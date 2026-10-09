Kiến nghị “siết” đầu vào sàn TMĐT, chặn sản phẩm sức khỏe thiếu hồ sơ

Thiếu hồ sơ vẫn được rao bán trên mạng

Tại hội nghị giao ban về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và hàng vi phạm sở hữu trí tuệ do Ban Chỉ đạo 389 quốc gia tổ chức mới đây, hoạt động kinh doanh thuốc, thực phẩm và các sản phẩm liên quan đến sức khỏe trên môi trường mạng được nhiều cơ quan chức năng cảnh báo.

Đại tá Trần Đức Đông, Chánh Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, cho biết thời gian qua, công an, quản lý thị trường và ngành y tế đã phối hợp phát hiện, đấu tranh nhiều chuyên án, vụ án lớn. Đáng lo ngại, tình trạng sản xuất, kinh doanh hàng giả là thuốc, lương thực, thực phẩm diễn ra với quy mô lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng người dân.

Những vụ việc liên quan đến sản phẩm An Cung Ngưu Hoàng Hoàn tại Thanh Hóa và C sủi do Công an Hà Nội phát hiện tiếp tục đặt ra yêu cầu kiểm soát chặt thị trường sản phẩm sức khỏe.

Theo ông Chu Quốc Thịnh, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vi phạm trong lĩnh vực thực phẩm hiện nay chủ yếu liên quan đến quảng cáo phóng đại công dụng sản phẩm, quảng cáo khi chưa được cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo theo quy định.

Đối với thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, sản phẩm chỉ được lưu thông sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký hoặc công bố theo quy định. Tuy nhiên, qua kiểm tra, lực lượng chức năng vẫn phát hiện nhiều sản phẩm chưa có đầy đủ hồ sơ pháp lý nhưng đã được rao bán trên nhiều sàn thương mại điện tử. Cục An toàn thực phẩm đã đề nghị các cơ quan quản lý và đơn vị vận hành sàn phối hợp rà soát, gỡ bỏ sản phẩm vi phạm.

Các vụ việc được nêu tại hội nghị còn cho thấy việc xác định đúng loại sản phẩm là yêu cầu cần thiết trong quản lý. Ông Tạ Mạnh Hùng, Phó cục trưởng Cục Quản lý dược, Bộ Y tế, cho biết trên thị trường có sản phẩm An Cung Ngưu Hoàng Hoàn được đăng ký dưới dạng thuốc y học cổ truyền và có sản phẩm được kinh doanh dưới dạng thực phẩm chức năng. Những vi phạm được phát hiện thời gian qua chủ yếu liên quan đến sản phẩm thực phẩm chức năng được kinh doanh, buôn bán trên mạng.

Trong khi đó, ông Thịnh nhấn mạnh An Cung Ngưu Hoàng Hoàn về bản chất là thuốc, có chứa thành phần thuộc nhóm độc dược, không phải thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Qua rà soát sản phẩm “Vũ Hoàng Thanh Tâm”, Cục An toàn thực phẩm xác định sản phẩm chưa thực hiện thủ tục công bố tại Cục nhưng lại có nội dung quảng cáo công dụng phòng, trị đột quỵ, tai biến. Cục đã yêu cầu gỡ các nội dung quảng cáo vi phạm.

Với sản phẩm C sủi do Công an Hà Nội phát hiện, ông Hùng cho biết đây là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, không phải thuốc. Theo ông Thịnh, cơ sở sản xuất sản phẩm này phải đáp ứng tiêu chuẩn Thực hành sản xuất tốt (GMP). Tuy nhiên, qua kiểm tra, Cục An toàn thực phẩm phát hiện nhà máy chưa đăng ký đáp ứng tiêu chuẩn GMP, trong khi sản phẩm lại được tự công bố tại địa phương. Cục đã yêu cầu Sở Y tế địa phương rà soát, kiểm tra, xác định lại việc phân loại và công bố sản phẩm theo quy định.

Cùng với những vi phạm trong kinh doanh, quảng cáo, khả năng kiểm tra chất lượng cũng đang chịu sức ép. Ông Hùng thông tin mỗi năm, hệ thống kiểm nghiệm từ Trung ương đến địa phương lấy khoảng 40.000 mẫu thuốc lưu hành trên thị trường để kiểm tra. Những năm gần đây, tỷ lệ thuốc giả được phát hiện dưới 0,5%, còn thuốc vi phạm chất lượng dưới 1%.

Tuy nhiên, thị trường có nhiều loại thuốc, trong đó những thuốc tiên tiến đòi hỏi phương pháp kiểm nghiệm hiện đại, thiết bị phức tạp. Một số cơ sở còn thiếu máy móc, lực lượng kiểm nghiệm mỏng, khiến các sản phẩm có nguy cơ chưa được kiểm tra chất lượng kịp thời. Với mỹ phẩm, cả nước có hơn 6.000 cơ sở công bố mỹ phẩm nhưng hàng năm chỉ kiểm tra được khoảng 5-7% số cơ sở này.

Hàng loạt thuốc giả, thực phẩm chức năng giả đã bị Công an Hà Nội triệt phá.

Yêu cầu sàn kiểm soát hồ sơ trước khi cho bán

Để kiểm soát tốt hơn hoạt động kinh doanh thực phẩm trên môi trường mạng, Cục An toàn thực phẩm kiến nghị Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương, phối hợp chặt chẽ, yêu cầu các sàn thương mại điện tử siết điều kiện đầu vào. Theo đó, chỉ cho phép đưa sản phẩm lên kinh doanh khi người bán cung cấp đầy đủ thông tin và hồ sơ pháp lý theo quy định.

Trong quá trình sửa đổi Luật An toàn thực phẩm, Bộ Y tế cũng đề xuất hoàn thiện quy định quản lý hoạt động kinh doanh, quảng cáo thực phẩm trên không gian mạng. Các sàn phải yêu cầu người bán cập nhật hồ sơ công bố, giấy đăng ký và xác nhận nội dung quảng cáo để người tiêu dùng, cơ quan quản lý có thể kiểm tra, giám sát.

Ở lĩnh vực dược, ông Hùng kiến nghị tăng cường kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ, hóa đơn chứng từ và chất lượng sản phẩm theo mức độ rủi ro. Cách kiểm tra này gắn yêu cầu quản lý hồ sơ với chất lượng thực tế của hàng hóa đang lưu thông.

Thiếu tướng Đào Hồng Sơn, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) đề nghị khẩn trương rà soát, hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; tăng cường truy xuất nguồn gốc từ chăn nuôi, trồng trọt, sản xuất ban đầu đến các khâu trong chuỗi cung ứng. Việc truy xuất giúp xác định rõ trách nhiệm từng khâu khi xảy ra vi phạm, nhất là đối với thực phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng.