Khám phá 11 "tọa độ" đẹp nhất Việt Nam được báo Anh bình chọn
Phương Đăng (theo The Times)
04/09/2026 7:26 AM (GMT+7)
Từ những thửa ruộng bậc thang trùng điệp ở miền núi phía Bắc cho đến thiên đường biển đảo phía Nam, Việt Nam luôn mang trong mình vẻ đẹp tự nhiên kỳ vĩ khiến bất kỳ ai đặt chân đến cũng phải trầm trồ. Dưới đây là 11 "tọa độ" tuyệt mỹ nhất Việt Nam được tờ The Times của Anh bình chọn mới đây.
Cố đô Huế: Nơi lưu giữ nét đẹp thanh bình và đài các với hệ thống thành quách hoành tráng, những dòng sông thơ mộng ngợp hoa sen và các lăng tẩm cổ kính.
Phố cổ Hà Nội: Khu phố thị sầm uất mang vẻ đẹp hoài cổ với hệ thống ngõ ngách chằng chịt, những ngôi đền ẩn giấu trong lòng phố và các biệt thự kiến trúc Pháp rêu phong.
Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình cũ nay thuộc Quảng Trị): Kỳ quan thiên nhiên với hệ thống hang động tráng lệ bậc nhất thế giới, nổi bật với những dòng sông ngầm kỳ bí và cấu trúc thạch nhũ khổng lồ.
Bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng): Viên ngọc xanh hiếm hoi còn sót lại giữa đô thị hiện đại, nơi rừng nguyên sinh sát mép biển và là ngôi nhà tự nhiên của loài voọc chà vá chân nâu quý hiếm.
Sa Pa (Lào Cai): Xứ sở sương mù nổi tiếng với những dãy núi trùng điệp ôm trọn các thửa ruộng bậc thang dựng đứng đẹp như tranh vẽ cùng bản sắc văn hóa bản địa đặc sắc.
Thánh địa Mỹ Sơn (Quảng Nam cũ, nay thuộc Đà Nẵng): Quần đền tháp Chăm cổ kính niên đại hàng thế kỷ ẩn mình giữa thung lũng xanh thẳm, mang vẻ đẹp hoang phàn, u tịch đầy hoài niệm.
Duyên hải Nam Trung Bộ (Từ Quy Nhơn đến Nha Trang): Cung đường biển đẹp nghẹt thở với những bán đảo đá gồ ghề ôm trọn các vịnh hình lưỡi liềm, nơi cát trắng mịn màng hòa quyện cùng làn nước trong vắt.
Hoàng Su Phi (Hà Giang cũ nay thuộc Tuyên Quang): Thiên đường ruộng bậc thang hùng vĩ bậc nhất thế giới, giữ nguyên vẹn vẻ đẹp hoang sơ, yên bình và tách biệt hoàn toàn với phố thị xô bồ.
Vườn quốc gia Cát Tiên (Đồng Nai): Khu bảo tồn rừng mưa nhiệt đới đất thấp lớn nhất miền Nam, điểm đến lý tưởng để chiêm ngưỡng hệ sinh thái động thực vật vô cùng phong phú.
Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ nay thuộc TP.Hồ Chí Minh): Thiên đường biển đảo xa bờ với làn nước xanh ngắt, bãi cát trắng mịn và là nơi bảo tồn rùa biển quý hiếm.
Thác Bản Giốc và Núi Mắt Thần (Cao Bằng): Kỳ quan biên giới hùng vĩ với dòng thác trắng xóa đổ xuống các bậc đá vôi ngọc bích, bên cạnh thung lũng xanh mướt và ngọn núi có vòm đá tự nhiên độc nhất vô nhị.
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