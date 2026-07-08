Không có dự án căn hộ mới dưới 60 triệu đồng/m², người mua nhà Hà Nội cần chú ý gì?

Sức mua nhà không còn bùng nổ

Sau nhiều năm liên tiếp rơi vào tình trạng khan hiếm nguồn cung, thị trường căn hộ Hà Nội đang chứng kiến sự đảo chiều đáng chú ý. Theo báo cáo quý II của CBRE Việt Nam, trong 6 tháng đầu năm, Hà Nội ghi nhận khoảng 16.600 căn hộ mở bán mới - mức cao nhất trong cùng kỳ kể từ năm 2020. Đây là tín hiệu cho thấy nhiều dự án từng chậm triển khai đã bắt đầu quay trở lại thị trường khi các vướng mắc pháp lý dần được tháo gỡ.

Tuy nhiên, bức tranh nguồn cung lại mang một đặc điểm rất khác so với những năm trước. Thị trường gần như không còn sản phẩm giá dưới 60 triệu đồng/m². Hai phân khúc chiếm tỷ trọng lớn nhất đều thuộc nhóm cao cấp, gồm căn hộ có giá từ 80-110 triệu đồng/m² và trên 120 triệu đồng/m², chiếm khoảng 65% tổng nguồn cung mới. Riêng nhóm căn hộ trên 120 triệu đồng/m² đã có hơn 3.000 căn được tung ra từ các dự án tại Thanh Xuân, Tây Hồ và Đông Anh.

Điều này cho thấy nguồn cung tăng nhưng không đồng nghĩa với việc khả năng tiếp cận nhà ở của đại bộ phận người dân được cải thiện. Phần lớn sản phẩm mới vẫn tập trung ở phân khúc giá cao, trong khi căn hộ phục vụ nhu cầu ở thực với mức giá vừa túi tiền tiếp tục khan hiếm.

Nếu nguồn cung đang hồi phục thì thanh khoản lại phát đi tín hiệu ngược lại. CBRE cho biết trong quý II, thị trường tiêu thụ hơn 5.800 căn hộ mới, tương đương khoảng 68% lượng hàng mở bán. Dù tỷ lệ này vẫn được đánh giá tích cực, nhưng thấp hơn đáng kể so với giai đoạn 2024-2025, khi nhiều dự án đạt tỷ lệ hấp thụ trên 90%, thậm chí có thời điểm lượng giao dịch còn vượt số căn được mở bán trong kỳ.

Giá vẫn cao nhưng thị trường đã xuất hiện nhịp điều chỉnh

Một điểm đáng chú ý là diễn biến giá giữa thị trường sơ cấp và thứ cấp đang có sự phân hóa rõ rệt.

Ở thị trường sơ cấp, giá bán trung bình tiếp tục tăng lên khoảng 95 triệu đồng/m², tăng 21% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, mức tăng này chủ yếu đến từ việc nguồn cung mới tập trung ở các dự án cao cấp trong khu vực nội đô, thay vì phản ánh sự tăng giá đồng loạt của toàn thị trường.

Ngược lại, thị trường thứ cấp đã bắt đầu điều chỉnh. CBRE ghi nhận giá căn hộ thứ cấp giảm khoảng 3% so với quý trước, xuống còn khoảng 60 triệu đồng/m². Đây là lần đầu tiên giá căn hộ thứ cấp giảm theo quý kể từ cuối năm 2022. Đồng thời, tốc độ tăng giá theo năm cũng chậm lại đáng kể.

Xu hướng này cũng được Batdongsan.com.vn ghi nhận khi giá chung cư trung bình tại Hà Nội giảm khoảng 2% trong quý II so với quý trước. Theo MBS Research, tại một số dự án, mức điều chỉnh có thể lên tới khoảng 5% trong bối cảnh thị trường chờ đợi Quy hoạch tổng thể 100 năm của Hà Nội và lãi suất vay mua nhà vẫn duy trì ở mức cao.

Diễn biến trên cho thấy thị trường đang dần bước vào giai đoạn điều chỉnh mang tính kỹ thuật sau một thời gian tăng giá rất mạnh. Thay vì tăng đồng loạt, giá bắt đầu phân hóa theo vị trí, chất lượng dự án và nhu cầu thực tế của người mua.

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Lãi suất cao khiến người mua trở nên thận trọng hơn

Khác với giai đoạn lãi suất thấp, khi nhiều người sẵn sàng vay vốn để đầu tư hoặc mua nhà, hiện nay quyết định xuống tiền được cân nhắc kỹ hơn. Theo MBS Research, lãi suất cho vay bất động sản trong quý II phổ biến ở mức 13-14%/năm, cao hơn khoảng 2 điểm phần trăm so với cùng kỳ. Mặc dù nhiều chủ đầu tư đưa ra các chương trình hỗ trợ, cố định lãi suất khoảng 7-8% trong hai năm đầu, tâm lý lo ngại chi phí vốn sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao vẫn khiến nhiều khách hàng lựa chọn chờ đợi thay vì mua ngay.

Đây cũng là nguyên nhân khiến các chủ đầu tư thay đổi chiến lược phát triển. Thay vì đẩy mạnh mở rộng quỹ đất hoặc phát triển các đại dự án mới, nhiều doanh nghiệp tập trung tiêu thụ lượng hàng hiện hữu, đồng thời ưu tiên các dự án hướng tới nhu cầu ở thực để nâng cao khả năng hấp thụ của thị trường.

Không chỉ căn hộ, phân khúc nhà thấp tầng cũng đang cho thấy xu hướng tương tự khi nguồn cung giảm, giao dịch sụt mạnh và giá bán bắt đầu điều chỉnh. Điều này phản ánh quá trình hạ nhiệt diễn ra trên phạm vi rộng hơn của thị trường bất động sản.

Xu hướng thị trường sẽ thay đổi ra sao?

Những số liệu mới cho thấy thị trường bất động sản Hà Nội không còn vận động theo quán tính tăng giá như giai đoạn trước. Nguồn cung đang phục hồi nhưng người mua không còn chấp nhận xuống tiền bằng mọi giá. Thanh khoản giảm, giá thứ cấp điều chỉnh và thời gian bán hàng kéo dài phản ánh tâm lý thận trọng ngày càng rõ của thị trường.

Trong ngắn hạn, nếu mặt bằng lãi suất chưa giảm đáng kể, khả năng thị trường sẽ tiếp tục duy trì trạng thái phân hóa. Những dự án có vị trí tốt, pháp lý hoàn chỉnh, tiến độ xây dựng bảo đảm và mức giá phù hợp nhu cầu ở thực sẽ tiếp tục có lợi thế. Ngược lại, các dự án định giá quá cao hoặc phụ thuộc nhiều vào kỳ vọng đầu cơ sẽ chịu áp lực bán hàng lớn hơn.

Sau nhiều năm thị trường nghiêng về phía người bán, cán cân đang dần dịch chuyển. Trong giai đoạn mới, thành công của doanh nghiệp sẽ không còn phụ thuộc vào việc tung ra bao nhiêu sản phẩm, mà phụ thuộc vào việc đưa ra đúng sản phẩm, đúng mức giá và đúng nhu cầu của người mua. Đây có thể sẽ là xu hướng nổi bật của thị trường căn hộ trong những quý tới.