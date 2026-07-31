Kinh tế Mỹ tăng trưởng chậm chạp trong quý hai

Trong khi đó chỉ số lạm phát đã tăng chậm hơn trong tháng trước. Nhưng nó vẫn ở trên mức mục tiêu 2% của ngân hàng trung ương vào thời điểm người Mỹ đang thất vọng về chi phí sinh hoạt cao trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, chỉ còn chưa đầy 100 ngày nữa.

Người mua sắm tại một siêu thị ở Mỹ. Ảnh: AP.

Tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ - tổng sản lượng hàng hóa và dịch vụ của quốc gia - đã giảm từ 2,1% trong 3 tháng đầu năm 2026, theo báo cáo của Bộ Thương mại hôm thứ Năm 30/7, thấp hơn dự báo của các nhà kinh tế. Tuy nhiên, chi tiêu tiêu dùng - chiếm khoảng 70% hoạt động kinh tế của Mỹ - đã tăng trưởng với tốc độ hàng năm là 3,2%, cao hơn mức 0,5% trong giai đoạn từ tháng Một đến tháng Ba.

Chỉ số đo lường sức mạnh nền kinh tế cơ bản - loại bỏ các yếu tố biến động như chi tiêu chính phủ và số liệu thương mại - cho thấy tín hiệu tích cực, với tốc độ tăng trưởng hàng năm là 3,9%, tăng từ mức 1,7% trong giai đoạn từ tháng Một đến tháng Ba.

Đầu tư kinh doanh, không bao gồm nhà ở, tăng trưởng ở mức 8,4%, giảm so với mức 10,6% từ tháng 1 đến tháng 3 nhưng vẫn mạnh mẽ, phản ánh sự bùng nổ đầu tư vào trí tuệ nhân tạo.

Nhập khẩu được trừ khỏi các số liệu kinh tế vì GDP chỉ tính những gì được sản xuất trong nước Mỹ. Nhập khẩu tăng với tốc độ 11,5%, một phần do sự gia tăng mạnh mẽ trong xuất khẩu chip máy tính và các sản phẩm khác hỗ trợ đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI). Nhập khẩu đã làm giảm 1,5% tăng trưởng GDP trong quý II.

"Người tiêu dùng đã cứu vãn quý này" - Olu Sonola, người đứng đầu bộ phận kinh tế Mỹ tại Fitch Ratings, cho biết. "Đầu tư vào trí tuệ nhân tạo vẫn là một câu chuyện tăng trưởng mạnh mẽ, nhưng sự gia tăng nhập khẩu hỗ trợ cho việc xây dựng này là một lời nhắc nhở rằng sự bùng nổ trí tuệ nhân tạo không tự động chuyển thành một sự thúc đẩy lớn tương ứng cho GDP của Mỹ".

Bộ Thương mại cũng cho biết hôm thứ Năm rằng chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) đã tăng 3,7% trong tháng trước so với tháng 6/2025, giảm so với mức tăng 4,1% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng Năm.

Loại trừ giá thực phẩm và năng lượng dễ biến động, cái gọi là giá tiêu dùng cốt lõi đã tăng 3,3% so với cùng kỳ năm ngoái, gần như không thay đổi so với mức tăng 3,4% trong tháng Năm. Trên thực tế, giá cả đã giảm 0,1% từ tháng Năm đến tháng Sáu do giá xăng và các sản phẩm năng lượng khác giảm 9,2%.

Giá PCE nhìn chung phù hợp với dự báo của các nhà kinh tế. Tuy nhiên, mức tăng giá hàng năm đã bị kẹt ở mức trên 2% mục tiêu của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) trong hơn 5 năm, và một số quan chức Fed đang mất kiên nhẫn với tiến độ kiềm chế lạm phát.

Hôm thứ Tư, Fed đã quyết định giữ nguyên lãi suất chuẩn trong cuộc họp thứ 5 liên tiếp. Tuy nhiên, 3 chủ tịch Fed khu vực đã phản đối, cho rằng họ muốn tăng lãi suất để chống lại lạm phát cao.

Nền kinh tế Mỹ đã thể hiện khả năng phục hồi đáng ngạc nhiên trước cuộc chiến tranh Iran và sự tăng vọt giá năng lượng do nó gây ra. Thị trường việc làm đã hồi phục mạnh mẽ trong năm nay so với năm 2025 ảm đạm, tạo điều kiện cho người tiêu dùng chi tiêu.

Các nhà tuyển dụng đang tạo thêm trung bình 92.000 việc làm mỗi tháng trong năm nay, so với chưa đến 10.000 việc làm mỗi tháng vào năm 2025 khi lãi suất cao và việc Tổng thống Donald Trump sử dụng thuế quan một cách thất thường đã khiến các doanh nghiệp không muốn tuyển dụng.

Chi phí sinh hoạt tăng cao đã khiến người dân Mỹ bức xúc trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11, cuộc bầu cử sẽ quyết định liệu đảng Cộng hòa của Tổng thống Donald Trump có giữ được quyền kiểm soát hoàn toàn Quốc hội hay không.

Một cuộc thăm dò mới của AP-NORC cho thấy dư luận đang ngày càng không mấy mặn mà với cuộc chiến tranh Iran. Và khoảng 7/10 người trưởng thành ở Mỹ - 72% - cho rằng việc ngăn chặn giá dầu và khí đốt trong nước tăng cao là “cực kỳ” hoặc “rất” quan trọng đối với Mỹ, tăng từ 67% hồi tháng Ba.