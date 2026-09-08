Khởi tố 19 bị can trong vụ án “vẽ bệnh” tại phòng khám ở Hải Phòng
Thu Thuỷ
08/09/2026 2:59 PM (GMT+7)
Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã khởi tố vụ án, khởi tố 19 bị can liên quan đến vụ án xảy ra tại một phòng khám đa khoa trên địa bàn. Theo cơ quan điều tra, các đối tượng bị cáo buộc sử dụng thủ đoạn tác động vào tâm lý lo lắng về sức khỏe của bệnh nhân, ép người bệnh chi trả thêm các khoản tiền với giá cao, đồng thời có hành vi trốn thuế.
Người Trung Quốc câu kết với người Việt lập phòng khám
Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 19 bị can để điều tra về các hành vi “Cưỡng đoạt tài sản” và “Trốn thuế”. Trong số các bị can có Lin Wei Min (SN 1971, quốc tịch Trung Quốc) cùng nhiều đối tượng khác, trong đó có 5 người mang quốc tịch Trung Quốc.
Theo tài liệu điều tra ban đầu, từ tháng 3/2017, Lin Wei Min cùng một số đối tượng người Trung Quốc đến Việt Nam, thuê nhà tại số 498 Nguyễn Văn Linh, phường An Biên, TP Hải Phòng để tạm trú và đầu tư thành lập phòng khám đa khoa.
Để phục vụ hoạt động của cơ sở này, Lin Wei Min được cho là đã thuê Vũ Trọng Tiền (SN 1991, trú tại phường Lê Chân, TP Hải Phòng) đứng tên Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ y tế Hải Phòng - đơn vị chủ quản của Phòng khám Phượng Đỏ. Trần Thị Thu Hương (SN 1982, trú tại phường An Biên, TP Hải Phòng) được thuê giữ chức Phó Giám đốc công ty.
Quá trình hoạt động, khi người dân có nhu cầu khám, chữa bệnh, các đối tượng tổ chức tư vấn thông qua website và nhiều hình thức khác nhằm đưa bệnh nhân đến phòng khám.
Sau đó, bệnh nhân được thực hiện các bước khám, xét nghiệm và làm các “thủ thuật” y tế theo chỉ định tại cơ sở.
Theo cơ quan điều tra, đây là một phần trong phương thức hoạt động của nhóm đối tượng nhằm tiếp cận, đưa người bệnh vào quy trình khám, chữa bệnh tại phòng khám.
“Đánh” vào nỗi lo bệnh tật để ép bệnh nhân trả thêm tiền
Đáng chú ý, quá trình điều tra ban đầu cho thấy, sau khi bệnh nhân đến khám và thực hiện các thủ thuật, nhóm đối tượng bị cáo buộc đã sử dụng nhiều thủ đoạn khiến người bệnh rơi vào trạng thái đau đớn, hoang mang, lo sợ về tình trạng sức khỏe.
Từ tâm lý bất an đó, các đối tượng bị cáo buộc tiếp tục gây sức ép, buộc bệnh nhân phải chi trả thêm tiền để chuyển sang sử dụng những gói “thủ thuật cao cấp”, có mức chi phí cao hơn nhiều lần so với khoản tiền ban đầu người bệnh đã lựa chọn.
Thủ đoạn của nhóm đối tượng được cơ quan chức năng đánh giá là đặc biệt nguy hiểm khi lợi dụng chính sự lo lắng, hoang mang của bệnh nhân về sức khỏe để tạo áp lực về kinh tế.
Thay vì hoạt động khám, chữa bệnh đúng nghĩa, các đối tượng bị cáo buộc đã biến nỗi lo bệnh tật của người dân thành công cụ gây sức ép, buộc bệnh nhân phải móc thêm tiền ngoài dự kiến.
Ngay sau khi tiếp nhận và xác minh tin báo của quần chúng nhân dân, Công an TP Hải Phòng đã vào cuộc điều tra, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, từng bước làm rõ hoạt động của ổ nhóm này.
Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã khởi tố vụ án, khởi tố 19 bị can về các tội “Cưỡng đoạt tài sản” và “Trốn thuế”.
Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ toàn bộ hành vi, phương thức, thủ đoạn hoạt động cũng như vai trò của từng đối tượng và các nội dung liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Công an TP Hải Phòng đề nghị những người là bị hại trong vụ án chủ động liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng tại số 10 Đà Nẵng, phường Gia Viên, TP Hải Phòng hoặc liên hệ Điều tra viên Hà Hải Hưng, số điện thoại 0934.269.664 để cung cấp thông tin, phối hợp phục vụ công tác điều tra, giải quyết vụ án.
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