Các nhà đầu tư giàu có nhất thế giới đang ngày càng tìm kiếm cơ hội bên ngoài thị trường cổ phiếu và trái phiếu, rót vốn vào các quỹ đầu cơ (hedge funds), vốn cổ phần tư nhân (private equity) và các tài sản cơ sở hạ tầng. Xu hướng đa dạng hóa này được thúc đẩy bởi tình trạng biến động thị trường cùng nỗi lo ngại về lạm phát dai dẳng.

Theo các chuyên gia trong ngành, từ các tỷ phú châu Á cho đến các văn phòng quản lý tài sản gia đình (family office) trên toàn cầu, các khoản đầu tư thay thế (alternative investments) đang chiếm tỷ trọng ngày càng lớn trong danh mục vốn từng chủ yếu bao gồm các tài sản truyền thống.

Ông Dan Watkins, Giám đốc điều hành khu vực châu Á - Thái Bình Dương của JPMorgan Asset Management, cho biết các khoản đầu tư thay thế dành cho khách hàng cá nhân giàu có tại khu vực này đã tăng 40% trong 12 tháng qua. Điều này phản ánh nhu cầu ngày càng cao từ nhóm khách hàng có giá trị tài sản ròng cao và siêu cao.

"Chúng ta đang chứng kiến nhu cầu rất lớn đối với các khoản đầu tư thay thế từ nhóm khách hàng có giá trị tài sản ròng cao và siêu cao," ông Watkins chia sẻ tại một hội nghị truyền thông ở Singapore gần đây.

Các chuyên gia nhận định, sự chuyển dịch này diễn ra trong bối cảnh các nhà đầu tư phải đối mặt với tình trạng thị trường cổ phiếu ngày càng tập trung vào một số ít mã, những bất ổn địa chính trị, cùng nỗi lo rằng cổ phiếu và trái phiếu có thể không còn mang lại khả năng bảo vệ hiệu quả trước các đợt suy thoái thị trường như trước đây.

Ông John Woods, Giám đốc đầu tư khu vực châu Á tại Lombard Odier, cho biết: "Chúng tôi nhận thấy sự gia tăng mạnh mẽ trong kế hoạch phân bổ vốn vào các tài sản thay thế tại các văn phòng quản lý tài sản gia đình mà chúng tôi làm việc cùng."

Theo báo cáo từ BNY Wealth, các khoản đầu tư thay thế hiện chiếm 60% danh mục đầu tư của các văn phòng quản lý tài sản cho một gia đình (single-family office), lần đầu tiên vượt qua tỷ trọng của các tài sản truyền thống (vốn chiếm 41%).

Ông Woods nói thêm rằng các nhà đầu tư giàu có đang tìm kiếm sự đa dạng hóa, nguồn thu nhập và cơ hội tiếp cận các khoản đầu tư nằm ngoài thị trường niêm yết. Xu hướng này càng được đẩy nhanh bởi những lo ngại về định giá tài sản ở mức cao, chênh lệch tín dụng (credit spreads) thu hẹp, cũng như mối tương quan ngày càng tăng giữa cổ phiếu và trái phiếu.

Sức hấp dẫn của các quỹ đầu cơ

Các quỹ đầu cơ đang trở thành lựa chọn ưu tiên của giới đầu tư giàu có nhằm bảo vệ danh mục trước những biến động thị trường, đặc biệt là khi các chiến lược đa dạng hóa truyền thống đang đối mặt với nhiều thách thức hơn.

Bà Olaolu Aganga, Giám đốc bộ phận xây dựng danh mục đầu tư và phân tích tại Citi Wealth, cho biết các quỹ đầu cơ đang thu hút sự quan tâm mạnh mẽ nhất từ nhóm khách hàng đủ điều kiện – những người đang tìm kiếm lợi nhuận ít phụ thuộc hơn vào diễn biến của thị trường cổ phiếu.

Theo Woods, tín dụng tư nhân (private credit) là một lĩnh vực khác đang thu hút sự quan tâm, mang đến cho các nhà đầu tư những dòng thu nhập theo hợp đồng. Trong khi đó, một số chiến lược quỹ đầu tư phòng hộ (hedge fund) lại tìm cách kiếm lợi nhuận từ sự chênh lệch hiệu quả hoạt động giữa các công ty, thay vì phụ thuộc vào đà tăng chung của thị trường.

Khảo sát năm 2026 của Citi đối với 351 văn phòng quản lý tài sản gia đình cho thấy lạm phát là mối quan tâm hàng đầu của họ, theo sau là lãi suất, sự ổn định của hệ thống tài chính và biến động thị trường.

Theo Aganga, các gia đình giàu có ngày càng tìm kiếm những khoản đầu tư có khả năng tạo ra thu nhập và giúp duy trì sức mua trong bối cảnh lạm phát dai dẳng cùng sự bất định về lãi suất, đồng thời đa dạng hóa danh mục để phòng ngừa biến động thị trường.

Nhu cầu về cơ sở hạ tầng

Cơ sở hạ tầng đã nổi lên như một lĩnh vực hưởng lợi lớn khác từ sự chuyển dịch này, khi sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra nhu cầu khổng lồ đối với các trung tâm dữ liệu, mạng lưới điện và kết nối kỹ thuật số.

Thomas Roland Guyot, người đứng đầu bộ phận chuyên gia đầu tư thị trường tư nhân khu vực Đông Nam Á tại UBS Unified Global Alternatives, cho biết các nhà đầu tư đang ngày càng nhắm đến những tài sản hỗ trợ cho AI, quá trình điện khí hóa và an ninh năng lượng.

Những khoản đầu tư như vậy có tiềm năng mang lại sự kết hợp giữa tăng trưởng dài hạn và dòng tiền tương đối ổn định, đặc biệt là khi doanh thu được đảm bảo bởi nhu cầu thiết yếu hoặc các hợp đồng dài hạn.

Sự quan tâm của nhà đầu tư đã bắt đầu thể hiện rõ qua các dòng vốn. Theo dữ liệu từ PitchBook được UBS trích dẫn, dòng vốn ròng đổ vào các quỹ cơ sở hạ tầng mở đã tăng 30% so với cùng kỳ năm trước trong giai đoạn 12 tháng tính đến hết quý I/2026.

Vốn cổ phần tư nhân (private equity) vẫn là trụ cột trong danh mục đầu tư thay thế của giới nhà giàu, mặc dù họ đang trở nên chọn lọc hơn. Theo Aganga từ Citi Wealth, các văn phòng quản lý tài sản gia đình ngày càng ưu tiên đầu tư trực tiếp vào các công ty, đồng đầu tư cùng các nhà quản lý quỹ tư nhân, hoặc mua lại các phần vốn góp trong quỹ hiện hữu trên thị trường thứ cấp, thay vì chỉ dựa vào các quỹ đầu tư tập trung truyền thống.

Woods từ Lombard Odier cho biết, những phương thức này có thể giúp nhà đầu tư kiểm soát tốt hơn các khoản đầu tư của mình, hoặc tạo cơ hội mua lại tài sản với mức giá chiết khấu. Sự chuyển dịch rộng hơn này cũng đang được thúc đẩy bởi sự phát triển của các quỹ vĩnh cửu và bán thanh khoản, vốn đã hạ thấp ngưỡng đầu tư tối thiểu và giảm bớt một số rào cản hành chính liên quan đến các quỹ thị trường tư nhân truyền thống, Woods nói thêm.

Các yếu tố rủi ro

Đầu tư vào các tài sản thay thế luôn đi kèm với rủi ro, ngay cả khi nỗ lực giảm thiểu những rủi ro này chính là động lực thúc đẩy dòng vốn đổ vào phân khúc này.

Các khoản đầu tư tư nhân có thể khiến vốn bị khóa trong nhiều năm, trong khi việc định giá đôi khi phản ánh chậm các điều kiện thị trường đang xấu đi. Ngay cả những quỹ được quảng bá là có tính thanh khoản một phần cũng có thể hạn chế việc rút vốn khi số lượng yêu cầu rút tiền tăng đột biến.

Ông Watkins từ JPMorgan nhận định: "Khả năng tiếp cận tốt hơn không đồng nghĩa với tính thanh khoản cao hơn".

Bà Aganga từ Citi cũng cảnh báo rằng hiệu suất đầu tư có thể chênh lệch đáng kể giữa các nhà quản lý quỹ. Ngoài ra, các tài sản tư nhân có vẻ ít biến động hơn thực tế, do tần suất cập nhật định giá thường thấp hơn.

Các nhà đầu tư cũng cần cảnh giác với tình trạng tập trung rủi ro ngoài ý muốn. Theo ông Guyot từ UBS, một danh mục đầu tư nắm giữ các trung tâm dữ liệu thông qua nhiều kênh khác nhau – như quỹ bất động sản, quỹ cơ sở hạ tầng và quỹ vốn cổ phần tư nhân – có vẻ như đã được đa dạng hóa, nhưng thực chất vẫn chịu rủi ro tập trung cao độ vào cùng một chu kỳ đầu tư trí tuệ nhân tạo (AI).

Hiện tại, dòng vốn đổ vào các tài sản thay thế cho thấy sức hấp dẫn ngày càng tăng đối với giới nhà giàu. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là họ từ bỏ các kênh đầu tư truyền thống; ông Woods chỉ ra rằng phần lớn các khoản đầu tư mới này được tài trợ từ nguồn vốn bổ sung hoặc lượng tiền mặt dư thừa, thay vì thông qua việc bán tháo cổ phiếu hay trái phiếu trên quy mô lớn.

Theo CNBC