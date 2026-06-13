Khám phá "ngôi làng" độc nhất vô nhị dưới lòng đất ở Việt Nam khiến thế giới kinh ngạc

Các đường hầm ở Vịnh Mốc đủ sâu để bom không thể xuyên tới. Ảnh Magdalena Chodownik/Getty Images

Hãng tin CNN của Mỹ ngày 12/6 đăng tải bài viết ca ngợi địa đạo Vịnh Mốc ở Quảng Trị, mô tả đây là "ngôi làng dưới lòng đất" nơi người Việt Nam đã sinh sống suốt nhiều năm để tránh bom đạn chiến tranh.

Theo CNN, ngày nay, bên những quán ăn bình dị và hàng tre xanh rì ở Vịnh Mốc, du khách khó có thể tưởng tượng rằng nơi đây từng là một trong những vùng đất hứng chịu bom đạn ác liệt nhất Việt Nam.

Suốt 8 năm chiến tranh, khu vực này bị ném xuống khoảng 9.000 tấn bom. Nhưng ngay dưới mặt đất ấy lại tồn tại một công trình đặc biệt: một ngôi làng hoàn chỉnh nằm sâu trong lòng đất, nơi hàng trăm người dân đã sống, sinh hoạt và nuôi dưỡng sự sống giữa chiến tranh.

Vịnh Mốc từng bị ném bom dữ dội trong chiến tranh. Ảnh Virginie Seiller/Sipa USA

Xuống lòng đất để tồn tại

Trước năm 1965, Vịnh Mốc chỉ là một làng chài yên bình ven biển Quảng Trị với những cánh đồng lúa, đất đỏ bazan và những rặng tre xanh.

Sau Hiệp định Geneva năm 1954, khu vực này nằm sát giới tuyến quân sự tạm thời dọc sông Bến Hải. Khi chiến tranh leo thang, Vịnh Mốc trở thành mục tiêu đánh phá liên tục do nằm gần các tuyến vận chuyển chiến lược của miền Bắc.

Đối mặt với những trận oanh tạc dữ dội, người dân nơi đây đã đưa ra một quyết định táo bạo: chuyển cả cuộc sống xuống dưới lòng đất.

Ông Van Ngoc Vu, Giám đốc Annam Tour, cho biết: "Việc di dời gần như không khả thi vì bom đạn liên tục và nguy cơ mất đất, mất mạng sống. Đào hầm dưới lòng đất là lựa chọn vừa thực tế vừa mang tính chiến lược".

Từ quyết định ấy, một công trình chưa từng có đã ra đời, CNN mô tả.

Ngôi làng . Magdalena Chodownik/Getty Images

Một ngôi làng thực sự dưới lòng đất

Theo tư liệu tại Bảo tàng Vịnh Mốc, ý tưởng xây dựng hệ thống địa đạo được đề xuất từ năm 1963. Công trình chính thức khởi công năm 1965 và hoàn thành sau hai năm. Công trình này là một kỳ tích kỹ thuật ấn tượng và tài tình, hãng tin Mỹ ca ngợi.

Khác với địa đạo Củ Chi nổi tiếng ở miền Nam chủ yếu gồm các đường hầm chiến đấu nhỏ hẹp, địa đạo Vịnh Mốc được thiết kế như một khu dân cư hoàn chỉnh.

Hệ thống đường hầm dài hơn 1,6 km với ba tầng sâu từ khoảng 15 đến 24 mét dưới lòng đất. Các đường hầm chính đủ rộng để đi lại, còn hai bên được khoét thành những căn buồng nhỏ dành cho từng gia đình.

Địa chất đất đỏ bazan đặc biệt giúp công trình vừa đủ cứng để chống sập, vừa đủ mềm để đào bằng các công cụ thủ công.

Những người xây dựng còn áp dụng nhiều giải pháp kỹ thuật đáng kinh ngạc. Đường hầm được thiết kế theo dạng zíc zắc để giảm sức công phá của sóng xung kích từ bom. Trần hầm hình vòm và các bức tường dày giúp tăng khả năng chịu đựng trước các cuộc không kích.

Toàn bộ địa đạo có 13 cửa ra vào nối với đồng ruộng và bờ biển, vừa phục vụ thông gió, thoát hiểm, vừa vận chuyển lương thực, nhu yếu phẩm. Một số cửa hầm hướng biển còn được sử dụng để bí mật tiếp tế cho đảo Cồn Cỏ.

Sáu năm sống trong bóng tối

Ước tính khoảng 400 người dân đã sinh sống trong địa đạo từ năm 1965 đến năm 1972.

Ban ngày, họ trú ẩn dưới lòng đất. Khi màn đêm buông xuống, mọi người mới lên mặt đất để trồng trọt, đánh cá và tìm kiếm lương thực.

Bên trong địa đạo, các gia đình sống trong những hốc đất nhỏ cao chưa đầy một mét và sâu khoảng hai mét. Điều kiện sinh hoạt vô cùng chật chội, thiếu ánh sáng và luôn ẩm thấp.

Ngày nay, hệ thống đã được lắp điện phục vụ du khách, nhưng trong thời chiến, nguồn sáng duy nhất là những ngọn đèn dầu leo lét. Người dân thường phải di chuyển trong bóng tối để tránh bị phát hiện từ trên không.

Điều khiến nhiều người xúc động nhất khi tham quan địa đạo là khu hộ sinh dưới lòng đất.

Theo các hướng dẫn viên, ít nhất 17 em bé đã chào đời trong những năm tháng chiến tranh ác liệt.

Ông Văn Ngọc Vũ kể lại: "Dây rốn được cắt bằng dao đơn giản, còn trẻ sơ sinh được quấn trong những bộ quần áo cũ".

Để tránh khói bếp lộ vị trí, người dân sử dụng bếp Hoàng Cầm với hệ thống dẫn khói ngầm giúp làm nguội và phân tán khói trước khi thoát ra ngoài qua những lỗ thông hơi được ngụy trang kỹ lưỡng.

Điều đáng kinh ngạc là theo tài liệu của Bảo tàng Vịnh Mốc, trong suốt nhiều năm bị đánh phá dữ dội, không có cư dân nào thiệt mạng bên trong địa đạo.

Từ biểu tượng chiến tranh đến điểm đến lịch sử

Ngày nay, địa đạo Vịnh Mốc là một trong những điểm tham quan nổi tiếng nhất của Quảng Trị, thường xuất hiện trong các hành trình khám phá khu phi quân sự DMZ cùng cầu Hiền Lương, sân bay Tà Cơn - Khe Sanh và nhiều di tích chiến tranh khác.

Khi bước từ bóng tối của đường hầm ra những cửa địa đạo hướng biển, đón làn gió mặn và tiếng sóng Biển Đông, du khách có thể cảm nhận rõ hơn ý chí sinh tồn phi thường của những con người từng sống nơi đây.

Giữa vùng đất từng ngập trong bom đạn, địa đạo Vịnh Mốc không chỉ là một công trình quân sự độc đáo mà còn là minh chứng sống động cho sức chịu đựng, lòng kiên cường và khát vọng sống mãnh liệt của người Việt trong những năm tháng chiến tranh khốc liệt nhất, theo CNN.