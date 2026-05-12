Khu kinh tế ven biển Quảng Yên sẽ là động lực, đưa Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

Khu kinh tế ven biển Quảng Yên sẽ là động lực tăng trưởng của Quảng Ninh

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 828/QĐ-TTg ngày 11/5/2026 phê duyệt Quy hoạch chung Khu kinh tế ven biển Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2050.

Theo đó, Khu kinh tế ven biển Quảng Yên có quy mô khoảng 13.303ha, chia thành 2 phân vùng. Trong đó, phân vùng phía Bắc rộng hơn 6.400ha, thuộc một phần các phường Yên Tử, Uông Bí, Đông Mai, Hiệp Hòa, Quảng Yên, Hà An. Phân vùng phía Nam rộng gần 6.900ha, thuộc một phần các phường Phong Cốc và Liên Hòa.

Quy hoạch chung xác định mục tiêu xây dựng Khu kinh tế ven biển Quảng Yên trở thành trung tâm kinh tế chủ đạo, động lực tăng trưởng của Quảng Ninh, góp phần đưa tỉnh Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương; đồng thời là trung tâm kinh tế biển, công nghiệp, thương mại, dịch vụ và cảng biển của vùng duyên hải Bắc Bộ.

Đặc biệt, Khu kinh tế ven biển Quảng Yên sẽ phát triển theo mô hình khu kinh tế ứng dụng công nghệ tiên tiến trên thế giới, có hệ thống hạ tầng kinh tế, công nghiệp, dịch vụ, hậu cần cảng, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội hiện đại, xanh, thông minh.

Ngoài ra, khai thác lợi thế về vị trí để kết nối kinh tế, thương mại, dịch vụ với các khu kinh tế ven biển khác nhằm phát huy tiềm năng và lợi thế cạnh tranh; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với bảo tồn di tích lịch sử văn hóa, bảo tồn và phát huy giá trị của hệ sinh thái, bảo đảm vững chắc an ninh trật tự khu vực…

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Quy hoạch chung Khu kinh tế ven biển Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2050. Trong ảnh là KCN Đông Mai thuộc Khu kinh tế ven biển Quảng Yên. Ảnh: Đ.H

Khu kinh tế ven biển Quảng Yên gồm 3 phân khu chức năng

Mô hình phát triển của Khu kinh tế ven biển Quảng Yên lấy công nghiệp và dịch vụ cảng làm trọng tâm; khai thác tối đa giao thông liên kết (đường bộ, đường sắt, đường thủy) để phát triển các khu công nghiệp, dịch vụ hậu cần cảng và các khu đô thị mới.



Cấu trúc phát triển không gian của Khu kinh tế ven biển Quảng Yên được hoạch định dựa trên các tuyến giao thông liên kết vùng, khai thác tiềm năng lợi thế của hệ thống các sông, chia thành 3 phân khu chức năng.

Trong đó, phân khu 1 nằm phía Tây Bắc sông Cồn Khoai, sông Uông; thuộc địa bàn các phường Yên Tử và Uông Bí; quy mô khoảng 2.517ha. Đây sẽ là khu vực phát triển công nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghiệp sạch, cảng thủy nội địa, dịch vụ cảng, khu vực đô thị hỗn hợp phục vụ hoạt động kinh tế của khu kinh tế.

Phân khu 2 nằm phía Đông Nam sông Cồn Khoai, sông Uông; thuộc địa bàn các phường Hiệp Hòa, Đông Mai, Quảng Yên, Hà An; quy mô khoảng 3.887 ha. Đây sẽ là khu vực phát triển công nghiệp đa ngành, đô thị, thương mại - dịch vụ, giáo dục.

Phân khu 3 thuộc địa bàn các phường Phong Cốc và Liên Hòa; quy mô khoảng 6.899 ha. Đây là khu vực phát triển cảng biển, dịch vụ cảng, công nghiệp và dịch vụ.

Theo quy hoạch, quy mô dân số Khu kinh tế ven biển Quảng Yên đến năm 2035 khoảng 90.000 người và đến năm 2050 khoảng 170.000 người. Quy hoạch cũng ưu tiên phát triển nhà ở xã hội, hạ tầng giáo dục, bệnh viện quốc tế, trung tâm logistics, thương mại và du lịch sinh thái…

Khu kinh tế ven biển Quảng Yên (tỉnh Quảng Ninh) được Thủ tướng Chính phủ thành lập vào tháng 9/2020, theo Quyết định số 29/2020/QĐ-TTg. Việc hình thành Khu kinh tế ven biển Quảng Yên với diện tích hơn 13.300ha không chỉ mở ra không gian phát triển mới, mà còn đặt kỳ vọng xây dựng một khu kinh tế năng động, hiện đại, có sức cạnh tranh cao với các khu kinh tế trong khu vực ASEAN và khu vực biên giới phía Nam Trung Quốc.

Đồng thời, kỳ vọng Khu kinh tế ven biển Quảng Yên sẽ đón dòng vốn đầu tư mới trong bối cảnh Việt Nam hội nhập sâu rộng với hàng loạt hiệp định thương mại tự do như: ASEAN - Trung Quốc, Việt Nam - Nhật Bản, Việt Nam - Hàn Quốc hay Hiệp định với Liên minh kinh tế Á - Âu.

