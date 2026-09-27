Không có người thừa kế, tỷ phú Mỹ đang đổ gia tài vào một thị trấn ma với khoảng 25 người dân

Tỷ phú John Poindexter. Ảnh: GI.

Thị trấn Shafter, bang Texas, là một thị trấn ma nằm trong một quận ngày càng vắng vẻ hơn. Quận Presidio có ước tính khoảng 5.433 cư dân vào năm 2025, giảm 11,4% kể từ năm 2020 và giảm từ mức 7.818 người vào năm 2010, theo dữ liệu của Cục Thống kê Dân số.

Thu nhập trung bình của hộ gia đình chỉ là 43.802 USD (khoảng một nửa thu nhập trung bình của Mỹ), gần một trong 5 cư dân sống trong cảnh nghèo đói, và chỉ có khoảng 1,6 người sống trên mỗi dặm vuông.

Nhưng Poindexter, một ông trùm sản xuất ở Houston, vẫn đặt cược vào nơi này. Kể từ cuối năm 2020, quỹ Tidewater and Big Bend Foundation của ông đã nhận được gần 67 triệu USD tiền đóng góp, theo hồ sơ IRS do ProPublica tổng hợp. Trong đó có 20,6 triệu USD trong năm tài chính kết thúc vào tháng 11/2024, khi quỹ báo cáo tài sản ròng trị giá 62,5 triệu USD.

Dự án đặc trưng của quỹ là Shafter, thị trấn khai thác bạc trước đây, nơi khoảng 25 người sinh sống. Các kế hoạch bao gồm xây dựng một khu nghỉ dưỡng và bảo tàng lịch sử sống động lấy trung tâm là một quán rượu, cửa hàng tổng hợp và bưu điện được xây dựng lại, cùng với khoảng hơn 10 ngôi nhà gạch cho thuê qua đêm.

Khi tờ Times hỏi tại sao gia đình ông sẽ không thừa kế tài sản của ông, Poindexter nói: "Tôi chưa bao giờ kết hôn, tôi không có con". Đó là một con đường khác với Warren Buffett, người đã hướng khối tài sản 140 tỷ USD của mình vào 4 quỹ của gia đình để họ có thể chọn cách chi tiêu.

Không có con để trao quyền điều hành, Poindexter đang tự xây dựng cơ ngơi của riêng mình. Quỹ của Poindexter cuối cùng sẽ sở hữu tất cả bất động sản của ông, theo tờ Times, bao gồm trang trại Cibolo Creek - một khu nghỉ dưỡng lịch sử sang trọng rộng 30.000 mẫu Anh.

'Nơi này sẽ bùng nổ'

Mỏ Presidio của thị trấn Shafter hoạt động từ năm 1883 đến năm 1942 và sản xuất 35,2 triệu ounce bạc, theo Black Bear Minerals, đơn vị hiện sở hữu nó. Sau khi mỏ đóng cửa, thị trấn trở nên trống rỗng.

Đến đầu năm 2025, Poindexter đã mua một số bất động sản ở Shafter và đề nghị khôi phục nhà thờ lịch sử ở lối vào thị trấn. Không phải cư dân nào cũng đồng tình với kế hoạch này, nhưng một nhà hàng và cửa hàng mới có thể sẽ được hoan nghênh. Hiện tại, nơi gần nhất để mua thực phẩm là Presidio, cách đó 19 dặm. Cư dân Shafter kiêm chủ tịch hội đồng cấp nước David Long nói với Sentinel rằng những nỗ lực bảo tồn có thể thúc đẩy nhiều người chuyển đến thị trấn ma này hơn.

"Đây chắc chắn là một lời cảnh tỉnh, để mọi người bắt đầu cân nhắc điều gì sẽ xảy ra với thị trấn," Long nói với Sentinel. "Một khi chúng tôi có được một hệ thống nước ổn định, tốt ở đây, nơi này sẽ bùng nổ."

Poindexter gây dựng gia tài thế nào?

Poindexter từng phục vụ ở Việt Nam trong chiến tranh, và có 14 năm làm trong lĩnh vực tài chính trước khi thành lập J.B. Poindexter & Co. vào năm 1985. Ông vẫn là chủ sở hữu duy nhất của công ty. Dù giá trị tài sản ròng của ông không được công khai, tờ Times mô tả ông là một tỷ phú.

Công ty của ông đã tăng từ 40 triệu USD doanh thu năm 1994 lên hơn 2,7 tỷ USD doanh thu tính theo năm thông qua hơn 40 thương vụ mua lại, theo một thông báo năm 2024 của công ty kiểm toán Ernst & Young khi vinh danh ông là Doanh nhân của năm ở khu vực. Công ty này sản xuất thùng xe cho các xe tải giao hàng màu nâu của UPS và cho biết họ sản xuất 66% số xe van bậc lên xuống trong thị trường giao hàng hạng năm ở Mỹ.

Về dự án sắp tới, Poindexter nói rằng ông muốn đưa quá khứ trở lại.

"Tôi nghĩ rằng chúng ta đã quên nguồn gốc của mình" - ông nói với tờ Times. "Chúng ta đã quên món nợ khổng lồ này mà chúng ta có với các thế hệ trước".