Khẩn trương truy tìm phương tiện gây tai nạn chết người trên Quốc lộ 12B
Vũ Thượng
13/05/2026 2:21 PM (GMT+7)
Cơ quan chức năng tỉnh Ninh Bình đang khẩn trương truy tìm phương tiện bỏ trốn khỏi hiện trường sau vụ va chạm giao thông nghiêm trọng trên Quốc lộ 12B (xã Bình Minh) khiến một người phụ nữ tử vong.
Tai nạn giao thông trên Quốc lộ 12B khiến một người tử vong
Ngày 13/5, thông tin từ Đội CSGT đường bộ số 1, thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị đang tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng để điều tra, xác minh và truy tìm phương tiện liên quan đến vụ tai nạn giao thông vừa xảy ra trên địa bàn.
Theo thông tin ban đầu khoảng 5h ngày 13/5, tại Km 3+700, Quốc lộ 12B, đoạn qua địa bàn xóm Bình Minh 11, xã Bình Minh, tỉnh Ninh Bình có xảy vụ tai nạn.
Vào thời điểm trên, chị T.T.H (SN 1979, trú tại xóm 1, xã Kim Đông, tỉnh Ninh Bình) điều khiển xe môtô mang BKS 35AK-016.xx lưu thông theo hướng từ xã Kim Đông đi xã Bình Minh.
Khi đến khu vực Km 3+700, xe của chị H. đã xảy ra va chạm mạnh với một phương tiện khác. Cú va chạm khiến chị H. bị thương rất nặng. Dù đã được người dân và lực lượng chức năng nhanh chóng đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nghiêm trọng, nạn nhân đã tử vong sau đó.
Đáng chú ý, sau khi xảy ra va chạm, phương tiện có liên quan đã không dừng lại hiện trường mà tiếp tục di chuyển, hiện chưa xác định được biển kiểm soát và chủng loại.
Hiện nay, Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình đang phối hợp chặt chẽ với Công an xã Bình Minh và các đơn vị nghiệp vụ liên quan tiến hành trích xuất camera dọc tuyến đường để nhận dạng phương tiện.
Bên cạnh đó, khám nghiệm hiện trường và thu thập các mảnh vỡ, dấu vết liên quan. Đồng thời, lấy lời khai của các nhân chứng (nếu có) để phục vụ công tác điều tra.
Cơ quan Công an đề nghị người dân nếu ai có thông tin, hình ảnh về vụ tai nạn hoặc phương tiện có dấu hiệu khả nghi đi qua khu vực trên vào thời điểm 5h sáng 13/5, xin vui lòng cung cấp cho cơ quan chức năng để xử lý theo quy định của pháp luật.
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