Sức mua cần được kích hoạt, doanh nghiệp tìm đầu ra cho hàng hóa

Theo thông tin từ Sở Công Thương TP.HCM từ tháng 11/2026, Thành phố triển khai đợt kích cầu tiêu dùng cao điểm phục vụ mua sắm cuối năm và Tết Nguyên đán 2027, gắn với các hoạt động dịch vụ ăn uống, du lịch.

Một trong những hoạt động đáng chú ý là Chương trình khuyến mại tập trung quốc gia diễn ra từ ngày 1/12/2026 đến 5/1/2027. Chương trình được kỳ vọng tạo thêm lực đẩy cho thị trường bán lẻ, hỗ trợ doanh nghiệp tăng doanh số, giải phóng hàng tồn kho và mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng.

Thực tế, theo đánh giá của Sở Công Thương, hoạt động sản xuất, kinh doanh vẫn đối mặt nhiều thách thức. Sức tiêu thụ chưa theo kịp đà sản xuất, trong khi hàng tồn kho tại một số ngành như đồ uống, chế biến thực phẩm còn ở mức cao. Chi phí vận chuyển tăng và nguồn nguyên liệu phụ thuộc nhiều vào các địa phương cũng ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh.

Điều này đặt ra yêu cầu không chỉ kích thích nhu cầu mua sắm mà còn phải cải thiện khả năng kết nối giữa sản xuất và phân phối. Sở Công Thương cho biết sẽ tăng cường kết nối cung - cầu với các tỉnh, thành phố, đưa sản phẩm của doanh nghiệp vào hệ thống phân phối hiện đại và các kênh thương mại điện tử.

TP.HCM dự kiến triển khai hàng loạt chương trình kích cầu tiêu dùng trong những tháng cuối năm 2026, kỳ vọng tạo thêm động lực cho thị trường bán lẻ trước Tết Nguyên đán 2027. Ảnh: Gia Linh

Ở chiều nguồn cung, chương trình bình ổn thị trường tiếp tục có sự tham gia của 66 doanh nghiệp lớn. Các doanh nghiệp chủ động chuẩn bị hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu cuối năm và Tết 2027. Thành phố đồng thời mở rộng Chương trình “Tick xanh trách nhiệm”, hướng đến nâng cao chất lượng hàng hóa và củng cố niềm tin của người tiêu dùng đối với sản phẩm trong chuỗi cung ứng.

Việc vừa thúc đẩy sức mua, vừa bảo đảm nguồn hàng được xem là hai nhiệm vụ song hành của thị trường bán lẻ trong giai đoạn cao điểm cuối năm.

Thương mại điện tử trở thành kênh mở rộng thị trường, nhưng cần kiểm soát chất lượng

Cùng với các kênh bán lẻ truyền thống, TP.HCM đặt mục tiêu hỗ trợ ít nhất 500 doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh ứng dụng thương mại điện tử, phát triển phương thức bán hàng đa kênh.

Thành phố cũng khuyến khích các cơ sở kinh doanh đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt tại điểm bán và trong các chương trình khuyến mại. Đây là hướng đi nhằm mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng, tạo thuận tiện trong giao dịch và thúc đẩy hoạt động thương mại trên môi trường số.

Tuy nhiên, sự phát triển nhanh của thương mại điện tử cũng đặt ra thách thức về kiểm soát chất lượng hàng hóa, đặc biệt đối với nhóm thực phẩm kinh doanh qua sàn và mạng xã hội.

TP.HCM đặt mục tiêu hỗ trợ ít nhất 500 doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh ứng dụng thương mại điện tử, phát triển phương thức bán hàng đa kênh. Ảnh: Gia Linh

Sở Công Thương đề xuất tăng trách nhiệm của các nền tảng trung gian trong xác thực người bán, kiểm soát hồ sơ pháp lý và nguồn gốc sản phẩm trước khi cho phép đăng bán. Các sàn cần triển khai bộ lọc, cơ chế kiểm duyệt để ngăn chặn hàng hóa vi phạm, đồng thời nhanh chóng gỡ bỏ gian hàng, nội dung vi phạm theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

Đáng chú ý, Sở cũng đề xuất thiết lập cơ chế giám sát, chia sẻ dữ liệu giữa cơ quan quản lý nhà nước và các nền tảng, công khai kênh tiếp nhận phản ánh của người tiêu dùng. Trách nhiệm liên đới của nền tảng cần được xác định rõ nếu không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ kiểm soát người bán và nguồn gốc hàng hóa.

Trong thời gian tới, Sở Công Thương sẽ phối hợp với Sở An toàn thực phẩm và các nền tảng thương mại điện tử tăng cường hậu kiểm. Người tiêu dùng được khuyến khích ưu tiên sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, đặc biệt là hàng hóa thuộc Chương trình “Tick xanh trách nhiệm”.

Với thị trường bán lẻ TP.HCM, cao điểm cuối năm và Tết 2027 không chỉ là cơ hội gia tăng doanh thu mà còn là phép thử đối với năng lực dự báo nhu cầu, quản trị tồn kho và tổ chức hệ thống phân phối của doanh nghiệp. Khả năng đưa hàng hóa đến đúng thị trường, đúng nhu cầu và bảo đảm chất lượng sẽ quyết định hiệu quả của mùa kinh doanh cuối năm.