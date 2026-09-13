Khai mạc Giải bóng đá Hạng Nhất Quốc gia 2026 - 2027, FC Thái Nguyên đá trận đầu tiên trên sân nhà

Mùa giải Hạng Nhất Quốc gia 2026 - 2027 quy tụ 14 đội bóng. Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn hai lượt, trải qua 26 vòng đấu để xác định thứ hạng chung cuộc.

Các đội bóng thực hiện nghi thức khai mạc Giải Bóng đá Hạng Nhất Quốc gia 2026 - 2027. Ảnh: T.H

Theo điều lệ giải, đội giành chức vô địch và đội á quân sẽ được thăng hạng trực tiếp lên Giải Bóng đá Vô địch quốc gia. Ở chiều ngược lại, hai đội đứng cuối bảng sẽ phải xuống thi đấu tại Giải Hạng Nhì Quốc gia ở mùa giải tiếp theo.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Minh Ngọc - Tổng Giám đốc VPF, Trưởng Ban Tổ chức các Giải Bóng đá Chuyên nghiệp Quốc gia 2026 - 2027 đánh giá cao sự phối hợp của tỉnh Thái Nguyên trong quá trình chuẩn bị và tổ chức giải đấu.

Ông Nguyễn Minh Ngọc đồng thời gửi lời cảm ơn tới các câu lạc bộ, nhà tài trợ, đối tác và người hâm mộ đã đồng hành, góp phần tạo nên sự phát triển của các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia.

Ngay sau lễ khai mạc, vào lúc 18h30, FC Thái Nguyên bước vào trận đấu mở màn mùa giải trên sân nhà trước Quy Nhơn United.

Đại diện 2 đội FC Thái Nguyên và Quy Nhơn United thực hiện nghi thức trao cờ lưu niệm trước khi thi đấu. Ảnh: T.H

Đây là mùa giải đầu tiên FC Thái Nguyên góp mặt tại Giải Hạng Nhất Quốc gia, qua đó đánh dấu một cột mốc mới trong quá trình phát triển bóng đá nam của tỉnh Thái Nguyên.

Chia sẻ về mục tiêu trong mùa giải 2026 - 2027, ông Vũ Phi Hổ - Chủ tịch FC Thái Nguyên cho biết, đội bóng phấn đấu nằm trong nhóm 5 đội dẫn đầu. Cùng với đó, câu lạc bộ sẽ tiếp tục xây dựng lực lượng, từng bước nâng cao chất lượng đội bóng, hướng tới mục tiêu giành quyền thi đấu tại V.League trong vòng 2 năm tới.