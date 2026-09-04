Khám phá 11 "tọa độ" đẹp nhất Việt Nam được báo Anh bình chọn

Cố đô Huế: Nơi lưu giữ nét đẹp thanh bình và đài các với hệ thống thành quách hoành tráng, những dòng sông thơ mộng ngợp hoa sen và các lăng tẩm cổ kính.

Cố đô Huế. Ảnh Alamy.

Phố cổ Hà Nội: Khu phố thị sầm uất mang vẻ đẹp hoài cổ với hệ thống ngõ ngách chằng chịt, những ngôi đền ẩn giấu trong lòng phố và các biệt thự kiến trúc Pháp rêu phong.

Một công trình kiến ​​trúc thời Pháp thuộc ở khu phố cổ Hà Nội. Ảnh Getty

Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình cũ nay thuộc Quảng Trị): Kỳ quan thiên nhiên với hệ thống hang động tráng lệ bậc nhất thế giới, nổi bật với những dòng sông ngầm kỳ bí và cấu trúc thạch nhũ khổng lồ.

Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng. Ảnh Getty

Bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng): Viên ngọc xanh hiếm hoi còn sót lại giữa đô thị hiện đại, nơi rừng nguyên sinh sát mép biển và là ngôi nhà tự nhiên của loài voọc chà vá chân nâu quý hiếm.

Ảnh Getty

Sa Pa (Lào Cai): Xứ sở sương mù nổi tiếng với những dãy núi trùng điệp ôm trọn các thửa ruộng bậc thang dựng đứng đẹp như tranh vẽ cùng bản sắc văn hóa bản địa đặc sắc.

Những ngọn núi ở Sa Pa. Ảnh Getty

Thánh địa Mỹ Sơn (Quảng Nam cũ, nay thuộc Đà Nẵng): Quần đền tháp Chăm cổ kính niên đại hàng thế kỷ ẩn mình giữa thung lũng xanh thẳm, mang vẻ đẹp hoang phàn, u tịch đầy hoài niệm.

Di tích tại khu thánh địa Mỹ Sơn. Ảnh Getty

Duyên hải Nam Trung Bộ (Từ Quy Nhơn đến Nha Trang): Cung đường biển đẹp nghẹt thở với những bán đảo đá gồ ghề ôm trọn các vịnh hình lưỡi liềm, nơi cát trắng mịn màng hòa quyện cùng làn nước trong vắt.

Vịnh Ninh Vân gần Nha Trang. Ảnh Getty

Hoàng Su Phi (Hà Giang cũ nay thuộc Tuyên Quang): Thiên đường ruộng bậc thang hùng vĩ bậc nhất thế giới, giữ nguyên vẹn vẻ đẹp hoang sơ, yên bình và tách biệt hoàn toàn với phố thị xô bồ.

Cánh đồng lúa ở Hoàng Su Phì, Hà Giang. Ảnh Alamy

Vườn quốc gia Cát Tiên (Đồng Nai): Khu bảo tồn rừng mưa nhiệt đới đất thấp lớn nhất miền Nam, điểm đến lý tưởng để chiêm ngưỡng hệ sinh thái động thực vật vô cùng phong phú.

Vườn quốc gia Cát Tiên. Ảnh Getty

Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ nay thuộc TP.Hồ Chí Minh): Thiên đường biển đảo xa bờ với làn nước xanh ngắt, bãi cát trắng mịn và là nơi bảo tồn rùa biển quý hiếm.

Côn Đảo. Ảnh Getty

Thác Bản Giốc và Núi Mắt Thần (Cao Bằng): Kỳ quan biên giới hùng vĩ với dòng thác trắng xóa đổ xuống các bậc đá vôi ngọc bích, bên cạnh thung lũng xanh mướt và ngọn núi có vòm đá tự nhiên độc nhất vô nhị.