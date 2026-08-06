Khai trừ ra khỏi Đảng nguyên Chủ tịch UBND xã La Sơn gây dư luận xấu
Vũ Thượng
06/08/2026 7:29 PM (GMT+7)
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình đã quyết định thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Lê Ngọc Hanh - nguyên Chủ tịch UBND xã La Sơn (huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam cũ) do vi phạm rất nghiêm trọng, bị khởi tố và bắt tạm giam về hành vi "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".
Vi phạm rất nghiêm trọng, gây dư luận xấu
Ngày 5/8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình đã tổ chức hội nghị xem xét, cho ý kiến vào Tờ trình của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy về việc đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm. Đồng chí Trần Huy Tuấn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Đối
tượng xem xét kỷ luật là ông Lê Ngọc Hanh - đảng viên Chi bộ các Cơ quan Đảng,
chuyên viên Ban xây dựng Đảng thuộc Đảng ủy xã Bình Sơn. Ông Hanh nguyên là Ủy
viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bình Lục (tỉnh Hà Nam cũ) các nhiệm kỳ 2015 -
2020, 2020 - 2025; nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch UBND xã La Sơn
(huyện Bình Lục cũ).
Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình nhận thấy, ông Lê Ngọc Hanh đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.
Vi phạm của ông Lê Ngọc Hanh được xác định là rất nghiêm trọng, gây dư luận xấu, làm mất uy tín của bản thân cũng như tổ chức đảng nơi sinh hoạt và cơ quan nơi công tác.
Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, nguyên nhân và hậu quả vi phạm, chiếu theo các quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quyết định thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Lê Ngọc Hanh.
Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với ông Lê Ngọc Hanh cùng 3 bị can khác để điều tra về hành vi "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".
Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ năm 2012 đến năm 2024, các bị can đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong quản lý tài chính, ngân sách xã, không nộp đầy đủ các khoản tiền thu từ xử lý vi phạm đất đai, đấu giá quyền sử dụng đất và đấu thầu quỹ đất công ích vào ngân sách Nhà nước; để ngoài sổ sách kế toán, quản lý, sử dụng và chi tiêu trái quy định, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 1,4 tỷ đồng.
Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng điều tra, mở rộng và xử lý theo quy định của pháp luật.
Lạng Sơn: Tập huấn Quản lý Nhà nước và xử lý vi phạm tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng
Sáng 6/8, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp với Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia tổ chức hội nghị tập huấn chuyên sâu về quản lý nhà nước và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng cho đội ngũ cán bộ, lực lượng thực thi pháp luật trên địa bàn tỉnh.
Gần 60 năm tìm anh hy sinh trên đất Lào, hai người em gửi hy vọng vào nhịp cầu ADN
Gần 60 năm qua, chiếc túi hồ sơ đã ngả màu vẫn được ông Nguyễn Văn Bình (sinh năm 1949), trú tại phường Lương Văn Tri, tỉnh Lạng Sơn, gìn giữ như báu vật. Mỗi lần mở ra, ông lại cẩn thận vuốt từng tờ giấy báo tử, bản trích lục đã hoen mờ, mang theo hy vọng mong manh về ngày tìm được nơi người anh trai đã hy sinh.
Ninh Bình ra quân đợt cao điểm xử lý xe quá tải, bảo vệ đê điều trước mùa mưa lũ
Nhằm chủ động phòng ngừa sự cố, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông và hệ thống đê điều, lực lượng Công an tỉnh Ninh Bình vừa chính thức triển khai đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm về tải trọng phương tiện trên địa bàn.
Phú Thọ chuyển trục tăng trưởng bằng tri thức, dữ liệu số
Không chỉ đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, Phú Thọ đang chuyển đổi mô hình phát triển, giảm phụ thuộc vào tài nguyên và các lợi thế truyền thống, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và dữ liệu làm động lực mới.
Quảng Ninh: Gieo cấy hơn 11.500ha lúa Mùa, đạt 53% kế hoạch năm
Tính đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh Quảng Ninh đã gieo cấy được 11.560ha lúa Mùa, đạt hơn 53% kế hoạch năm. Ngành nông nghiệp địa phương cùng bà con nông dân đang tập trung cao độ cho công tác chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh nhằm đảm bảo một vụ mùa thắng lợi.
Quảng Ninh đề xuất làm cao tốc 55 km kết nối Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội
Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh vừa đề xuất bổ sung tuyến cao tốc dài khoảng 55km kết nối với đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô. Tỉnh đã cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng và sẵn sàng bố trí ngân sách địa phương để triển khai ngay khi được phê duyệt.
Lạng Sơn: Tập huấn Quản lý Nhà nước và xử lý vi phạm tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng
Sáng 6/8, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp với Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia tổ chức hội nghị tập huấn chuyên sâu về quản lý nhà nước và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng cho đội ngũ cán bộ, lực lượng thực thi pháp luật trên địa bàn tỉnh.
Gần 60 năm tìm anh hy sinh trên đất Lào, hai người em gửi hy vọng vào nhịp cầu ADN
Gần 60 năm qua, chiếc túi hồ sơ đã ngả màu vẫn được ông Nguyễn Văn Bình (sinh năm 1949), trú tại phường Lương Văn Tri, tỉnh Lạng Sơn, gìn giữ như báu vật. Mỗi lần mở ra, ông lại cẩn thận vuốt từng tờ giấy báo tử, bản trích lục đã hoen mờ, mang theo hy vọng mong manh về ngày tìm được nơi người anh trai đã hy sinh.