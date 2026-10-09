Khơi thông nguồn lực tư nhân cho thị trường nhà ở cho thuê TP.HCM
Gia Linh
09/10/2026 8:00 AM (GMT+7)
Hơn 1,4 triệu người đang thuê trọ tại TP.HCM là một quy mô đủ lớn để nhà trọ tư nhân trở thành một phần quan trọng của thị trường nhà ở. Tuy nhiên, theo HoREA, loại hình này vẫn cần được quy định rõ hơn trong Luật Nhà ở.
Theo góp ý dự thảo Luật Nhà ở, Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) cho biết TP.HCM (cũ) có hơn 60.470 khu nhà trọ, với trên 560.000 phòng, phục vụ hơn 1,4 triệu người thuê dài hạn.
Từ thực tế này, HoREA đề xuất bổ sung quy định về nhà ở riêng lẻ một tầng có nhiều phòng để cho công nhân, người lao động, người nhập cư thuê dài hạn.
Điểm đáng chú ý là chính sách không chỉ dừng ở việc công nhận loại hình nhà ở này. HoREA đề xuất cá nhân đầu tư nhà ở nhiều tầng nhiều căn hộ hoặc nhà một tầng có nhiều phòng để cho các đối tượng thuộc diện hưởng chính sách nhà ở xã hội thuê dài hạn được hưởng ưu đãi tương tự chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội.
Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) cho biết TP.HCM (cũ) có hơn 60.470 khu nhà trọ, với trên 560.000 phòng, phục vụ hơn 1,4 triệu người thuê dài hạn. Ảnh: Gia Linh
Các khu nhà trọ này vẫn phải đáp ứng yêu cầu về xây dựng, phòng cháy chữa cháy và điều kiện đường giao thông để phương tiện chữa cháy tiếp cận.
Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA, cho rằng cần tiếp tục ghi nhận hình thức cá nhân xây dựng nhà ở để cho các đối tượng chính sách thuê. Theo ông, nếu loại hình này không được quy định, một nguồn lực lớn từ cá nhân, hộ gia đình đang tham gia phát triển nhà trọ có thể bị bỏ sót.
HoREA cũng đề nghị luật hóa các tiêu chuẩn đối với nhà ở cho thuê, từ loại nhà, diện tích, thiết kế, chất lượng đến tiện ích tối thiểu. Các tiêu chuẩn này cần phù hợp từng khu vực và khả năng chi trả của người thuê.
Với hơn 560.000 phòng trọ đang phục vụ người thuê dài hạn, đề xuất của HoREA cho thấy khu vực nhà trọ tư nhân đang được nhìn nhận không chỉ là hoạt động cho thuê riêng lẻ của người dân, mà là một nguồn cung đáng kể trên thị trường nhà ở TP.HCM.
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