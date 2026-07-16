Kim cương đã lỗi thời? Phòng thí nghiệm Trung Quốc hốt bạc khi thế giới đổ xô chuộng kim cương nhân tạo

Một nhà sản xuất kim cương nuôi cấy trong phòng thí nghiệm (LGD) của Trung Quốc đã ghi nhận lợi nhuận tăng gấp ba lần trong nửa đầu năm nay, khi người tiêu dùng trên toàn cầu ngày càng quay lưng với kim cương tự nhiên để chuyển sang lựa chọn các loại đá nhân tạo có giá thành rẻ hơn.

Sự chuyển dịch này đã buộc De Beers - tập đoàn khai thác và phân phối kim cương tự nhiên lớn nhất thế giới, từng nắm giữ thế độc quyền toàn cầu phải tạm dừng sản xuất tại Venetia - mỏ kim cương lớn nhất Nam Phi - trong vòng 2 năm như một phần của chiến dịch cắt giảm chi phí. Công ty này cũng cảnh báo rằng họ đang phải đối mặt với "những điều kiện thách thức kéo dài khi ngành công nghiệp kim cương chuyển mình".

Sự trỗi dậy của đá quý nhân tạo đã giáng một đòn mạnh vào nhu cầu đối với đá tự nhiên trong những năm gần đây. Theo một báo cáo được công bố tại một diễn đàn ngành ở tỉnh Hà Nam (miền trung Trung Quốc) vào tháng 12 năm ngoái, thị trường kim cương nuôi cấy toàn cầu hiện trị giá khoảng 127,2 tỷ nhân dân tệ (tương đương 18,8 tỷ USD), trong đó nhu cầu lớn nhất đến từ Hoa Kỳ.

Cũng theo báo cáo này, Trung Quốc đang thống trị thị trường đang tăng trưởng này và dự kiến sẽ chiếm gần 2/3 sản lượng kim cương nuôi cấy toàn cầu vào năm 2030. Truyền thông nhà nước Trung Quốc năm ngoái đưa tin, phần lớn sản lượng của nước này được sản xuất tại tỉnh Hà Nam.

Power Diamond, một nhà sản xuất lớn tại Hà Nam, là một trong những bên được hưởng lợi lớn nhất từ xu hướng chuyển dịch sang đá nhân tạo. Trong báo cáo gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Thâm Quyến vào ngày 10/7, công ty dự báo lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông sẽ đạt từ 80 triệu đến 93 triệu nhân dân tệ trong nửa đầu năm 2026, gần gấp ba lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Doanh nghiệp này lý giải sự tăng trưởng vượt bậc trên là nhờ những đột phá trong quy trình chế tác kim cương và sự tăng trưởng mạnh mẽ của mảng xuất khẩu. Báo cáo cũng dự báo doanh thu của hãng sẽ tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm trước, đạt mức 450 triệu nhân dân tệ.