Không bản đồ, không thực đơn: Chuyến du lịch Việt Nam "nhắm mắt đưa chân" khiến du khách Mỹ thích mê

"Tôi không ngại ăn côn trùng. Nhưng khi một bức ảnh minh họa về loài cà cuống được đặt trước mặt như lời giới thiệu cho món ăn sắp được phục vụ, tôi không biết điều gì đang chờ đợi mình", nữ du khách Stacey Leasca viết trong một bài đăng mới đây trên tạp chí Food & Wine.

Một người bán hàng bày bán trái cây trên vỉa hè ở Hà Nội. Ảnh: Stacey Leasca

Câu hỏi món ăn ấy sẽ có vị thế nào cũng chính là cảm giác xuyên suốt chuyến đi Việt Nam của Stacey. Bởi lần này, cô không lên kế hoạch bất cứ điều gì: không chọn nơi ở, không quyết định điểm tham quan, không tự tìm nhà hàng và thậm chí không biết trước thực đơn.

Với một người vốn quen kiểm soát mọi chi tiết trong mỗi chuyến đi, việc để người khác quyết định tất cả ban đầu có vẻ kỳ lạ. Nhưng chính sự bất ngờ ấy lại biến hành trình khám phá Việt Nam trở thành một trải nghiệm khó quên.

Tháng 9 năm ngoái, Stacey bắt đầu chuyến khám phá Việt Nam. Hành trình kéo dài 8 ngày, kết nối Hà Nội và TP.HCM, tập trung khám phá văn hóa cùng những nét đặc sắc nhất của ẩm thực Việt Nam.

Khác với những tour du lịch chạy theo lịch trình dày đặc, chuyến đi được thiết kế với nhịp độ chậm rãi, cho phép du khách có thời gian thưởng thức món ăn, trò chuyện với người địa phương và cảm nhận không khí từng vùng đất.

Điểm nhấn đầu tiên trong hành trình là bữa tối tại nhà hàng Chapter ở khu phố cổ Hà Nội, một địa điểm được Michelin Guide tuyển chọn. Đầu bếp Quang Dũng phục vụ thực đơn nếm thử thay đổi theo mùa, sử dụng nguyên liệu từ các vùng miền Việt Nam và chế biến trên bếp than.

Mỗi món ăn đều đi kèm một tấm thẻ nhỏ kể câu chuyện về nguyên liệu. Trong đó có món được chế biến từ cà cuống khiến Stacey tò mò.

Tuy nhiên, đầu bếp không phục vụ nguyên con như cô tưởng tượng mà chỉ sử dụng tinh chất của loài côn trùng này để tạo hương vị cho bánh gạo Việt Nam. Món ăn mang lại vị thơm đặc biệt mà cô khó có thể nhận ra nguồn gốc.

Bữa tối tiếp tục với bánh mì pate cay, tôm hùm kết hợp với cơm rượu lên men và món tráng miệng từ hoa sen, chanh.

"Tôi thả lỏng đôi vai và để người khác quyết định thế nào là một bữa ăn hoàn hảo. Và hóa ra đó lại là một lựa chọn tuyệt vời", Stacey chia sẻ.

Ảnh: Stacey Leasca

Sau nhà hàng sang trọng, hành trình đưa cô trở về với một Hà Nội đời thường hơn. Hướng dẫn viên địa phương dẫn Stacey đi bộ qua những con phố nhỏ, nơi những chiếc ghế nhựa vỉa hè trở thành điểm thưởng thức ẩm thực.

Cô ăn bún chả, thưởng thức phở ngay trên phố và uống một cốc bia Hà Nội lạnh. Những trải nghiệm giản dị ấy khiến nữ du khách cảm thấy mình như một người dân địa phương thực sự.

Chuyến đi tiếp tục đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám, nơi có lịch sử gần 1.000 năm. Khi cơn mưa bất chợt kéo tới, cả nhóm được đưa vào một quán cà phê gần đó để thưởng thức cà phê trứng.

Tại một quán cà phê nằm trong tòa nhà hơn 100 năm tuổi trên phố Hàng Mành, Stacey tìm hiểu câu chuyện về thức uống nổi tiếng này. Cà phê trứng ra đời năm 1946 khi ông Nguyễn Văn Giảng, nhân viên pha chế tại khách sạn Metropole Hà Nội, dùng lòng đỏ trứng đánh với đường và sữa đặc để thay thế kem sữa khan hiếm thời chiến.

Rời Hà Nội, Stacey tiếp tục khám phá ẩm thực TP.HCM bằng tour Vespa. Cô được đưa tới những quán ăn nhỏ nằm sâu trong các con hẻm, thưởng thức bánh xèo mua từ xe đẩy không có thực đơn và ngồi trên những chiếc ghế nhựa quen thuộc.

"Đây không phải kiểu bữa ăn thường xuất hiện trên mạng xã hội của các blogger ẩm thực. Và đó chính là điều khiến chuyến đi trở nên đặc biệt", Stacey nhận xét.

Theo Rob Rankin, Tổng giám đốc Abercrombie & Kent Việt Nam, giá trị của hành trình không chỉ nằm ở việc du khách ăn gì, mà còn ở câu chuyện và góc nhìn họ nhận được qua từng trải nghiệm.

Kết thúc chuyến đi, Stacey giữ lại tấm bưu thiếp về loài cà cuống từ nhà hàng Chapter như một món quà lưu niệm. Với cô, đó là lời nhắc nhở rằng đôi khi những trải nghiệm đáng nhớ nhất lại đến từ những điều ta không hề lên kế hoạch.