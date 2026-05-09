Khởi tố nhóm thanh thiếu niên ở Ninh Bình mang "phóng lợn", đinh ba náo loạn quốc lộ

Chặn đứng nhóm "quái xế" mang theo hung khí

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với 7 đối tượng cùng trú tại xã Bình Giang, tỉnh Ninh Bình để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” theo Khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Các bị can, đối tượng và tang vật liên quan đến vụ việc. Ảnh: Công an phường Mỹ Lộc

Các đối tượng bị khởi tố gồm Trần Thế Huy (SN 2008); Trần Bá Phong (SN 2009); Trần Thế Huy (SN 2008); Tô Ngọc Lực (SN 2009); Đỗ Anh Tài (SN 2009); Đỗ Trọng Trường (SN 2008) và Trần Doãn Tuấn (SN 2009).

Theo kết quả điều tra, trước đó, nhóm 13 thanh thiếu niên (đều trú tại xã Bình Giang và xã Bình An, tỉnh Ninh Bình) đã tụ tập, sử dụng mô tô, xe máy chạy với tốc độ cao trên tuyến Quốc lộ 21B, đoạn thuộc địa bàn phường Mỹ Lộc.

Để "thể hiện" và tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, các đối tượng đã dùng khẩu trang che kín biển kiểm soát phương tiện. Trong quá trình di chuyển, nhóm này liên tục lạng lách, đánh võng, nẹt bô gây náo loạn cả một đoạn đường.

Đáng chú ý, nhóm thanh thiếu niên này còn mang theo nhiều hung khí tự chế nguy hiểm như: dao phóng lợn, đinh ba, kiếm dài và vỏ chai thủy tinh. Mục đích của việc mang theo hung khí là để quay video, đăng tải lên mạng xã hội nhằm thị uy và "ra oai" với các nhóm khác.

Hành vi manh động, coi thường pháp luật của nhóm đối tượng này không chỉ gây mất an ninh trật tự, an toàn công cộng mà còn khiến quần chúng nhân dân sinh sống dọc tuyến Quốc lộ 21B vô cùng bức xúc và lo lắng.

Bên cạnh việc khởi tố 7 đối tượng cầm đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình cũng đã chuyển tài liệu liên quan đến UBND xã Bình Giang và xã Bình An.

Cơ quan công an đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường đối với 6 đối tượng còn lại trong nhóm. Đây là những trường hợp có hành vi vi phạm nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm theo quy định.