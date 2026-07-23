Không mua nổi nhà, người trẻ có thêm cơ hội thuê dài hạn giá hợp lý

Khoảng trống giữa nhu cầu rất lớn và nguồn cung ít ỏi

Sau khi sinh con, căn phòng trọ rộng khoảng 12 m² không còn đủ chỗ cho gia đình anh Phương, công nhân tại Khu công nghiệp Thăng Long. Hai vợ chồng phải thuê thêm một căn bên cạnh để có không gian sinh hoạt. Khu trọ đã xây dựng từ nhiều năm, một số hạng mục xuống cấp, người thuê phải dùng chung nhà vệ sinh.

Tuy nhiên, thu nhập của hai vợ chồng làm công nhân không đủ để gia đình chuyển sang một căn hộ khang trang hơn, còn việc mua nhà, kể cả nhà ở xã hội, vẫn ngoài khả năng. Điều anh Phương mong muốn là có một căn nhà cho thuê do Nhà nước đầu tư, giá vừa sức và chất lượng đủ tốt để gia đình ổn định lâu dài. Câu chuyện của anh Phương cũng là hoàn cảnh chung của nhiều gia đình trẻ đang làm việc tại các thành phố và khu công nghiệp.

Theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, cả nước có khoảng 4,5-5 triệu công nhân làm việc trong các khu công nghiệp. Phần lớn phải thuê trọ bên ngoài do nguồn cung nhà ở xã hội còn hạn chế. Phòng trọ thường chỉ rộng 10-15 m², có từ 2-4 người sinh sống, tiền thuê chiếm khoảng 20-30% thu nhập hàng tháng. Khi có thêm con nhỏ, nhu cầu không chỉ dừng ở một chỗ ngủ, mà còn là không gian sinh hoạt, trường học, nhà trẻ, dịch vụ y tế và sự ổn định để cả gia đình gắn bó lâu dài.

Giá nhà liên tục tăng càng khiến con đường sở hữu nhà trở nên khó khăn. Theo dữ liệu của Batdongsan.com.vn, trong quý I/2026, giá rao bán chung cư trung bình tại Hà Nội đạt khoảng 87 triệu đồng/m², còn tại khu vực TP.HCM cũ khoảng 69 triệu đồng/m². Với mức giá này, một căn hộ rộng 60 m² có giá tham khảo lần lượt khoảng 5,2 tỷ đồng và 4,1 tỷ đồng, chưa tính các chi phí khác.

Tại Hội thảo “Khơi thông nguồn vốn cho thị trường bất động sản bền vững” vừa được tổ chức, ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng Giám đốc Batdongsan.com.vn, cho biết mức giá của phân khúc được xem là trung cấp tại các đô thị lớn đã lên khoảng 55-60 triệu đồng/m². Khảo sát hơn 1.000 người trên cả nước cho thấy 67% có nhu cầu mua bất động sản để ở, trong khi 33% mua để đầu tư. Mức độ quan tâm đến chung cư cũng tăng từ 38% vào tháng 1 lên 49% trong tháng 6/2026.

Nhu cầu ở thực vẫn rất lớn, nhưng khả năng tài chính không tăng kịp giá nhà. Một khảo sát khác được công bố tại hội thảo cho thấy, 84% người được hỏi sẵn sàng vay để mua nhà, song 91% chỉ chấp nhận vay dưới 50% giá trị tài sản.

Trong khi đó, nguồn cung nhà cho thuê dài hạn vẫn khá mỏng. Ông Hà Quang Hưng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng, cho biết năm 2025, cả nước hoàn thành hơn 103.000 căn nhà ở xã hội, đạt 103% kế hoạch. Sáu tháng đầu năm 2026, có 96 dự án với 27.676 căn được hoàn thành; 62 dự án, quy mô 65.065 căn, được khởi công. Trong số các dự án khởi công mới, chỉ có 17 dự án nhà ở cho thuê với 9.064 căn.

Những con số này cho thấy nguồn cung đang được cải thiện, nhưng cơ cấu thị trường vẫn thiên về nhà để bán. Nhà cho thuê dài hạn, phù hợp với thu nhập của công nhân, người trẻ và các gia đình chưa đủ khả năng mua nhà chưa hình thành thành một phân khúc rõ ràng.

Thực tế, phần lớn nguồn cung cho thuê hiện nay đến từ hộ gia đình hoặc nhà đầu tư cá nhân. Hợp đồng thường kéo dài 6 tháng hoặc một năm với mức giá, thời điểm tăng giá và khả năng gia hạn phụ thuộc nhiều vào thỏa thuận với chủ nhà. Với gia đình có con nhỏ, mỗi lần chuyển nhà có thể kéo theo thay đổi trường học, quãng đường đi làm và toàn bộ nhịp sinh hoạt.

Bởi vậy, điều người thuê cần không chỉ là một căn nhà có giá thấp. Họ cần mức thuê ổn định, hợp đồng đủ dài, chất lượng được bảo đảm và quyền cư trú không bị gián đoạn tùy ý. Nếu thiếu những điều kiện đó, ở thuê vẫn chỉ được xem là giải pháp tạm thời.

Thuê nhà giá hợp lý, ổn định lâu dài là ước mơ của nhiều người thu nhập thấp tại các thành phố lớn.

Dùng nguồn lực Nhà nước tạo quỹ nhà cho thuê giá hợp lý

Một số địa phương đã bắt đầu cụ thể hóa hướng phát triển nhà cho thuê. Tại Hà Nội, dự án Khu nhà ở hỗn hợp Him Lam Long Biên dự kiến dành khoảng 2.000 căn hộ để cho thuê. Tại TP.HCM, bốn dự án nhà ở xã hội do Becamex khởi công cuối tháng 6/2026 có tổng quy mô 6.229 căn, trong đó khoảng 1.000 căn được phát triển theo mô hình cho thuê. Bắc Ninh đặt mục tiêu đến năm 2030 phát triển 10.000 căn nhà cho thuê và nhà lưu trú công nhân; riêng năm 2026 phấn đấu đưa khoảng 2.260 căn vào khai thác.

Dù vậy, đây phần lớn vẫn là mục tiêu hoặc dự án đang triển khai. Người dân chỉ có thể đăng ký khi từng dự án công bố thời gian tiếp nhận hồ sơ, số căn đưa vào cho thuê, giá thuê và nhóm đối tượng được hưởng chính sách. Nhà ở xã hội cho thuê cũng không phải nhà thương mại giá thấp dành cho mọi người, mà ưu tiên các nhóm được pháp luật quy định như người thu nhập thấp tại đô thị, công nhân, cán bộ, công chức, viên chức và một số đối tượng chính sách khác.

Đối với người thuê, mức giá công bố chưa phải toàn bộ chi phí phải trả. Phí quản lý, gửi xe, điện nước và chi phí đi lại từ nơi ở đến nơi làm việc có thể làm thay đổi đáng kể bài toán tài chính. Một căn hộ giá thấp nhưng nằm quá xa khu công nghiệp hoặc thiếu phương tiện giao thông công cộng chưa chắc phù hợp hơn phòng trọ gần nơi làm việc.

Bởi vậy, phát triển nhà cho thuê không thể chỉ tính bằng số căn được xây mà chất lượng, vị trí, thời hạn hợp đồng, nguyên tắc điều chỉnh giá, tiêu chuẩn vận hành và khả năng tiếp cận trường học, y tế, giao thông mới quyết định người dân có thể xem đó là nơi an cư hay không.

Ông Đào Văn Hà, Phó Vụ trưởng Vụ Dự báo, Thống kê, Ngân hàng Nhà nước, nhấn mạnh dòng vốn cần được đưa đến những dự án có pháp lý đầy đủ, tạo ra giá trị thực và đáp ứng nhu cầu ở thực. Theo ông, vốn chảy vào các dự án như vậy cũng là những khoản tín dụng an toàn hơn, ngược lại, tiền đi vào dự án chưa hoàn thiện pháp lý hoặc mang tính đầu cơ có thể trở thành nguồn gốc của rủi ro hệ thống.

Nhà ở cho thuê giá hợp lý vì thế không chỉ là câu chuyện an sinh. Nếu được phát triển đúng địa bàn, đúng nhu cầu và vận hành minh bạch, phân khúc này còn giúp điều chỉnh cơ cấu thị trường, giảm áp lực phải mua nhà bằng mọi giá và hướng dòng vốn vào nơi tạo ra giá trị sử dụng thực.

Với những gia đình như anh Phương, một căn nhà thuê ổn định có thể chưa phải tài sản để dành, nhưng đó là nơi con cái có đủ không gian sống, cha mẹ yên tâm làm việc và cả gia đình không phải thấp thỏm mỗi khi hợp đồng sắp hết hạn.