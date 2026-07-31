Khách Việt tìm kiếm những gì cho chuyến du lịch hè 2026?

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Biển, đảo vẫn là lựa chọn đầu tiên

Vịnh Hạ Long đứng đầu danh sách điểm đến trong nước được tìm kiếm nhiều nhất trên Cốc Cốc trong mùa hè năm nay. Theo sau là Phú Quốc, Đà Lạt, Nha Trang, Quan Lạn, Cát Bà và đảo Phú Quý. TP Huế, Quy Nhơn và núi Bà Đen hoàn thiện top 10.

Phần lớn những cái tên ở nhóm dẫn đầu đều gắn với biển, vịnh hoặc đảo. Hạ Long và Quan Lạn tạo sức hút cho Quảng Ninh; Cát Bà tiếp tục là điểm đến nổi bật của Hải Phòng; Phú Quốc, Nha Trang, Phú Quý và Quy Nhơn đại diện cho những không gian nghỉ dưỡng biển trải dài từ Nam Trung Bộ đến phía Nam. Trong mùa cao điểm nắng nóng, nhu cầu nghỉ mát bên biển vẫn giữ vị trí khó thay thế.

Tuy nhiên, bảng xếp hạng không chỉ có một màu. Đà Lạt thu hút bằng khí hậu và cảnh quan cao nguyên; Huế nổi bật với chiều sâu văn hóa, di sản; núi Bà Đen phù hợp với nhu cầu tham quan, hành hương và những chuyến đi ngắn ngày. Du khách vẫn hướng ra biển, nhưng không còn bó hẹp kỳ nghỉ hè trong một mô hình nghỉ dưỡng duy nhất.

Báo cáo xu hướng tìm kiếm du lịch hè 2026 của Cốc Cốc ghi nhận khoảng 638.000 lượt tìm kiếm liên quan đến du lịch trong giai đoạn từ ngày 1/5 đến 20/7. Trong top 1.000 từ khóa phổ biến nhất, ba nhóm gồm di chuyển, điểm đến trong nước và lưu trú chiếm tới 93,8% tổng lượng tìm kiếm. Riêng nhóm điểm đến trong nước chiếm 25,8%.

Các con số phản ánh mức độ quan tâm và quá trình lên kế hoạch trên một nền tảng tìm kiếm, không đồng nghĩa với số chuyến đi đã thực hiện. Dù vậy, chúng cho thấy những địa danh đang hiện diện mạnh trong lựa chọn của du khách trước khi quyết định mở hầu bao.

Đáng chú ý, nhóm điểm đến tăng trưởng nhanh không hoàn toàn trùng với nhóm có lượng tìm kiếm lớn nhất. Từ khóa “Hà Giang” tăng 220% so với cùng kỳ năm 2025, “Quảng Bình” tăng 104%, “Phú Yên” tăng 100%. Cần Thơ và “Thái Bình” lần lượt tăng 47% và 45%. Thiên Cầm, Quảng Trị, Phú Quốc, hồ Đồng Đò và Vân Đồn cũng ghi nhận mức tăng từ 24% đến 36%.

Việc những tên gọi quen thuộc như Hà Giang, Quảng Bình, Phú Yên hay Thái Bình tiếp tục được tra cứu sau khi địa giới hành chính thay đổi cho thấy thương hiệu điểm đến không lập tức đổi theo tên đơn vị hành chính. Ngành du lịch vì thế vừa phải giữ giá trị của tên gọi cũ, vừa cập nhật thông tin mới để du khách dễ nhận diện, tìm đường và đặt dịch vụ.

Thiên Cầm là một trường hợp cho thấy cơ hội không chỉ thuộc về các trung tâm đã nổi tiếng. Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Tĩnh, từ đầu năm đến nay, hoạt động du lịch tại Khu du lịch Thiên Cầm (xã Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh) tiếp tục khởi sắc với gần 510.000 lượt du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng; doanh thu ước đạt hơn 470 tỷ đồng.

Những bãi biển quy mô vừa vẫn có dư địa hút khách nếu giữ được môi trường văn minh, an toàn và nâng chất lượng dịch vụ.

Cuộc cạnh tranh bắt đầu trước khi du khách lên đường

Điểm đến tạo cảm hứng, nhưng phương tiện mới là nhóm được người dùng tra cứu nhiều nhất. Trong tổng lượng tìm kiếm nói trên, nhóm di chuyển chiếm 47,9%, gần gấp đôi nhóm điểm đến trong nước; lưu trú đứng thứ ba với 20,1%. “Vietjet”, “vé máy bay”, “Vietnam Airlines”, “Phương Trang” và “Vexere” đều xuất hiện trong nhóm từ khóa nổi bật.

Cơ cấu này cho thấy một chuyến đi hè được cân nhắc bằng những câu hỏi rất cụ thể: đi bằng gì, giá vé bao nhiêu, ở đâu và đặt qua kênh nào. Cảnh đẹp chưa đủ để biến sự quan tâm thành hành trình thực tế, khả năng kết nối, mức giá và sự thuận tiện trong khâu đặt dịch vụ có thể tác động đến quyết định cuối cùng.

Riêng tính năng tìm kiếm theo chủ đề chuyến bay ghi nhận khoảng 246.000 lượt, tăng 57% so với cùng kỳ năm 2025. Các truy vấn tăng trưởng tập trung vào hành trình nối những đô thị lớn với điểm du lịch trong nước.

Thái Lan và Hàn Quốc cũng nhận được sự quan tâm đáng kể, cho thấy các điểm đến nội địa không chỉ cạnh tranh với nhau mà còn phải chia sẻ sự chú ý với những hành trình nước ngoài.

Sự dịch chuyển lên môi trường số còn thể hiện rõ ở cách người dùng chọn nơi mua dịch vụ. Trong top 10 website du lịch có lượng người dùng truy cập cao nhất, năm vị trí thuộc về Traveloka, Mytour, Agoda, Booking và Klook. Vietnam Airlines đứng thứ hai; Vexere và Vietjet Air lần lượt xếp thứ sáu và thứ bảy. Tripadvisor cũng có mặt trong nhóm dẫn đầu, phản ánh nhu cầu đọc thông tin, xem đánh giá và so sánh trải nghiệm trước khi đặt vé hoặc phòng.

Phần quan trọng của cuộc cạnh tranh giành khách đã diễn ra trước khi du khách đặt chân tới điểm đến. Các hãng vận tải, cơ sở lưu trú và doanh nghiệp địa phương phải xuất hiện đúng lúc người dùng tìm kiếm, cung cấp thông tin rõ ràng và rút ngắn quá trình từ tham khảo đến đặt mua. Các nền tảng trực tuyến đang có lợi thế khi tập trung nguồn cung, đánh giá và công cụ so sánh trên cùng một màn hình.

Ở nhóm lưu trú, Mường Thanh, Vinpearl, Flamingo, FLC, Amanoi và Centara nằm trong số những thương hiệu được tìm kiếm nhiều. Mức tăng của một số truy vấn còn cao hơn đáng kể: “đặt phòng khách sạn Đà Nẵng” tăng 629%; “khách sạn Sài Gòn Hạ Long” tăng 317%; “khách sạn Sa Pa” tăng 300% và “khách sạn Phú Quốc” tăng 205%.

Đây chưa phải số phòng đã bán, càng không phải doanh thu của từng thương hiệu, nhưng tốc độ tăng tìm kiếm cho thấy nhu cầu chuẩn bị chỗ ở đang diễn ra mạnh tại các địa bàn trọng điểm. Với cơ sở lưu trú, cơ hội nằm ở khả năng chuyển sự quan tâm thành đơn đặt phòng bằng mức giá phù hợp, hình ảnh đáng tin cậy, chính sách minh bạch và chất lượng tương xứng.

Bức tranh mùa hè cũng không chỉ gồm những chuyến bay hay kỳ nghỉ nhiều ngày. Suối Tiên, Công viên nước Hồ Tây, các thủy cung tại Hà Nội cùng một số công viên nước ở Hạ Long, Vũng Tàu, Hà Nam xuất hiện trong nhóm từ khóa nổi bật. Vui chơi trong ngày hoặc đi cuối tuần đang mở thêm khoảng thị trường cho các điểm đến gần đô thị và sản phẩm dành cho gia đình.

Biển và đảo đang dẫn đầu mùa hè 2026, song dữ liệu tìm kiếm còn chỉ ra một chuyển động quan trọng hơn khi khách du lịch ngày càng chủ động và thực tế. Họ không chỉ hỏi “đi đâu” mà đồng thời cân nhắc “đi thế nào”, “ở đâu”, “đặt qua ai” và “chi phí bao nhiêu”. Vì thế, lợi thế của một điểm đến không còn được quyết định riêng bởi cảnh quan. Cuộc đua đón khách bắt đầu từ ô tìm kiếm, nhưng kết quả cuối cùng vẫn nằm ở khả năng biến lời giới thiệu trên màn hình thành một chuyến đi thuận tiện, an toàn và đáng nhớ.