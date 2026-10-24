Kiểm tra chất lượng đồ chơi trẻ em nhập khẩu: Doanh nghiệp "dài cổ" chờ thông quan
Minh Thuỳ
24/10/2026 10:04 AM (GMT+7)
Hoạt động nhập khẩu và phân phối mặt hàng đồ chơi trẻ em đang gặp nhiều trở ngại lớn xuất phát từ những ách tắc trong khâu kiểm tra chất lượng chuyên ngành. Thời gian chờ đợi kéo dài không chỉ khiến chi phí lưu kho bãi của doanh nghiệp tăng vọt mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ cung ứng hàng hóa ra thị trường.
Doanh nghiệp chật vật
Theo phản ánh từ Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA), quy trình kiểm tra chất lượng đồ chơi trẻ em nhập khẩu hiện nay đang bộc lộ nhiều điểm nghẽn nghiêm trọng. Các vướng mắc tập trung chủ yếu ở khâu tiếp nhận hồ sơ, công tác bố trí lực lượng lấy mẫu, thời gian thử nghiệm thực tế và thủ tục cấp chứng nhận hợp quy.
Thực tế ghi nhận nhiều lô hàng đồ chơi trẻ em dù đã được cơ quan quản lý cho phép đưa về kho riêng để bảo quản, nhưng vẫn không thể hoàn tất thủ tục thông quan do chưa có kết quả kiểm tra chất lượng. Tình trạng "treo" hồ sơ này kéo dài tại một số tổ chức đánh giá sự phù hợp với thời gian chờ đợi phát sinh từ 30 đến 60 ngày.
Sự chậm trễ này đã đẩy các doanh nghiệp nhập khẩu và đơn vị logistics vào thế thụ động. Việc không thể chủ động kế hoạch kinh doanh và giao hàng đúng cam kết đã dẫn đến hệ lụy trực tiếp, đó là phát sinh vô số chi phí lưu kho, bảo quản, làm sụt giảm năng lực cạnh tranh và ảnh hưởng nặng nề đến chuỗi cung ứng sản phẩm đồ chơi trẻ em trên thị trường.
Không chỉ dừng lại ở sự chậm trễ trong khâu thử nghiệm, doanh nghiệp còn đối mặt với nguy cơ vi phạm quy định hải quan do những bất cập mang tính thủ tục.
Theo quy định tại điểm a.1 khoản 5 Điều 32 Thông tư số 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại điểm b khoản 17 Điều 1 Thông tư số 121/2025/TT-BTC), đối với các lô hàng được phép đưa về bảo quản theo đề nghị của người khai hải quan, doanh nghiệp có trách nhiệm nộp kết quả kiểm tra chuyên ngành cho cơ quan Hải quan nơi đăng ký tờ khai trong thời hạn tối đa 30 ngày kể từ ngày đưa hàng về kho.
Quy định này chỉ áp dụng ngoại lệ trong hai trường hợp. Thứ nhất, cơ quan kiểm tra chuyên ngành đã gửi trực tiếp kết luận kiểm tra cho cơ quan Hải quan. Thứ hai, việc kiểm tra bị kéo dài và có văn bản xác nhận chính thức từ cơ quan kiểm tra chuyên ngành.
Tuy nhiên, phản ánh từ Hiệp hội VLA cho thấy, khi thời gian thử nghiệm thực tế bị kéo dài quá 30 ngày, các doanh nghiệp lại gặp rất nhiều khó khăn trong việc đề nghị cơ quan kiểm tra chuyên ngành cấp văn bản "xác nhận việc kiểm tra kéo dài". Việc thiếu văn bản xác nhận này khiến doanh nghiệp rơi vào thế mắc kẹt, vừa không có kết quả để thông quan hàng hóa, vừa đối mặt với rủi ro bị xử lý vi phạm chậm nộp kết quả theo quy định hải quan.
Hải quan kiến nghị Bộ Khoa học và Công nghệ vào cuộc khẩn cấp
Trước những vướng mắc thực tế phát sinh ảnh hưởng lớn đến doanh nghiệp, ngày 22/10/2026, Cục Hải quan đã chính thức phát đi Công văn số 23337/CHQ-GSQL gửi Bộ Khoa học và Công nghệ nhằm đề nghị phối hợp tháo gỡ khó khăn trong công tác kiểm tra chất lượng đồ chơi trẻ em nhập khẩu.
Để bảo đảm cơ sở cho cơ quan Hải quan theo dõi, quản lý và xử lý các lô hàng theo đúng quy định pháp luật, Cục Hải quan đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ đạo các cơ quan kiểm tra chuyên ngành và các tổ chức đánh giá sự phù hợp khẩn trương triển khai các giải pháp.
Rà soát toàn bộ hồ sơ, tiến độ kiểm tra thực tế đối với các lô hàng đang tồn đọng. Thực hiện việc xác nhận tình trạng kiểm tra kéo dài đối với các trường hợp phát sinh thực tế và cung cấp văn bản xác nhận này cho cả doanh nghiệp lẫn cơ quan Hải quan nơi đăng ký tờ khai.
Mặt khác, xem xét, giải quyết triệt để các kiến nghị của Hiệp hội VLA theo đúng thẩm quyền. Tập trung xử lý các nút thắt trong khâu tiếp nhận hồ sơ, linh hoạt bố trí nhân lực lấy mẫu, đẩy nhanh tiến độ thử nghiệm và cấp chứng nhận.
Cùng với đó, ban hành hướng dẫn cụ thể đối với việc xử lý hồ sơ cho các lô hàng đồ chơi trẻ em nhập khẩu đang trong thời gian chờ kết quả kiểm tra chất lượng.
Việc tối ưu hóa quy trình kiểm tra chất lượng không chỉ giúp rút ngắn thời gian thông quan, giảm thiểu chi phí phát sinh cho doanh nghiệp mà còn đảm bảo công tác quản lý nhà nước đối với mặt hàng đồ chơi trẻ em nhập khẩu được thực hiện minh bạch, hiệu quả và đúng quy định pháp luật.
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