ông Vy Văn Thoa phát biểu ý kiến. Ảnh: Hoàng Tính

Ông Vy Văn Thoa: Gia đình tôi với 5.000m² đất canh tác (bao gồm 400 cây na và 100 cây ổi), đang mang lại thu nhập ổn định 80 - 100 triệu đồng từ na, cùng với 40 triệu đồng từ cây ổi. Nhưng trận lũ đã làm các cây ăn quả bị ngập sâu, ảnh hưởng lớn đến sự sinh trưởng và phát triển. Đặc biệt là 300 cây na gối vụ, quả ở cây na gối vụ bị ngập nước dẫn đến bị thối và hư hỏng, thiệt hại rất lớn. Nếu như không có nước lũ thì na gối vụ đang được bán tại vườn 25.000 - 30.000 đồng/kg.

Sự mất mát này không chỉ là mất đi một khoản thu nhập lớn mà còn là sự đổ vỡ của mô hình kinh tế bền vững mà gia đình đang nỗ lực xây dựng.

Sau thảm họa thiên tai, tôi tha thiết mong muốn sự quan tâm và hỗ trợ kịp thời từ các cấp, từ địa phương đến Trung ương, hỗ trợ bà con để nhanh chóng khôi phục sản xuất:

Hỗ trợ giống và vật tư: Cung cấp giống cây trồng (na, lúa) và thuốc bảo vệ thực vật chuyên dụng để phục hồi sản xuất sau ngập úng.

Chia sẻ kỹ thuật canh tác: Cập nhật kinh nghiệm canh tác mới nhất, đặc biệt là kỹ thuật phục hồi cây trồng bị ngập úng và phòng chống thiên tai một cách hiệu quả hơn.

Hỗ trợ vốn: Hỗ trợ vốn vay ưu đãi để bà con có thể tái đầu tư, vượt qua những khó khăn tài chính ban đầu.

Đặc biệt sau chuyến đi tham quan do Trung tâm Khuyến nông Quốc gia và Trung tâm Khuyến nông tỉnh Lạng Sơn tổ chức, bà con thôn Đồng Lai đã tiếp cận được một mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao là nuôi ốc nhồi đen, có thể đạt thu nhập trên một tỷ đồng mỗi năm.

Một câu hỏi đặt ra là có thể nuôi ốc nhồi đen trong bể bằng bạt được không?

Đây chính là hướng đi mới mà người dân Đồng Lai đang khát khao áp dụng. Tuy nhiên, tôi và những người dân ở đây cũng mong có sự hỗ trợ về kiến thức, kỹ thuật và phương pháp chăn nuôi chuyên sâu… để bà dễ dàng áp dụng và mạnh dạn chuyển đổi.

Một câu hỏi lớn được đặt ra, liệu ốc nhồi đen có thể được nuôi bằng bạt trong điều kiện không có ao đất hay không?

Nếu nuôi ốc nhồi đen trong bạt được, thì đây không chỉ là giải pháp tình thế cho những hộ thiếu diện tích mặt nước, mà còn là một chiến lược thông minh để đối phó với rủi ro lũ lụt – một mô hình có thể di chuyển, chủ động kiểm soát môi trường, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai.