Không phải Phú Quốc, hòn đảo nhỏ đẹp như phim này của Việt Nam bất ngờ "hot", khách nước ngoài đổ xô đến

Một trong những bãi tắm đẹp của Phú Quý. Ảnh minh họa: phuquytravel.com.vn/vietnamtourism

Trong nhiều thập kỷ, cẩm nang du lịch toàn cầu vô cùng đơn giản: đặt vé đến Bali, chen chúc trên bãi biển đông đúc ở Phuket, hoặc len lỏi qua sự hỗn loạn ngập ánh đèn neon và oi bức của Bangkok.

Tuy nhiên, ngày nay, du khách ngày càng mệt mỏi với những điểm du lịch đông đúc, bị đô thị hóa quá mạnh và giá cả đắt đỏ. Họ đang đổ xô tìm kiếm những điểm đến vẫn giữ được nét hoang sơ, mộc mạc và chân thực.

Cuộc tìm kiếm đó dẫn thẳng đến vùng biển ngoài khơi miền nam Việt Nam – đảo Phú Quý. Một khu bảo tồn nhỏ bé nằm gọn trên bản đồ, được bao quanh bởi những khối đá núi lửa gồ ghề và đại dương xanh ngọc lam, Phú Quý không cung cấp dịch vụ sang trọng xa hoa hay các khu nghỉ dưỡng siêu lớn, nhưng chính xác đó lại là lý do tại sao nơi đây đang trở thành điểm "chữa lành" tuyệt đỉnh, Tạp chí du lịch danh tiếng Travel and Tour World (TTW) viết.

Hành trình đến "chốn thiên đường"

Theo TTW, để đặt chân thành công đến thiên đường biệt lập ngoài khơi này của Việt Nam, đòi hỏi một hành trình nhiều chặng, thử thách hoàn toàn sự kiên định của một du khách thông thường. Rào cản về cấu trúc và địa lý này đóng vai trò như một bộ lọc tự nhiên tuyệt vời chống lại các quá trình thương mại hóa ồ ạt mang tính phá hoại, đảm bảo rằng chỉ những "nhà thám hiểm" kiên trì nhất mới đặt chân được lên bờ.

Về mặt địa lý, chốn bình yên này nằm cách bờ biển Nam Trung Bộ thuộc tỉnh Bình Thuận khoảng 120km, tương đương chính xác 56 hải lý. Để bắt đầu chuyến hải trình dài, du khách quốc tế thường hạ cánh xuống đô thị sầm uất Thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi đến đô thị này, họ phải đi xe ô tô kéo dài từ 2 đến 3 tiếng, vượt qua quãng đường khoảng 200km để đến được trạm kiểm soát ven biển tại Cảng Phan Thiết.

Khi du khách đến cảng an toàn, chuyến hải trình trên biển của họ sẽ tiếp tục băng qua vùng nước mở đầy biến động của đại dương. Hành khách đến nơi bắt buộc phải lên phà cao tốc chuyên dụng được thiết kế cho việc quá cảnh hàng hải xa bờ, kéo dài liên tục từ 2,5 đến 3 tiếng trước khi cuối cùng có thể đặt chân lên điểm đến biệt lập này. Mặc dù di chuyển vất vả, nhưng khách quốc tế đều đồng lòng rằng phần thưởng ngoạn mục chờ đợi ở điểm đến cuối cùng hoàn toàn xứng đáng với từng phút giây họ bỏ ra trên đường đi.

Lập chiến lược cho chuyến phiêu lưu ven biển tuyệt đỉnh

Lên thời gian cẩn thận cho một chuyến thám hiểm mạo hiểm đến Phú Quý đòi hỏi một sự hiểu biết cực kỳ chính xác về các hình thức thời tiết khu vực để đảm bảo một trải nghiệm kỳ nghỉ suôn sẻ, an toàn, TTW nhấn mạnh.

Khoảng thời gian tuyệt vời nhất cho một chuyến khám phá Phú Quý nằm trọn vẹn trong khoảng thời gian cụ thể từ tháng 12 đến tháng 6 - vốn là mùa khô hàng năm. Trong suốt những tháng này trong năm, toàn bộ đảo luôn có nắng rực rỡ trong khi vùng biển xung quanh vẫn cực kỳ phẳng lặng. Những điều kiện này hoàn toàn lý tưởng để đảm bảo các chuyến vượt biển bằng tàu thuyền, bơi lội an toàn trong làn nước trong vắt cũng như cho các chuyến phiêu lưu lặn ngắm san hô sâu.



Nét đẹp nguyên sơ và sức hút của du lịch bền vững

Bên cạnh cảnh quan thiên nhiên mang nguồn gốc núi lửa đặc sắc và những vách đá gồ ghề ôm trọn làn nước trong vắt, Đảo Phú Quý còn giữ chân du khách bằng nhịp sống làng chài truyền thống và bầu không khí yên bình.

Những con đường ven biển tĩnh lặng, những chiếc thuyền đánh cá rực rỡ sắc màu và các ngôi làng nhỏ nơi nhịp sống đời thường diễn ra chậm rãi qua bao thế hệ chính là nét quyến rũ đặc biệt giúp nơi đây tách biệt khỏi những chốn xô bồ.

Các hoạt động như chèo thuyền kayak, chèo ván đứng (SUP) hay đi thuyền khám phá các hòn đảo nhỏ xung quanh giúp du khách tiếp cận trọn vẹn vẻ đẹp tự nhiên.

Cùng với đó, sự phát triển của du lịch sinh thái và có trách nhiệm - từ việc bảo vệ các rạn san hô, giảm thiểu rác thải nhựa cho đến việc ủng hộ các dịch vụ kinh doanh do người dân địa phương làm chủ - đang đóng vai trò then chốt trong việc gìn giữ những giá trị độc bản này cho tương lai của đảo Phú Quý.