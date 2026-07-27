Kinh tế Mỹ 18 tháng đầu nhiệm kỳ của ông Trump: Những cú sốc, sự kiên cường và dấu hiệu trì trệ

Dù nền kinh tế Mỹ nhìn chung chống chịu tốt hơn dự báo của nhiều chuyên gia, các cam kết của ông Trump về hạ giá cả, phục hồi việc làm trong ngành sản xuất và cải thiện đời sống tầng lớp trung lưu vẫn chưa trở thành hiện thực, trong bối cảnh cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ chỉ còn hơn 3 tháng nữa.

Việc làm

Dữ liệu của Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS) cho thấy lực lượng lao động và số người có việc làm đều giảm kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng. Xu hướng này phản ánh tác động của chính sách hạn chế nhập cư và tăng cường trục xuất người nhập cư, trong khi dân số Mỹ ngày càng già hóa khiến nguồn lao động suy giảm.

Ông Trump kỳ vọng các chính sách sẽ tạo ra sự hồi sinh của ngành sản xuất. Tuy nhiên, số việc làm trong lĩnh vực này hiện thấp hơn thời điểm cựu Tổng thống Joe Biden rời nhiệm sở. Thay vào đó, việc làm chủ yếu tăng trong lĩnh vực xây dựng nhờ làn sóng đầu tư vào các trung tâm dữ liệu phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI).

Giá cả

Lạm phát là chủ đề trọng tâm trong chiến dịch tranh cử năm 2024, nhưng lời hứa kéo giảm giá cả của ông Trump được nhiều chuyên gia đánh giá là khó khả thi. Các chỉ số giá cho thấy lạm phát vẫn cao hơn mục tiêu 2% của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), trong khi thuế nhập khẩu, giá dầu tăng mạnh và nhu cầu đầu tư AI tiếp tục tạo áp lực lên giá cả.

Nhiều quan chức Fed lo ngại nguy cơ lạm phát sẽ lan rộng khi ngày càng nhiều nhóm hàng hóa đồng loạt tăng giá.

Thu nhập và khả năng chi trả

Chi tiêu tiêu dùng của người Mỹ vẫn duy trì ổn định, song thu nhập cá nhân khả dụng sau khi điều chỉnh theo lạm phát đã chững lại và gần đây bắt đầu giảm.

Trong khi đó, khả năng mua nhà vẫn là thách thức lớn. Giá nhà, lãi suất vay thế chấp và phí bảo hiểm đều ở mức cao, khiến chi phí sở hữu nhà tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn trong thu nhập của các hộ gia đình. Giới phân tích cho rằng chính phủ liên bang chỉ có thể tác động hạn chế tới nguồn cung nhà ở do lĩnh vực này chủ yếu do chính quyền địa phương quản lý.

Thị trường chứng khoán và AI

Ông Trump thường coi các mức đỉnh mới của thị trường chứng khoán là minh chứng cho thành công của các chính sách kinh tế. Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý thị trường chứng khoán Mỹ vốn có xu hướng tăng trong dài hạn dưới hầu hết các đời tổng thống. Từ tháng 1/2025 đến nay, chỉ số S&P 500 tăng khoảng 25%, gần tương đương mức tăng trung bình của các tổng thống Mỹ kể từ năm 1981.

AI tiếp tục là động lực chính thúc đẩy thị trường và đầu tư doanh nghiệp. Giá trị trái phiếu doanh nghiệp phát hành từ đầu năm đến hết tháng 6 đạt khoảng 1.520 tỷ USD, phần lớn nhằm tài trợ cho các dự án AI. Theo Reuters, quy mô phát hành lớn cùng nhu cầu mạnh từ nhà đầu tư cho thấy nền kinh tế Mỹ và bảng cân đối tài chính của doanh nghiệp vẫn duy trì sức chống chịu khá tốt.