Khai trừ ra khỏi Đảng nguyên Chủ tịch UBND xã La Sơn gây dư luận xấu

Vi phạm rất nghiêm trọng, gây dư luận xấu

Ngày 5/8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình đã tổ chức hội nghị xem xét, cho ý kiến vào Tờ trình của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy về việc đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm. Đồng chí Trần Huy Tuấn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Đối tượng xem xét kỷ luật là ông Lê Ngọc Hanh - đảng viên Chi bộ các Cơ quan Đảng, chuyên viên Ban xây dựng Đảng thuộc Đảng ủy xã Bình Sơn. Ông Hanh nguyên là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bình Lục (tỉnh Hà Nam cũ) các nhiệm kỳ 2015 - 2020, 2020 - 2025; nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch UBND xã La Sơn (huyện Bình Lục cũ).



Cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án, khởi tố các bị can trong vụ án. Ảnh: Công an Ninh Bình

Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình nhận thấy, ông Lê Ngọc Hanh đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Vi phạm của ông Lê Ngọc Hanh được xác định là rất nghiêm trọng, gây dư luận xấu, làm mất uy tín của bản thân cũng như tổ chức đảng nơi sinh hoạt và cơ quan nơi công tác.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, nguyên nhân và hậu quả vi phạm, chiếu theo các quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quyết định thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Lê Ngọc Hanh.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với ông Lê Ngọc Hanh cùng 3 bị can khác để điều tra về hành vi "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ năm 2012 đến năm 2024, các bị can đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong quản lý tài chính, ngân sách xã, không nộp đầy đủ các khoản tiền thu từ xử lý vi phạm đất đai, đấu giá quyền sử dụng đất và đấu thầu quỹ đất công ích vào ngân sách Nhà nước; để ngoài sổ sách kế toán, quản lý, sử dụng và chi tiêu trái quy định, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 1,4 tỷ đồng.

Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng điều tra, mở rộng và xử lý theo quy định của pháp luật.