Khởi tố, bắt tạm giam 5 đối tượng dùng dao, kéo "giải quyết" mâu thuẫn

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với 5 đối tượng để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Các bị can liên quan đến vụ việc. Ảnh: Công an Ninh Bình

Các đối tượng bị bắt tạm giam gồm: Đào Văn Mạnh (SN 1998); Nguyễn Quốc Tùng (SN 1994) cùng trú tại phường Vị Khê, tỉnh Ninh Bình; Trần Xuân Tùng (SN 2003); Hàn Tiểu Hoàng (SN 2003) cùng trú tại phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình; Trần Văn Tùng (SN 1999) trú tại phường Thiên Trường, tỉnh Ninh Bình.

Theo tài liệu điều tra từ cơ quan công an, xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân từ trước, nhóm của Đào Văn Mạnh, Nguyễn Quốc Tùng, Trần Xuân Tùng, Trần Văn Tùng và Hàn Tiểu Hoàng đã bàn bạc, rủ nhau đi trả thù.

Để chuẩn bị cho cuộc hỗn chiến, các đối tượng đã tìm và mang theo nhiều hung khí nguy hiểm bao gồm: dao, kéo và ấm chuyên bằng sứ… nhằm mục đích tấn công nhóm của anh Phạm Văn Phong (SN 1995, trú tại phường Vị Khê, tỉnh Ninh Bình).

Ngay khi nhóm của anh Phong vừa xuất hiện tại điểm hẹn, nhóm của Đào Văn Mạnh đã lập tức lao vào áp sát, dùng các hung khí chuẩn bị sẵn tấn công dữ dội. Hậu quả vụ hỗn chiến khiến anh Phạm Văn Phong bị thương tích nặng.

Hành vi của các đối tượng trên thể hiện sự coi thường pháp luật, hung hãn, coi thường tính mạng và sức khỏe của người khác. Vụ việc không chỉ gây thương tích cho nạn nhân mà còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh, trật tự và cuộc sống của người dân trên địa bàn.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.