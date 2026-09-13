Kịch bản nào đưa du lịch Việt Nam chạm mốc 50 triệu khách quốc tế?

Quần thể hang động Pu Sam Cáp - Lai Châu. Ảnh: vietnamtourism.gov.vn

Hai kịch bản, nhiều hướng tiếp cận thị trường

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Kịch bản phát triển ngành du lịch gắn với mục tiêu tăng trưởng hai con số tại Quyết định số 2338/QĐ-BVHTTDL ngày 10/9/2026. Văn bản đưa ra nhiều phương án tương ứng với diễn biến của thị trường, đồng thời phân chia nhiệm vụ theo từng giai đoạn từ nay đến năm 2030.

Trước mắt, kịch bản hướng tới mục tiêu đón khoảng 25-27 triệu lượt khách quốc tế và phục vụ 150-153 triệu lượt khách nội địa trong năm 2026. Tổng thu từ du lịch dự kiến đạt khoảng 1,125-1,23 triệu tỷ đồng, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng GDP cả nước từ 10% trở lên.

Hai phương án được xây dựng để ngành du lịch chủ động ứng phó với những biến động bên ngoài. Kịch bản cao được đặt ra trong điều kiện đà tăng trưởng từ đầu năm tiếp tục được duy trì, tác động của xung đột tại Trung Đông sớm được giải quyết. Khi đó, Việt Nam phấn đấu đón 27 triệu lượt khách quốc tế và 153 triệu lượt khách nội địa.

Ngược lại, kịch bản thấp tính đến trường hợp xung đột chính trị tiếp tục ảnh hưởng đến dòng khách, kết nối hàng không bị gián đoạn và giá dầu neo cao. Mục tiêu trong phương án này là đón 23,2 triệu lượt khách quốc tế và phục vụ 148 triệu lượt khách nội địa.

Điểm đáng chú ý là mỗi kịch bản không chỉ khác nhau về lượng khách mà còn kéo theo cách tiếp cận thị trường riêng.

Với phương án cao, ngành du lịch sẽ tập trung mạnh vào thị trường Trung Quốc, duy trì đà tăng trưởng từ Hàn Quốc và Ấn Độ, thúc đẩy thị trường Nga, đồng thời giữ nhịp tăng tại Tây Âu và Bắc Mỹ. Các thị trường gần thuộc khu vực Đông Nam Á cũng được chú trọng thông qua kết nối hàng không, đường bộ và đường biển.

Trong trường hợp thị trường diễn biến không thuận lợi, các dòng khách gần từ Đông Bắc Á và Đông Nam Á sẽ đóng vai trò quan trọng hơn. Trung Quốc và Hàn Quốc tiếp tục được xác định là những động lực tăng trưởng, trong khi hoạt động xúc tiến tại Tây Âu, Bắc Mỹ, Nga và Ấn Độ cần được duy trì để sớm khôi phục đà tăng khi điều kiện thuận lợi trở lại.

Để hiện thực hóa mục tiêu năm 2026, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao chỉ tiêu tăng trưởng khách quốc tế cho 11 địa phương trọng điểm. TP.HCM được giao mục tiêu đón 11,5 triệu lượt, tăng 33,7% so với năm 2025; Hà Nội 10 triệu lượt, tăng 27,8%; Đà Nẵng 9 triệu lượt, tăng 31,5%.

Khánh Hòa đặt mục tiêu đón 7,2 triệu lượt khách quốc tế, Quảng Ninh 6 triệu lượt, Ninh Bình 3 triệu lượt. Huế và An Giang cùng hướng tới 2,5 triệu lượt; Lào Cai 1,9 triệu lượt; Hải Phòng 1,8 triệu lượt và Lâm Đồng 1,58 triệu lượt.

Các địa phương còn lại được yêu cầu tận dụng lợi thế về tài nguyên, hạ tầng và khả năng thu hút khách để xây dựng kịch bản tăng trưởng phù hợp, phấn đấu đưa lượng khách quốc tế, khách nội địa và tổng thu từ du lịch tăng khoảng 25–35% so với năm 2025.

Áp lực đặt lên các trung tâm du lịch vì thế không nhỏ. Để đạt mức tăng trưởng được giao, mỗi địa phương cần tạo thêm sản phẩm, sự kiện và hành trình có khả năng thu hút khách vào mùa thấp điểm, thay vì tiếp tục phụ thuộc vào những điểm đến vốn đã quen thuộc.

Kịch bản của Bộ cũng xác định thị trường nội địa là một động lực quan trọng. Các gói du lịch ngắn ngày, chi phí hợp lý và lịch trình linh hoạt sẽ được khuyến khích phát triển. Bên cạnh đó là yêu cầu nâng cao chất lượng sản phẩm trong nước, qua đó thu hút một phần du khách Việt đang có nhu cầu đi nước ngoài.

Khi giá tour trong nước và quốc tế không còn chênh lệch quá lớn, du khách sẽ cân nhắc kỹ hơn giữa chi phí và trải nghiệm. Bởi vậy, các điểm đến cần kiểm soát chất lượng dịch vụ, hạn chế tình trạng tăng giá theo mùa và hình thành những sản phẩm đủ khác biệt để giữ khách.

Lễ hội Cầu ngư Đắk Lắk 2026. Ảnh: vietnamtourism.gov.vn

Kịch bản dài hạn không chỉ tính bằng lượt khách

Giai đoạn 2027-2030, ngành du lịch hướng tới mục tiêu đón 45-50 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ khoảng 160 triệu lượt khách nội địa. Tổng thu từ khách du lịch dự kiến đạt 80-90 tỷ USD, đóng góp trực tiếp từ 10-12% GDP.

Để bao quát các khả năng của thị trường, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa ra ba phương án tăng trưởng. Theo kịch bản thấp, khách quốc tế tăng 8-10% mỗi năm, đạt khoảng 35-38 triệu lượt vào năm 2030. Kịch bản trung bình dự báo mức tăng 12-15% mỗi năm, đưa lượng khách lên khoảng 40-45 triệu lượt.

Ở kịch bản cao, khách quốc tế cần tăng 15-18% mỗi năm để Việt Nam tiến tới mốc 45-50 triệu lượt. Như vậy, kết quả đón khách năm 2026 sẽ có ý nghĩa quan trọng đối với khả năng thực hiện các phương án tăng trưởng cao hơn trong những năm tiếp theo.

Tuy nhiên, các con số trong kịch bản cho thấy bài toán không chỉ là tăng số người đến Việt Nam. Nếu khách lưu trú ngắn ngày, chi tiêu thấp hoặc ít quay trở lại, lượng khách tăng thêm chưa chắc tạo được mức đóng góp tương xứng cho nền kinh tế. Trong khi đó, sự gia tăng quá nhanh còn có thể gây sức ép lên hạ tầng, môi trường và chất lượng phục vụ tại những điểm đến đông khách.

Vì vậy, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đặt trọng tâm vào các phân khúc có khả năng chi tiêu cao, lưu trú dài ngày. Những dòng sản phẩm được ưu tiên gồm MICE, nghỉ dưỡng cao cấp, chăm sóc sức khỏe, du lịch y tế, golf, ẩm thực, Halal, du lịch mạo hiểm, trải nghiệm văn hóa bản địa và du lịch đêm.

Các sản phẩm này có khả năng tạo thêm doanh thu cho lưu trú, vận chuyển, mua sắm, giải trí và nhiều ngành dịch vụ liên quan. Song để cạnh tranh với các điểm đến trong khu vực, Việt Nam cần một hệ sinh thái đồng bộ, từ đường bay, thị thực, cơ sở lưu trú đến nhân lực và chất lượng phục vụ.

Cùng với mở rộng kết nối hàng không và nghiên cứu hoàn thiện chính sách thị thực, ngành du lịch sẽ đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quảng bá, khai thác dữ liệu lớn để phân tích thị trường, dự báo xu hướng và cảnh báo biến động theo thời gian thực. Việc kết nối dữ liệu giữa cơ quan quản lý, địa phương, điểm đến và doanh nghiệp cũng được xác định là nền tảng để điều hành thị trường hiệu quả hơn.

Kịch bản tăng trưởng hai con số đã đặt ra những mục tiêu rõ ràng, nhưng kết quả cuối cùng sẽ phụ thuộc vào khả năng biến các nhóm giải pháp thành sản phẩm và trải nghiệm cụ thể. Đích đến 50 triệu lượt khách quốc tế chỉ thực sự có ý nghĩa nếu Việt Nam đồng thời kéo dài thời gian lưu trú, nâng mức chi tiêu, cải thiện tỷ lệ khách quay lại và bảo đảm sự phát triển bền vững của mỗi điểm đến.