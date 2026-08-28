Khán giả xếp hàng dài nhiều giờ để chờ vào đại nhạc hội 100.000 người ở Quảng Ninh

Ghi nhận của Dân Việt tại quảng trường 30/10 (phường Hạ Long) ngày 28/8, đông đảo khán giả đã đến xếp hàng chờ vào chương trình nghệ thuật đặc biệt “Quảng Ninh - Thành phố rạng rỡ tương lai”.

Dù hơn 20 giờ mới bắt đầu chương trình, nhưng từ trưa, nhiều người đã có mặt tại công viên. Bất chấp nắng nóng, dòng người nối dài từ đường bao biển Trần Quốc Nghiễn đến cổng các zone.

Đông đảo người dân và du khách có mặt từ sớm, xếp hàng vào chương trình nghệ thuật đặc biệt “Quảng Ninh - Thành phố rạng rỡ tương lai”. Ảnh: Quang Sơn

Bất chấp nắng nóng, dòng người nối dài từ ngoài đường bao biển Trần Quốc Nghiễn đến cổng các zone. Ảnh: Quang Sơn

Chia sẻ với Dân Việt, chị Phạm Khánh Linh (phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh) cho biết, chị rất háo hức khi Quảng Ninh tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt này nhân dịp trở thành thành phố trực thuộc trung ương. Chị có mặt từ khoảng 4 giơ chiều, nhưng trước chị đã có rất nhiều người xếp hàng để vào các zone.

“Tôi rất háo hức vì có nhiều ca sĩ yêu thích của tôi tham dự. Tôi cũng cảm thấy rất tự hào khi Quảng Ninh tổ chức một chương trình nghệ thuật quy mô lớn như vậy để chào mừng trở thành thành phố trực thuộc trung ương. Tôi rất mong chờ sẽ được thưởng thức âm nhạc và những câu chuyện lịch sử Quảng Ninh”, chị Khánh Linh chia sẻ.

Lực lượng chức năng đảm an ninh, trật tự, phòng cháy chữa cháy và công tác cứu hộ, cứu nạn, khu vực Quảng trường 30/10. Ảnh: Quang Sơn

Vẫn miễn phí như những concert trước, nhưng chương trình nghệ thuật đặc biệt “Quảng Ninh - Thành phố rạng rỡ tương lai” vào tối 28/8, Ban tổ chức sẽ không phát vé trước. Ảnh: Quang Sơn

Thay vào đó, Ban tổ chức phát và đeo trực tiếp vòng tay cho khán giả, người dân tham gia chương trình. Ảnh: Quang Sơn

Ngay khi mở cửa chính thức, đông đảo người dân và du khách đã vào được các zone, với mong muốn đứng sát sân khấu nhất. Ảnh: Quang Sơn