Khiêu vũ: Sự lựa chọn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe thể chất và tinh thần

Những lợi ích của khiêu vũ do AI tổng hợp

Khiêu vũ là một bài tập tuyệt vời kết hợp giữa thể chất và nghệ thuật. Hoạt động này giúp đốt cháy lượng lớn calo (tương đương 200 - 400 calo/giờ), tăng cường sức khỏe tim mạch, làm chậm quá trình teo não, giảm nguy cơ sa sút trí tuệ, đồng thời giải phóng endorphin giúp giảm căng thẳng và cải thiện tâm trạng hiệu quả.

Lợi ích nổi bật của việc khiêu vũ là tăng cường sức khỏe tim mạch. Khiêu vũ là một bộ môn cardio tuyệt vời giúp tăng nhịp tim, cải thiện tuần hoàn máu và dung tích phổi, từ đó giảm thiểu nguy cơ mắc các bệnh về tim.

Cải thiện trí nhớ và bảo vệ não bộ: Để nhảy đúng nhịp, bạn cần nhớ các chuỗi động tác. Các nghiên cứu trên tạp chí Journal of Medicine chỉ ra rằng điều này giúp kích thích não bộ, bảo vệ vùng hippocampus, phòng ngừa bệnh Alzheimer và chứng mất trí nhớ rất tốt.

Điệu nhảy tự do với bản nhạc sôi động tại CLB Khiêu vũ Hoa Hồng, TP Hải Phòng.

Giữ dáng và tăng sự linh hoạt: Các động tác xoay, bật nhảy và giữ thăng bằng giúp săn chắc cơ bắp, đốt cháy mỡ thừa toàn thân. Bộ môn này cũng cải thiện vóc dáng và sự dẻo dai của cơ thể.

Giảm đau nhức xương khớp: Tập luyện các điệu nhảy như Tango hay khiêu vũ nhẹ nhàng hỗ trợ bôi trơn các khớp, giảm tình trạng cứng khớp và đau nhức.

Nâng cao sức khỏe tinh thần: Hòa mình vào âm nhạc và giao lưu với bạn nhảy giúp giảm đáng kể mức độ lo âu và triệu chứng trầm cảm. Khiêu vũ giúp tâm trí bạn được thư giãn hoàn toàn.

Mở rộng các mối quan hệ: Tham gia các lớp học khiêu vũ giúp bạn kết nối với cộng đồng những người cùng sở thích, xây dựng sự tự tin và cải thiện kỹ năng giao tiếp.

Sự lựa chọn của chính tôi

Tôi, người viết và tổng hợp bài viết này tuy có chiều cao khiêm tốn nhưng đã từng để phát triển chiều ngang với số cân nặng 65kg. Kéo theo đó là các bệnh gan nhiễm mỡ, cao huyết áp, tim mạch.

Tôi đã từng tham khảo rất nhiều bộ môn thể thao khác nhau: tập gym, tập Yoga, chạy, đi bộ, đi bơi... Nhưng tôi không trụ được ở môn nào vì mỗi bộ môn lại gặp phải vấn đề riêng và hầu như việc giảm cân không có hiệu quả. Một đồng nghiệp của tôi đã từng nhiều lần động viên tôi tham gia bộ môn khiêu vũ, nhưng với góc nhìn đầy định kiến, lần nào tôi cũng lắc đầu.

Chị em CLB Hoa Hồng trong các bộ trang phục rực rỡ, tràn đầy năng lượng trên sàn nhảy.

Cho đến một ngày, sức khỏe của tôi đứng trước tình trạng báo động đỏ. Tôi đã trải qua một cơn co thắt tim và huyết áp đẩy lên cao tới mức nguy hiểm đến tính mạng. Đứng trước ranh giới của sự sống và cái chết, tôi mới thực sự thấu hiểu câu "sức khỏe là quan trọng nhất", điều mà trước đó tôi đã từng nhiều lần nói đến nhưng chưa thực sự cảm nhận. Và tôi quyết định đến với khiêu vũ, bước qua những rào cản vô hình mà con người cổ hủ là tôi trước đó vẫn bị bao phủ.

Và điều kỳ diệu đã thực sự đến với tôi. Trong vòng 3 tháng, tôi đã giảm được 5 kg; 3 tháng tiếp theo tôi tiếp tục giảm được 5 kg. Cho đến thời điểm này, sau 2 năm sải bước trên sàn nhảy, tôi đã lấy lại được vóc dáng tuổi thanh xuân của mình với chỉ số cân nặng 53 kg, điều mà trước đây có nằm mơ tôi cũng không dám nghĩ tới.

Nếu trước đây, mỗi lần ra khỏi nhà, tôi phải mất rất nhiều thời gian để lựa chọn trang phục vì mặc gì cũng bị lộ bụng, thiếu tự tin, và hầu hết trang phục là màu đen thì giờ đây, tôi thỏa sức mặc những bộ đầm kiểu, váy xòe với đủ các loại màu sắc. Và điều đặc biệt quan trọng là, sức khỏe tim mạch của tôi đã được cải thiện đáng kể. Thậm chí, tôi đã dừng không phải uống thuốc điều trị huyết áp, tim mạch hàng ngày như trước kia. Điệu nhảy Valse đã giúp căn bệnh tiền đình của tôi biến mất hoàn toàn...

Trên sàn nhảy, ai cũng là người trẻ

Dưới đây là chia sẻ trên trang cá nhân của một bạn đam mê khiêu vũ:

"Có bao giờ bạn tự hỏi… từ lúc nào chúng ta thôi dám bước ra sàn nhảy? Từ lúc nào chúng ta sợ ánh mắt người khác, sợ dáng mình không còn dẻo dai, sợ mình vụng về giữa nền nhạc trẻ trung?

Nhưng rồi, ai đó nói với tôi một câu: “Sàn nhảy không phải dành cho người giỏi. Nó dành cho những người dám yêu đời, dám sống và dám cười giữa bao nhiêu bộn bề.”

Và thật vậy… Khiêu vũ không chỉ là chuyện đôi chân, mà là câu chuyện của một trái tim còn biết rung động trước âm nhạc, biết mỉm cười trước những va chạm đời thường. Cứ thử một lần bước ra sàn đi. Bạn sẽ thấy, cái lưng còng dường như thẳng lại, đôi mắt mờ bỗng long lanh hơn, và nụ cười thì tươi như chưa từng cũ. Vì khiêu vũ có một ma lực rất lạ- nó không níu bạn lại ở tuổi nào cả. Nó chỉ giữ lấy phần thanh xuân nhất trong con người bạn rồi thả trôi theo từng vòng quay. Và rồi bạn sẽ nhận ra… Trên sàn nhảy, ai cũng là người trẻ, không phải tuổi tác, mà là tâm hồn. Thế nên, nếu có ai hỏi tôi… Điều gì giúp con người ta trẻ lâu? Tôi sẽ không ngần ngại nói rằng: “Là hãy nhảy… Hãy để đôi chân nói thay những điều tim bạn muốn, nhưng đời chưa dám thốt ra.”

Bạn ấy nói rất đúng. Quan sát ở Câu lạc bộ Hoa Hồng, một sàn khiêu vũ có tiếng tăm ở thành phố Hải Phòng, tôi nhận thấy, các anh chị, các bạn đến khiêu vũ đều là những người trẻ trung, lạc quan, vui vẻ. Đặc biệt là các thành viên nữ của CLB Hoa Hồng thì hầu như tôi không đoán được tuổi tác của họ vì nhìn ai cũng trẻ trung, xinh đẹp, tinh thần phấn chấn, tràn đầy năng lượng, dù trong số họ, có người đã ngấp nghé 60, thậm chí 70 tuổi. "Với chị em yêu bộ môn khiêu vũ chúng tôi không nói chuyện tuổi tác. Chúng tôi cũng không nghĩ đến tuổi tác của mình. Đến đây, ai cũng trẻ, ai cũng chỉ như thanh niên thôi", một nữ thành viên CLB Hoa Hồng vui vẻ nói.

Đến với khiêu vũ là đến với niềm vui. Dù trước đó bạn có gặp phải điều gì căng thẳng hay áp lực công việc, khi đến sàn nhảy, được hòa mình trong các bản nhạc trữ tình hay sôi động, mọi buồn phiền nhanh chóng tiêu tan hết. Sàn nhảy cũng là nơi bạn có thể diện những bộ váy, những bộ trang phục đẹp nhất, đặc biệt là phái nữ có thể tỏa sáng trong những điệu nhảy Room ba, Valse, Slow Valse với những bước chân mềm mại, linh hoạt, uyển chuyển...

Các thành viên nữ của CLB Khiêu vũ Hoa Hồng sau giờ tập buổi sáng 13.6.2026. Ảnh: VTH

Ông Vương Văn Đạt, 68 tuổi, một thành viên của CLB Khiêu vũ Hoa Hồng cho biết, ông đã tham gia bộ môn khiêu vũ hơn 20 năm. Ông và bạn nhảy của mình thường xuyên đến khiêu vũ tại CLB Hoa Hồng. "Sáng nào tôi cũng đến đây khiêu vũ khoảng hơn 1 tiếng. Khiêu vũ đem đến cho tôi niềm vui, sức khỏe, sự dẻo dai và niềm lạc quan để chống chọi với bệnh tật. Tôi hiện mắc bệnh nan y, nhưng tôi tin, với việc khiêu vũ thường xuyên, tôi sẽ có đủ tinh thần, nghị lực để chiến đấu với bệnh tử thần...".



Trong số những người yêu thích bộ môn khiêu vũ, tôi luôn ấn tượng với một cặp nhảy là đôi vợ chồng ngoài 80 tuổi. Tuổi tác là vậy, nhưng khi tiếng nhạc nổi lên, bất kể là bản Room ba nhẹ nhàng, hay bản Mambo sôi động, mang đậm âm hưởng Latinh, cặp đôi này vẫn ra sàn trình diễn hết mình. "Ngày nào chúng tôi cũng đến để khiêu vũ, coi như một bài tập thể dục buổi sáng. Tôi đã tham gia khiêu vũ gần 30 năm và duy trì thường xuyên nên điệu nào chúng tôi cũng nhảy để tăng cường sức khỏe, sự dẻo dai. Hôm nào mưa không đi được là nhớ sàn lắm.", người chồng chia sẻ.

Tìm hiểu sâu thêm, tôi nhận thấy, ở Hải Phòng, việc tham gia khiêu vũ để vừa vận động cơ thể, tiêu hao năng lượng, toát mồ hôi, thải bớt độc tố cơ thể, vừa được bay bổng, thả hồn vào những bản nhạc, giải tỏa bớt căng thẳng, áp lực của đời sống hàng ngày là một lựa chọn mang lại nhiều lợi ích và có thể coi là sành điệu của không ít người dân thành phố Cảng từ rất nhiều năm nay.

Và, điều đặc biệt, cần ghi nhận sự tâm huyết của các nhà đầu tư xây dựng nên các câu lạc bộ khiêu vũ trên địa bàn thành phố Hải Phòng như CLB Hoa Hồng, CLB Việt Tiệp, CLB Đất Cảng... đã tạo ra những sân chơi, môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần mang đến niềm vui, sức khỏe cho cộng đồng.