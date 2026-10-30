Kinh tế Mỹ tăng trưởng với tốc độ nhanh nhất một năm qua
V.N (Theo AP)
30/10/2026 8:09 PM (GMT+7)
Nền kinh tế Mỹ tăng trưởng ở mức 3,4% hàng năm từ tháng 7 đến tháng 9, tăng tốc so với quý 2 nhờ chi tiêu tiêu dùng mạnh mẽ và đầu tư vào trí tuệ nhân tạo .
Bộ Thương mại Mỹ hôm thứ Năm 29/10 cho biết, tăng trưởng GDP quý III – tổng sản lượng hàng hóa và dịch vụ của quốc gia – nhanh hơn mức tăng trưởng 2,2% được ghi nhận từ tháng Tư đến tháng Sáu. Chi tiêu tiêu dùng tăng mạnh 3,8% trong quý III, và đầu tư kinh doanh cũng tăng mạnh, phản ánh sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI).
Nền kinh tế Mỹ - nền kinh tế lớn nhất thế giới - đã chứng tỏ khả năng phục hồi mạnh mẽ trước giá năng lượng tăng cao do cuộc chiến với Iran gây ra.
Theo khảo sát của công ty dự báo FactSet, các nhà kinh tế đã dự đoán GDP sẽ tăng trưởng 3% trong quý III.
Tăng trưởng kinh tế Mỹ được thúc đẩy bởi sự bùng nổ đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI). Đầu tư kinh doanh, không bao gồm nhà ở, đã tăng 12,7% trong quý III. Đầu tư vào thiết bị xử lý thông tin tăng mạnh 37,4%, phần mềm tăng 9,6% và nghiên cứu và phát triển tăng 7,5%.
Tuy nhiên, đầu tư vào nhà ở, bị ảnh hưởng bởi lãi suất thế chấp cao , đã giảm 3,3% và hiện đã giảm trong sáu trong bảy quý gần đây.
Đây là mức tăng trưởng GDP lớn nhất trong một năm, nhưng con số này cũng có thể được điều chỉnh lại. Số liệu do chính phủ công bố là ước tính "sơ bộ" về GDP, với hai bản cập nhật nữa dự kiến sẽ được công bố từ nay đến cuối tháng 12.
Stephen Kates, nhà phân tích kinh tế và giám đốc tại Clocktower Financial Consulting , cho biết đây có thể chỉ là báo cáo GDP sơ bộ, nhưng vẫn là tín hiệu tích cực cho nền kinh tế.
GDP, một trong những chỉ số chính phản ánh tăng trưởng kinh tế tổng thể của đất nước, đã đạt mức trung bình khoảng 2,5% mỗi năm trong 10 năm qua. Vì vậy, Kates cho rằng mức tăng trưởng kinh tế lý tưởng sẽ là 3,4%.
Ông cho rằng một quý IV tương tự sẽ đánh dấu một “xu hướng tích cực” cho nền kinh tế, tạo đà cho sự phát triển bước vào năm 2027.
“Chắc chắn có những động lực tích cực đáng kể từ đầu tư kinh doanh, và người tiêu dùng vẫn đang kiên trì” - Kates nói.
Kates cho biết chi tiêu cho cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo đang thúc đẩy đầu tư kinh doanh hiện nay.
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