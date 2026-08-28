Khán giả xếp hàng dài nhiều giờ để chờ vào đại nhạc hội 100.000 người ở Quảng Ninh
Quang Sơn - Bùi My
28/08/2026 7:58 PM (GMT+7)
Ngay từ sớm, đông đảo khán giả đã có mặt tại Quảng trường 30/10 (phường Hạ Long), xếp hàng chờ vào chương trình nghệ thuật đặc biệt “Quảng Ninh - Thành phố rạng rỡ tương lai”.
Ghi nhận của Dân Việt tại quảng trường 30/10 (phường Hạ Long) ngày 28/8, đông đảo khán giả đã đến xếp hàng chờ vào chương trình nghệ thuật đặc biệt “Quảng Ninh - Thành phố rạng rỡ tương lai”.
Dù hơn 20 giờ mới bắt đầu chương trình, nhưng từ trưa, nhiều người đã có mặt tại công viên. Bất chấp nắng nóng, dòng người nối dài từ đường bao biển Trần Quốc Nghiễn đến cổng các zone.
Chia sẻ với Dân Việt, chị Phạm Khánh Linh (phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh) cho biết, chị rất háo hức khi Quảng Ninh tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt này nhân dịp trở thành thành phố trực thuộc trung ương. Chị có mặt từ khoảng 4 giơ chiều, nhưng trước chị đã có rất nhiều người xếp hàng để vào các zone.
“Tôi rất háo hức vì có nhiều ca sĩ yêu thích của tôi tham dự. Tôi cũng cảm thấy rất tự hào khi Quảng Ninh tổ chức một chương trình nghệ thuật quy mô lớn như vậy để chào mừng trở thành thành phố trực thuộc trung ương. Tôi rất mong chờ sẽ được thưởng thức âm nhạc và những câu chuyện lịch sử Quảng Ninh”, chị Khánh Linh chia sẻ.
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