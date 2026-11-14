Ngày 14/11, Công ty TNHH AEON MALL Việt Nam chính thức khai trương trung tâm thương mại Aeon Mall Hạ Long tại phường Bãi Cháy, thành phố Quảng Ninh. Đây là trung tâm thương mại AEON MALL thứ 10 tại Việt Nam.

Trung tâm thương mại Aeon Mall Hạ Long được khởi công vào tháng 2/2025, trên diện tích khoảng 91.000 m², tổng vốn đầu tư trên 5.140 tỉ đồng. Tại đây quy tụ khoảng 140 cửa hàng, cung cấp các dịch vụ mua sắm, ẩm thực, vui chơi, giải trí và tiện ích.

Đặc biệt, hơn 60% thương hiệu lần đầu tiên hiện diện tại Quảng Ninh, mang đến diện mạo mới cho thị trường bán lẻ địa phương và góp phần đa dạng hóa sự lựa chọn cho người tiêu dùng.

Bên cạnh mua sắm và ẩm thực, Aeon Mall Hạ Long còn có khu vui chơi giải trí cùng những không gian cộng đồng như “Vườn Sunken” và “FOREST market” nhằm tăng trải nghiệm cho khách hàng ngay trong trung tâm thương mại.

Chính thức khai trương trung tâm thương mại Aeon Mall Hạ Long. Ảnh: Bùi My

Đặc biệt, Aeon Mall Hạ Long được xây dựng theo định hướng thân thiện với môi trường, sử dụng năng lượng tái tạo, hệ thống điện mặt trời trên mái, cũng như áp dụng các công nghệ, vật liệu mới nhất để phòng chống ngập lụt và mưa bão.

Phát biểu tại lễ khai trương, ông Ohno Keiji - Giám đốc điều hành mảng Phát triển Trung tâm thương mại của Tập đoàn AEON, kiêm Chủ tịch và Giám đốc điều hành Công ty TNHH AEON MALL khẳng định: Doanh nghiệp sẽ phát huy tối đa kinh nghiệm đã tích lũy để vận hành một trung tâm thương mại an toàn, an tâm, ứng phó với mọi điều kiện thời tiết, góp phần làm phong phú thêm trải nghiệm của người dân cũng như du khách. Đồng thời, thông qua việc tăng cường hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp địa phương và tạo thêm cơ hội việc làm, AEON MALL mong muốn đóng góp vào sự phát triển kinh tế khu vực.

Ông Lê Văn Ánh – Phó Chủ tịch UBND TP Quảng Ninh cho biết, những năm qua, quan hệ hợp tác giữa Quảng Ninh với các đối tác Nhật Bản không ngừng được củng cố và mở rộng.

Các công trình từ nguồn vốn ODA của chính phủ Nhật Bản như cầu Bãi Cháy hay cảng Cái Lân đã góp phần tạo nền tảng hạ tầng cho thành phố ngày nay. Hiện Nhật Bản có 23 dự án đầu tư tại Quảng Ninh với tổng vốn đăng ký trên 2,8 tỷ USD, đứng thứ hai trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại địa phương.

Ông Lê Văn Ánh - Phó Chủ tịch UBND TP Quảng Ninh phát biểu tại lễ khai trương trung tâm thương mại Aeon Mall Hạ Long. Ảnh: Bùi My

Aeon Mall Hạ Long là kết quả cụ thể của mối quan hệ hữu nghị, hợp tác bền chặt giữa Việt Nam và Nhật Bản trên địa bàn thành phố Quảng Ninh.

Dự án góp phần hoàn thiện hạ tầng thương mại của thành phố theo hướng văn minh, hiện đại; bổ sung không gian mua sắm, vui chơi, giải trí gần khu du lịch Hạ Long – Bãi Cháy. Đồng thời, góp phần mở rộng kênh phân phối cho hàng Việt và 451 sản phẩm OCOP của Quảng Ninh, trong đó có 16 sản phẩm 5 sao cấp quốc gia; đồng thời tạo thêm việc làm cho lao động địa phương.

Được biết, Aeon Mall Hạ Long mở cửa đón khách từ ngày 11/11 và đã nhanh chóng ghi nhận 160.000 lượt khách ghé thăm chỉ sau 3 ngày đầu hoạt động.