Khai mạc triển lãm “Quốc Tử Giám Thăng Long”: Độc đáo với điểm nhấn dàn ngựa gỗ Ý Yên
Huy Hoàng
10/11/2026 2:29 PM (GMT+7)
Triển lãm “Quốc Tử Giám Thăng Long” mang gần một thiên niên kỷ di sản giáo dục ra giữa không gian công cộng Hồ Gươm, tạo nên sự kết nối đầy mới lạ giữa lịch sử và nghệ thuật đương đại.
Triển lãm "Quốc Tử Giám Thăng Long": Điểm nhấn sắp đặt ngựa gỗ Ý Yên: Sự kết nối giữa truyền thống và sáng tạo
Sáng ngày 10/11/2026, tại khu vực Tượng đài Quyết Tử bên bờ Hồ Gươm (Hà Nội), triển lãm “Quốc Tử Giám Thăng Long” đã chính thức khai mạc trong sự ngỡ ngàng và chú ý của đông đảo người dân cùng du khách. Đây là hoạt động trọng tâm nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám (1076 - 2026), kéo dài từ ngày 5 đến ngày 15/11/2026.
Từ dấu mốc lịch sử ra đời năm 1076 dưới triều vua Lý Nhân Tông, Quốc Tử Giám không chỉ đơn thuần là trường đại học đầu tiên mà đã trở thành biểu tượng thiêng liêng nhất của nền đạo học Việt Nam. Nơi đây kết tinh những giá trị cốt lõi Nhân - Nghĩa - Lễ - Trí - Tín, truyền thống hiếu học, tinh thần tôn sư trọng đạo và tư tưởng trọng dụng hiền tài xuyên suốt 950 năm.
Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Phạm Tuấn Long - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội nhấn mạnh: “Trải qua gần một thiên niên kỷ, Quốc Tử Giám đã trở thành biểu tượng tiêu biểu của nền đạo học dân tộc... Những giá trị ấy không chỉ thuộc về lịch sử mà vẫn tiếp tục soi sáng hành trình phát triển của đất nước hôm nay, khẳng định vai trò của tri thức, đạo đức và nhân tài đối với tương lai dân tộc.”
Thay vì bó hẹp không gian trưng bày trong vùng lõi di tích, việc Ban Tổ chức đưa triển lãm ra ngay bờ Hồ Hoàn Kiếm mang một thông điệp vô cùng mạnh mẽ: đưa di sản đến gần hơn với cộng đồng. Nhờ đó, lịch sử không còn nằm yên trên các trang sách hay không gian cổ kính trầm mặc, mà trở nên sinh động, hiện diện trực tiếp trong từng nhịp đập đời sống đương đại.
Điểm thu hút sự tò mò và tạo ấn tượng thị giác mạnh mẽ nhất cho công chúng tại triển lãm chính là không gian nghệ thuật sắp đặt với những tượng ngựa gỗ chạm khắc tinh xảo đến từ làng nghề truyền thống Ý Yên.
Trong văn hóa đạo học Việt Nam, hình tượng con ngựa gắn liền với nghi lễ Vinh quy bái tổ – khoảnh khắc tân khoa đỗ đạt cưỡi ngựa về làng bái xông tổ tiên. Đàn ngựa gỗ bên bờ Hồ Gươm không chỉ biểu trưng cho thành quả khổ học thành tài, niềm tự hào của người thành đạt mà còn gợi nhắc sâu sắc đạo lý "Uống nước nhớ nguồn". Qua ngôn ngữ nghệ thuật sắp đặt đương đại, nét chạm khắc dân gian Ý Yên đã tạo nên chiếc cầu nối mềm mại giữa quá khứ nghìn năm và cảm nhận thẩm mỹ của công chúng hôm nay.
Không gian thưởng thức, triển lãm “Quốc Tử Giám Thăng Long” không chỉ tái hiện một hành trình 950 năm rực rỡ mà còn khơi gợi trách nhiệm gìn giữ, trao truyền mạch nguồn tri thức, khẳng định khát vọng vươn lên của trí tuệ Việt Nam trong thời đại mới.
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