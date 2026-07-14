Không mua vàng, đầu tư mạo hiểm, người đẩy xe hàng trở thành triệu phú có nhà đẹp, xe sang nhờ bí quyết ít ai ngờ
Phương Đăng (theo Moneywise)
14/07/2026 2:00 PM (GMT+7)
Trong khi nhiều người đổ tiền vào vàng, chứng khoán hay các khoản đầu tư rủi ro để tìm kiếm cơ hội đổi đời, một người đàn ông Mỹ lại trở thành triệu phú chỉ nhờ gắn bó gần 40 năm với công việc đẩy xe hàng rồi làm thu ngân tại Costco. Bí quyết giúp ông sở hữu hơn 1 triệu USD, nhà đẹp có bể bơi và cuộc sống dư dả không nằm ở những cú đầu tư "ăn may", mà ở kỷ luật tài chính, sức mạnh của lãi kép và chính sách đãi ngộ đặc biệt của doanh nghiệp.
Theo Moneywise, năm 1986, Tony Barzar bắt đầu công việc đầu tiên tại Price Club – chuỗi bán lẻ sau này sáp nhập để trở thành Costco – với nhiệm vụ đẩy xe hàng trong bãi đỗ xe ở thành phố Tucson (bang Arizona, Mỹ). Mức lương khi đó chỉ là 5,85 USD/giờ.
Gần 40 năm sau, ở tuổi 60, Barzar là thu ngân của Costco với mức lương 32,90 USD/giờ (khoảng 860.000 đồng/giờ). Ông sở hữu một căn nhà ba phòng ngủ có bể bơi, từng hai lần du lịch châu Âu và tích lũy hơn 1 triệu USD trong tài khoản hưu trí 401(k).
"Tôi hoàn toàn có thể nghỉ hưu. Nhưng rồi tôi sẽ làm gì? Costco đã đối xử rất tốt với tôi", ông Barzar chia sẻ với The Wall Street Journal.
Sức mạnh của thời gian
Theo bài viết, câu chuyện của Barzar không phải là kết quả của một khoản đầu tư "ăn may", mà đến từ việc gắn bó lâu dài với một doanh nghiệp có chế độ đãi ngộ hiếm thấy trong ngành bán lẻ.
Khi Price Club chuyển sang chương trình hưu trí 401(k) của Costco vào năm 1993, ông Barzar bắt đầu đều đặn trích một phần tiền lương mỗi kỳ để đầu tư thông qua quỹ do công ty T. Rowe Price quản lý.
Suốt nhiều thập kỷ, ông không ngừng đóng góp khi mức lương tăng dần từ khoảng 10 USD/giờ trong thập niên 1990 lên 32,90 USD/giờ hiện nay. Phần còn lại đến từ sức mạnh của lãi kép, giúp khoản tiết kiệm liên tục sinh sôi theo thời gian.
Barzar không phải trường hợp cá biệt. Giám đốc tài chính Costco Gary Millerchip cho biết hiện có hàng nghìn nhân viên hưởng lương theo giờ tại Mỹ sở hữu tài khoản 401(k) trị giá trên 1 triệu USD.
Costco khác biệt ở đâu?
Khác với nhiều doanh nghiệp bán lẻ luôn tìm cách cắt giảm chi phí nhân sự, Costco lựa chọn giữ chân nhân viên lâu năm bằng mức lương cạnh tranh và phúc lợi hấp dẫn.
Theo The Wall Street Journal, công ty vừa nâng mức lương tối đa của nhân viên lâu năm lên 32,90 USD/giờ, đồng thời tăng tiền thưởng hằng năm và bổ sung thêm ngày nghỉ có lương cho những người làm việc từ 30 năm trở lên.
Triết lý của Costco khá đơn giản: giữ chân lao động giàu kinh nghiệm rẻ hơn nhiều so với liên tục tuyển dụng và đào tạo người mới.
Chiến lược này mang lại kết quả rõ rệt. Tỷ lệ nhân viên rời công ty sau một năm làm việc chỉ khoảng 7%, thấp hơn rất nhiều so với mức trung bình khoảng 60% của ngành bán lẻ tại Mỹ.
Không chỉ trả lương tốt, Costco còn nổi tiếng với chế độ bảo hiểm y tế. Gói bảo hiểm mà ông Barzar được hưởng chỉ yêu cầu đồng chi trả 15 USD khi khám bác sĩ đa khoa và 25 USD khi khám chuyên khoa, thấp hơn đáng kể so với mức trung bình toàn nước Mỹ.
Giá trị của chế độ này càng thể hiện rõ khi gia đình ông Barzar liên tiếp gặp biến cố. Chỉ trong vài tháng, con rể Barzar qua đời, còn vợ ông bị chẩn đoán mắc ung thư não giai đoạn 3.
Bảo hiểm của Costco chi trả toàn bộ chi phí cho ba ca phẫu thuật não của vợ ông.
Trong gần một năm, ông Barzar được nghỉ phép có lương để chăm sóc gia đình. Ông còn được sử dụng các dịch vụ tư vấn tâm lý do công ty chi trả và sau đó quay trở lại làm việc bán thời gian mà không bị cắt giảm thu nhập.
"Chỉ khi biến cố xảy ra, bạn mới hiểu những phúc lợi đó có ý nghĩa lớn đến mức nào", ông chia sẻ.
Bài học từ một triệu phú làm thuê
Theo các chuyên gia tài chính, không phải ai cũng có cơ hội làm việc tại Costco, nhưng câu chuyện của Barzar mang đến nhiều bài học khi lựa chọn nơi làm việc.
Bên cạnh mức lương, người lao động nên quan tâm đến phúc lợi, các chương trình tiết kiệm hưu trí, tỷ lệ doanh nghiệp đóng góp thêm, thời gian để được hưởng đầy đủ quyền lợi cũng như các chế độ bảo hiểm y tế.
Hiệp hội Kế toán viên Chuyên nghiệp Quốc tế khuyến nghị ứng viên nên hỏi rõ doanh nghiệp có hỗ trợ đóng góp vào quỹ hưu trí hay không và mức hỗ trợ là bao nhiêu. Chẳng hạn, một công ty đóng góp tương đương 6% tiền lương sẽ mang lại giá trị tích lũy cao hơn rất nhiều so với doanh nghiệp chỉ hỗ trợ 1%, đặc biệt khi xét đến hiệu ứng lãi kép trong nhiều năm.
Các chuyên gia cũng khuyên người lao động tìm hiểu kỹ mức chi phí y tế tự chi trả, thời điểm được hưởng bảo hiểm và liệu nhân viên làm theo giờ hoặc bán thời gian có đủ điều kiện tham gia hay không.
Cuối cùng, tỷ lệ nghỉ việc của nhân viên cũng là chỉ báo quan trọng phản ánh chất lượng môi trường làm việc. Những doanh nghiệp có tỷ lệ nghỉ việc thấp thường sở hữu chính sách lương thưởng và phúc lợi đủ hấp dẫn để giữ chân người lao động trong thời gian dài.
Câu chuyện của ông Tony Barzar cho thấy đôi khi con đường trở thành triệu phú không đến từ những khoản đầu tư mạo hiểm hay khởi nghiệp đình đám, mà bắt đầu bằng việc kiên trì gắn bó với một công việc ổn định, biết tiết kiệm đều đặn và tận dụng tối đa những phúc lợi mà doanh nghiệp mang lại.
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