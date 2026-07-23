Kiếm tiền từ gắn link, KOL/KOC, freelancer phải kê khai thuế thế nào?

Cùng với sự phát triển của kinh tế số, ngày càng có nhiều cá nhân tạo ra thu nhập từ các nền tảng trực tuyến dưới nhiều hình thức như làm việc tự do (freelancer), tiếp thị liên kết (affiliate), KOL/KOC, sáng tạo nội dung, livestream bán hàng hoặc cung cấp dịch vụ số. Tuy nhiên, không ít người vẫn còn băn khoăn về cách xác định thu nhập và thực hiện nghĩa vụ thuế.

Chia sẻ về những quy định mới của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 253/2026/NĐ-CP, bà Nguyễn Thị Lan Anh, Trưởng ban Pháp chế (Cục Thuế), lưu ý bốn vấn đề mà hộ, cá nhân kinh doanh trên nền tảng số cần quan tâm.

Kinh doanh qua nhiều kênh vẫn phải cộng đầy đủ doanh thu

Theo bà Nguyễn Thị Lan Anh, Nghị định số 253/2026/NĐ-CP liên quan trực tiếp đến thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số, đặc biệt là trường hợp bán hàng đa kênh.

Trước hết, Nghị định tiếp tục cụ thể hóa các nội dung đã được quy định tại Luật Thuế thu nhập cá nhân, trong đó có phương pháp xác định nghĩa vụ thuế. Dù cá nhân kinh doanh qua sàn thương mại điện tử, mạng xã hội, nhiều nền tảng cùng lúc hay theo phương thức truyền thống, việc xác định nghĩa vụ thuế vẫn phải căn cứ vào chủ thể kinh doanh, bản chất hoạt động, loại thu nhập và doanh thu thực tế phát sinh.

Nói cách khác, việc sử dụng nhiều kênh bán hàng không làm thay đổi bản chất của hoạt động kinh doanh. Người nộp thuế phải xác định rõ mình đang bán hàng hóa hay cung cấp dịch vụ, đồng thời tổng hợp doanh thu phát sinh từ tất cả các kênh để kê khai, nộp thuế theo quy định.

Vấn đề thứ hai là xác định đúng tính chất khoản thu nhập. Những tên gọi như KOL, KOC, affiliate, freelancer hoặc người sáng tạo nội dung số chỉ phản ánh hình thức hoạt động phổ biến trên thị trường. Khi xác định nghĩa vụ thuế, cần căn cứ vào hợp đồng, quyền và nghĩa vụ của các bên cũng như cách thức tổ chức hoạt động để phân loại khoản thu đó là thu nhập từ kinh doanh hay thu nhập từ tiền lương, tiền công.

Theo đại diện Cục Thuế, nếu một người độc lập tổ chức hoạt động, trực tiếp cung cấp dịch vụ, có đăng ký và giấy phép kinh doanh theo quy định thì khoản thu có thể được xác định là thu nhập từ hoạt động kinh doanh dịch vụ. Trường hợp cá nhân làm việc thông qua một tổ chức hoặc cá nhân khác, căn cứ vào quan hệ hợp đồng, khoản tiền nhận được có thể được xác định là thu nhập từ tiền lương, tiền công.

Việc phân loại chính xác có ý nghĩa quan trọng bởi mỗi loại thu nhập sẽ có phương pháp tính và nghĩa vụ thuế khác nhau.

Vấn đề thứ ba là xác định thuế suất theo từng nhóm ngành nghề. Đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ kinh doanh, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Nghị định số 68 và Nghị định số 253 đã quy định mức thuế suất tương ứng với từng lĩnh vực hoạt động.

Trường hợp một cá nhân vừa bán hàng hóa trên các nền tảng, vừa cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ nội dung số thì cần phân loại doanh thu theo từng nhóm ngành nghề để áp dụng đúng thuế suất. Chẳng hạn, nếu khoản thu được xác định là doanh thu từ cung cấp dịch vụ thì có thể áp dụng thuế thu nhập cá nhân 2% và thuế giá trị gia tăng 5% theo quy định đối với nhóm dịch vụ.

Vấn đề thứ tư liên quan đến thu nhập phát sinh thông qua nền tảng nước ngoài. Bà Nguyễn Thị Lan Anh cho biết, cá nhân cư trú có thu nhập từ hoạt động kinh doanh phát sinh tại Việt Nam phải thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định. Kể cả khi cá nhân kinh doanh thông qua một nền tảng ở nước ngoài, phần doanh thu phát sinh tại Việt Nam vẫn cần được xác định để kê khai và áp dụng mức thuế tương ứng.

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Bị khấu trừ 10% chưa chắc đã hoàn thành nghĩa vụ thuế

Từ những quy định trên, bà Nguyễn Thị Lan Anh khuyến nghị cá nhân kinh doanh trên nền tảng số lưu ý ba nội dung quan trọng.

Thứ nhất, người nộp thuế cần xác định đúng khoản thu nhập và ngành nghề kinh doanh, phân biệt rõ doanh thu đến từ hoạt động bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ hay thuộc loại thu nhập khác.

Thứ hai, cá nhân phải tổng hợp đầy đủ doanh thu từ tất cả các kênh. Doanh thu không chỉ là khoản tiền nhận được từ một sàn thương mại điện tử hoặc một nền tảng cụ thể mà bao gồm toàn bộ khoản thu phát sinh từ hoạt động kinh doanh.

Thứ ba, người nộp thuế cần tập hợp và lưu giữ đầy đủ hợp đồng, dữ liệu giao dịch, thông tin đối soát, sao kê cùng các chứng từ khấu trừ thuế. Đây là cơ sở để xác định chính xác doanh thu, số thuế đã nộp và nghĩa vụ còn phải thực hiện.

“Tóm lại, thông điệp xuyên suốt chúng tôi muốn truyền tải là dù kinh doanh theo phương thức truyền thống, trên sàn giao dịch thương mại điện tử hay qua nhiều kênh thì cũng không làm thay đổi bản chất hoạt động. Người nộp thuế nên rà soát để kê khai trung thực, đầy đủ các nghĩa vụ về thuế”, bà Nguyễn Thị Lan Anh nhấn mạnh.

Liên quan đến trường hợp cá nhân đã bị đơn vị chi trả khấu trừ 10% thuế thu nhập cá nhân trước khi thanh toán, đại diện Cục Thuế cho rằng cần rà soát cụ thể, bởi không phải tất cả trường hợp đã khấu trừ 10% đều được xem là hoàn thành nghĩa vụ thuế cuối cùng.

Người nộp thuế có thể chỉ có một nguồn thu nhập nhưng cũng có thể đồng thời nhận thu nhập từ nhiều nguồn khác nhau. Vì vậy, cá nhân cần tổng hợp toàn bộ các khoản thu nhập trong kỳ. Đối với những khoản đã được tổ chức hoặc nền tảng khấu trừ thuế, số tiền này sẽ được ghi nhận để trừ vào số thuế phải nộp khi xác định nghĩa vụ thuế cuối cùng.

Trong trường hợp thuộc diện phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân, người có thu nhập vẫn phải tổng hợp đầy đủ các nguồn thu, số thuế đã bị khấu trừ và thực hiện quyết toán theo quy định. Chỉ sau khi đối chiếu toàn bộ dữ liệu, cá nhân mới có thể xác định chính xác mình đã nộp đủ, còn phải nộp thêm hay được hoàn thuế.